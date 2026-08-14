PM મોદીએ વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ પર વિભાજનના પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે 'વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ' પર ભારતના ભાગલાથી પ્રભાવિત લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમની હિંમત અને સ્થિતિસ્થાપકતાનું સન્માન કર્યું.
Published : August 14, 2026 at 10:52 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે 'વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ' પર ભારતના ભાગલાથી પ્રભાવિત લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમની હિંમત અને સ્થિતિસ્થાપકતાનું સન્માન કર્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ દિવસ ભાગલાથી પ્રભાવિત લોકોની હિંમતને યાદ કરવાનો પ્રસંગ છે - એક એવી ઘટના જેણે અસંખ્ય જીવનોને બરબાદ કરી દીધા, પરિવારોને ઉખેડી નાખ્યા અને અપાર દુઃખ પહોંચાડ્યું.
સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર લખતા, PM મોદીએ કહ્યું, "આજે, આપણે 'વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ' ઉજવીએ છીએ. આપણે ભાગલાથી પ્રભાવિત બધા લોકોની હિંમતને યાદ કરીએ છીએ. તે ઇતિહાસનો એક એવો સમય હતો જેણે ઘણા જીવનોને બરબાદ કર્યા; પરિવારો વિખેરાઈ ગયા, પ્રિયજનો ગુમાવ્યા, અને લોકોએ ભારે યાતના સહન કરી.
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की… pic.twitter.com/lzLu5wbiXb— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026
તેમ છતાં, આ પ્રતિકૂળતાઓને પાર કરીને, લોકોએ તેમના જીવનને શરૂઆતથી ફરીથી બનાવ્યું, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને સફળતામાં ફેરવી, અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું." તેમણે નોંધ્યું કે મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં, લોકોએ કંઈપણથી શરૂઆત કરી, પ્રતિકૂળતાને સફળતામાં પરિવર્તિત કરી અને દેશના વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેમની જીવનયાત્રા આપણને માનવ ભાવનાની શક્તિની યાદ અપાવે છે. આ દિવસ આપણા દેશમાં ભાઈચારો અને એકતા જાળવી રાખવાના આપણા સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવે અને આપણે બધા 'વિકસિત ભારત' (વિકસિત ભારત) બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરીએ." 1947માં દેશના ભાગલા દરમિયાન પોતાના જીવ ગુમાવનારા અને વિસ્થાપિત થયેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ભારત ૧૪ ઓગસ્ટના રોજ 'વિભાજન ભયાનક સ્મૃતિ દિવસ' ઉજવે છે.
ભારતને 15 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ બ્રિટિશ શાસનથી સ્વતંત્રતા મળી. જ્યારે સ્વતંત્રતા દિવસ -15 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવે છે - તે કોઈપણ રાષ્ટ્ર માટે આનંદ અને ગર્વનો પ્રસંગ છે, ત્યારે સ્વતંત્રતાના આનંદની સાથે ભાગલાની પીડા પણ હતી. નવા સ્વતંત્ર ભારતનો જન્મ ભાગલાની હિંસક વેદના દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ હતો, જેણે લાખો ભારતીયોના મન પર અમીટ ઘા છોડી દીધા હતા.
14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के उस क्रूरतम अध्याय का साक्षी है, जिसमें अमानवीय पीड़ा सहते हुए लाखों लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा और करोड़ों लोगों को घर, संपत्ति व अपनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। देश के बँटवारे का यह दंश, जो कांग्रेस की देन है, उसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा।… pic.twitter.com/MmunrxDs88— Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2026
વિભાજન માનવ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું વિસ્થાપન થયું, જેનાથી લગભગ ૨ કરોડ લોકો પ્રભાવિત થયા. લાખો પરિવારોને તેમના પૂર્વજોના ગામડાઓ અને નગરો છોડવાની ફરજ પડી અને શરણાર્થીઓ તરીકે નવું જીવન શરૂ કરવાની ફરજ પડી.
ભારતીય ઇતિહાસનો ક્રૂર પ્રકરણ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ભાગલાના પીડિતોને યાદ કર્યા અને 14 ઓગસ્ટ, 1947ને ઇતિહાસના સૌથી ક્રૂર પ્રકરણોમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યું હતું.
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