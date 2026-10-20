PM મોદીએ કર્યું રાવણ દહન , કહ્યું - દેશના દુશ્મનો સાથે મળીને લડવું પડશે
વડા પ્રધાને દિલ્હી ખાતે રાવણના પૂતળાનું દહન કર્યું. આ પ્રસંગે મોદીએ દેશ સામેના પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંયુક્ત કાર્યવાહીનો સંદેશ આપ્યો
Published : October 20, 2026 at 9:36 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્દ્રપ્રસ્થ રામલીલા મેદાન ખાતે વિજયાદશમીની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. દિલ્હીના આઈપી એક્સટેન્શન સ્થિત ડીડીએ ઉત્સવ ગ્રાઉન્ડ ખાતે દશેરા ઉજવણી દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાવણના પૂતળાનું દહન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે મોદીએ દેશ સામેના પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંયુક્ત કાર્યવાહીનો સંદેશ આપ્યો હતો.
રાવણ દહન પછીના પોતાના સંબોધનમાં, તેમણે ત્રણ દુશ્મનોની ઓળખ કરી જે રાષ્ટ્રની એકતા, સન્માન અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશે તેમનો સામનો કરવા માટે એક થવું જોઈએ. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રના સન્માનને નુકસાન પહોંચાડતી શક્તિઓ, સમાજમાં ભાગલા પાડતી શક્તિઓ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે નફરત રાખતી શક્તિઓ એ પડકારો છે જેનો સામનો રાષ્ટ્રએ સાથે મળીને કરવો જોઈએ. તેમણે રાષ્ટ્રીય એકતા અને સંસ્કૃતિ જાળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. વિજયાદશમીનો તહેવાર આપણને દુષ્ટતા સામે ઉભા રહેવા અને સાચા માર્ગ પર ચાલવાનો સંદેશ પણ આપે છે.
VIDEO | Delhi: PM Narendra Modi participates in Vijayadashami celebrations at Indraprastha Ramleela Ground. (Source: PM Narendra Modi YT) #PMModi #Dussehra #Vijayadashami https://t.co/FkzU08HZvK— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "હું મારા તમામ દેશવાસીઓને વિજયાદશમીની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આજે ભારતનો ખૂણે-ખૂણો ભગવાન રામના ભાવથી ભરેલો છે; ગામડાંથી લઈને શહેરો સુધી, સમગ્ર રાષ્ટ્ર રામલીલાના ઉત્સવમાં મગ્ન છે. દેશભરમાં યોજાતી રામલીલા એ ભગવાન રામના આદર્શોને જીવંત રાખવાની એક પરંપરા છે—તે અત્યાચાર અને આતંકના અંતની ઘોષણા છે, અને અસત્ય પર સત્યના શાશ્વત વિજયનું પ્રમાણ છે. આપણા માટે, આ માત્ર એક તહેવાર નથી; આ ભારતનું જીવનતત્વ છે... રાષ્ટ્રના દુશ્મનો સામે લડવા માટે આપણે એક થઈને ઊભા રહેવું જોઈએ."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું, "'રામરાજ્ય' એટલે એવી શાસન વ્યવસ્થા જ્યાં કોઈની સાથે ભેદભાવ ન હોય—એવી વ્યવસ્થા જ્યાં દરેકને ન્યાય અને સમાન તકો મળે. આવી શાસન વ્યવસ્થામાં સત્તાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર શાસન કરવાનો નથી, પરંતુ લોકોનું કલ્યાણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. તેથી, આપણે એ સિદ્ધાંતને અપનાવીને આગળ વધવું જોઈએ કે જનતા જ ઈશ્વર સ્વરૂપ છે ('જનતા જનાર્દન') અને દરેક નાગરિકને ઈશ્વરના અંશ તરીકે માન આપવું જોઈએ ('નાગરિકો દેવો ભવ')."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "આ રાષ્ટ્ર, તેની સંસ્કૃતિ અને તેના પૂર્વજોએ હજારો વર્ષોથી ભગવાન રામની આરાધના કરી છે. આ શ્રદ્ધા માત્ર એટલા માટે નથી કે ભગવાન રામે રાક્ષસરાજ રાવણનો વધ કર્યો હતો; પરંતુ તે એટલા માટે અકબંધ છે કારણ કે ભગવાન રામે આપણને એવા આદર્શો આપ્યા છે જે માનવ ઇતિહાસમાં અજોડ છે."
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ દશેરાની ઉજવણી દરમિયાન રાવણના પૂતળાનું દહન કર્યું.
દશેરાની ઉજવણી પ્રસંગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું, "દશેરાના ભવ્ય તહેવાર નિમિત્તે સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ તહેવાર અનિષ્ટ અને અન્યાય પર ધર્મ અને ન્યાયના વિજયનું પ્રતીક છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "દશેરાના અવસરે, દેશ-વિદેશમાં અનેક સ્થળોએ આયોજિત 'રામલીલા'ના માધ્યમથી લાખો લોકો ભગવાન રામની કથામાં સમાવિષ્ટ મહાન આદર્શોનું સ્મરણ કરે છે.
રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું - અન્યાય પર ન્યાયનો હંમેશા વિજય થાય છે—આજના દિવસે આ સત્ય ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયું છે.
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું, "ચાલો આપણે સૌ ભગવાન રામના ઉમદા આદર્શોને અનુસરીએ અને તેમના સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારીએ. આપણે આપણી આસપાસ રહેલી બુરાઈઓને નાબૂદ કરવી જોઈએ, રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં યોગદાન આપવું જોઈએ અને દેશ સાથે દ્રોહ કરનારાઓને પાઠ ભણાવવો જોઈએ. નફરતને દૂર કરીને અને પ્રેમનો દીવો પ્રગટાવીને, આપણે ભારતના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવું જોઈએ."
રેખા ગુપ્તાએ વધુમાં કહ્યું, "આજનો દિવસ માત્ર રાવણ પર ભગવાન રામની જીતનો ઉત્સવ નથી; આ એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે—જેણે યુગોથી આપણને એ વાતનો દ્રઢ વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે અસત્ય પર સત્ય, અધર્મ પર ધર્મ અને અન્યાય પર ન્યાયનો હંમેશા વિજય થાય છે. આજના દિવસનો આ જ સાર છે—એક એવું સત્ય જેને આપણે વર્ષોથી વિજયાદશમીના પર્વ પર ઉજવતા આવ્યા છીએ."
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