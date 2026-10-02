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VIDEO: રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, PM મોદી સહિત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ મહાત્મા ગાંધી અને શાસ્ત્રીજીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

આજે દેશ મહાત્મા ગાંધી અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને તેમની અનુક્રમે 157મી અને 122મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યો છે.

PM મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી
PM મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 9:28 AM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે, શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ મહાત્મા ગાંધીની 157મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે રાજઘાટ ખાતે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. દેશભરમાં નેતાઓ અને નાગરિકોએ ગાંધી જયંતિની ઉજવણી કરી અને તેમના શાંતિ, અહિંસા તથા સ્વચ્છતાના સંદેશને યાદ કર્યો. આ ઉપરાંત, વડાપ્રધાન મોદીએ ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને તેમની 122મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.

ગાંધી જયંતિની પૂર્વસંધ્યાએ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન વૈશ્વિક સંઘર્ષો વચ્ચે તેમનો શાંતિ અને અહિંસાનો સંદેશ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. પોતાના સંદેશમાં રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "તમામ નાગરિકો વતી, હું રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને તેમની 157મી જન્મજયંતિ, જે ગાંધી જયંતિ તરીકે ઉજવાય છે, પર આદરપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું." તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વર્તમાન સંજોગોમાં મહાત્મા ગાંધીનો શાંતિ અને અહિંસાનો સંદેશ વધુ પ્રાસંગિક બની રહે છે.

રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત 2047 સુધીમાં 'વિકસિત ભારત' બનવાના રાષ્ટ્રીય લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને તે દરમિયાન સંવેદનશીલતા તથા સર્વસમાવેશકતાના મૂલ્યોને પ્રાથમિકતા આપવામા આવી રહી છે, જેથી કોઈ પણ નાગરિક વિકાસના લાભોથી વંચિત ન રહે. તેમણે કહ્યું કે, આ દ્રષ્ટિકોણ મહાત્મા ગાંધીના 'સર્વોદય'ના આદર્શની ભાવનાને દર્શાવે છે, જે સૌના કલ્યાણ અને ઉત્થાનના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. મુર્મુએ કહ્યું કે, ગાંધી જયંતીના શુભ અવસરે, આપણે નૈતિક આચરણ અને સક્રિય સહભાગિતા દ્વારા એક મજબૂત, વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ કરવાનો સંકલ્પ પુનઃદ્રઢ કરીએ.

વડાપ્રધાન મોદી વહેલી સવારે રાજઘાટ પહોંચ્યા હતા અને રાષ્ટ્રપિતાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે તેમના સ્મારક ખાતે યોજાયેલી સર્વ-ધર્મ પ્રાર્થના સભામાં ભાગ લીધો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વિજય ઘાટની મુલાકાત લઈને તેમને પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન, લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા, કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટર અને દિલ્હીના એલજી (LG) તરનજીત સિંહ સંધુએ પણ મહાત્મા ગાંધી અને પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

દરમિયાન, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ જયપુરમાં આવેલા રાજસ્થાન સચિવાલય ખાતે મહાત્મા ગાંધીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. તેમણે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને પણ તેમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ગુરુગ્રામમાં, હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈનીએ 'સ્વચ્છ ભારત અભિયાન'માં ભાગ લીધો હતો અને લોકોને શહેર સ્વચ્છ રાખવા માટે અપીલ કર્યો હતો. આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં, 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાનના ભાગરૂપે ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે 'સ્વચ્છાથોન 2026' (Swachhathon 2026) કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ઉપરાંત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મજયંતી નિમિત્તે પોરબંદર કીર્તિમંદિર ખાતે સર્વધર્મ પ્રાર્થનાસભામાં સહભાગી બન્યા હતા. દરમિયાન તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું હતું કે, 'સત્ય, અહિંસા અને સદભાવનાના શાશ્વત આદર્શો થકી વિશ્વને શાંતિનો માર્ગ દર્શાવનાર, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની જયંતીએ ભાવપૂર્વક વંદન. ​સાદગીપૂર્ણ જીવન, સ્વચ્છતા પ્રત્યેનો આગ્રહ, ખાદી અને સ્વાવલંબનના તેમના સંકલ્પો આજે પણ આત્મનિર્ભર ભારત અને વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં માર્ગદર્શક બની રહ્યા છે. ​'સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા'ના મંત્રને આત્મસાત કરી, આવો આપણે સૌ સાથે મળીને પૂજ્ય બાપુના વિચારોને આચરણમાં ઉતારી સ્વચ્છ, સમૃદ્ધ અને સક્ષમ રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે સંકલ્પબદ્ધ થઈએ.'

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