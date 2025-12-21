PM મોદીએ ગુવાહાટીમાં આસામ આંદોલનના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે આસામના પોતાના બે દિવસના પ્રવાસના બીજા દિવસે આસામ આંદોલનના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
Published : December 21, 2025 at 1:18 PM IST
ગુવાહાટી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ગુવાહાટીના પશ્ચિમ બોરાગાંવમાં શહીદ સ્મારક વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે આસામ આંદોલનના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. PM મોદી ગુવાહાટીમાં "પરીક્ષા પે ચર્ચા" કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે આસામના 25 આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરશે. આ વાતચીત બ્રહ્મપુત્ર નદી પર ક્રુઝ પર થશે. પરીક્ષા પહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વડાપ્રધાનની વાતચીત માટે આ એક ખાસ સ્થળ હશે.
તે બાદ વડાપ્રધાન મોદી દિબ્રુગઢ જિલ્લાના નામરૂપમાં 1.27 મિલિયન મેટ્રિક ટન ખાતર પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ કરશે. આ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય પ્રદેશમાં ખાતર ઉત્પાદનને મજબૂત બનાવવા અને કૃષિ વિકાસને ટેકો આપવાનો છે. આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ દિબ્રુગઢના નામરૂપમાં આયોજિત જાહેર રેલીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સન્માન કર્યું હતું, જ્યાં PM મોદી આસામ વેલી ફર્ટિલાઇઝર એન્ડ કેમિકલ કંપની લિમિટેડના એમોનિયા-યુરિયા પ્રોજેક્ટનું ભૂમિપૂજન કરશે.
પીએમ મોદીએ શનિવારે ગુવાહાટીમાં લોકપ્રિયા ગોપીનાથ બોરદોલોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકના નવા ટર્મિનલ બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.વડાપ્રધાને નવા ટર્મિનલ કોમ્પલેક્સના પ્રવેશદ્વાર પર ભારત રત્ન લોકપ્રિય ગોપીનાથ બોરદોલોઇની પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ કર્યું, જેમાં પ્રતિષ્ઠિત નેતા અને આસામના પ્રથમ મુખ્યમંત્રીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. ઉદ્દઘાટન પ્રસંગે સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આસામ અને સમગ્ર પૂર્વોત્તર ભારતના વિકાસ માટે એક નવો પ્રવેશદ્વાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.
તેમણે આ પ્રસંગને આસામ અને પૂર્વોત્તર ક્ષેત્રના વિકાસ અને પ્રગતિના ઉજવણી તરીકે વર્ણવતા કહ્યું કે થઈ રહેલા બદલાવ સરકારના માળખાગત સુવિધાઓ અને કનેક્ટિવિટી પર સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સભાને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે શનિવાર આસામ અને પૂર્વોત્તર માટે વિકાસ અને પ્રગતિનો તહેવાર છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે જ્યારે પ્રગતિનો પ્રકાશ લોકો સુધી પહોંચે છે, ત્યારે જીવનનું દરેક પાસું નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચે છે.
વડાપ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આસામની ભૂમિ પ્રત્યેનો તેમનો ઊંડો લગાવ, તેના લોકોનો પ્રેમ અને સ્નેહ, અને ખાસ કરીને આસામ અને ઉત્તરપૂર્વની માતાઓ અને બહેનોની નિકટતા, તેમને પ્રેરણા આપે છે અને આ પ્રદેશના વિકાસ માટેના તેમના સામૂહિક સંકલ્પને મજબૂત બનાવે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આજે ફરી એકવાર આસામના વિકાસમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાઈ રહ્યો છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આધુનિક એરપોર્ટ સુવિધાઓ અને અદ્યતન કનેક્ટિવિટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોઈપણ રાજ્ય માટે નવી સંભાવનાઓ અને તકોના ગેટવે તરીકે કામ કરે છે. સાથે જ લોકો વચ્ચે વધતા વિશ્વાસના સ્તંભ તરીકે પણ ઉભા રહે છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે લોકો આસામમાં ભવ્ય હાઇવે અને એરપોર્ટ બનતા જુએ છે ત્યારે તેઓ પોતે માને છે કે આસામ માટે સાચો ન્યાય આખરે શરૂ થયો છે."
