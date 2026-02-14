પીએમ મોદી આસામની મુલાકાતે, મોરન બાયપાસ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સુવિધા પર ઉતર્યા
2026 માં આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, અને અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ ચાલી રહ્યા છે.
Published : February 14, 2026 at 11:31 AM IST
ગુવાહાટી (આસામ): પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે, શનિવારે આસામની એક દિવસની મુલાકાતે છે. થોડા સમય પહેલા, પીએમ મોદી આસામના ડિબ્રુગઢમાં મોરન બાયપાસ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સુવિધા (ELF) પર ઉતર્યા હતા. અહીં, તેઓ લડાયક વિમાનો, પરિવહન વિમાનો અને હેલિકોપ્ટરો દ્વારા હવાઈ પ્રદર્શન જોશે. આ ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સુવિધા ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં તેના પ્રકારની પ્રથમ છે.
ભારતીય વાયુસેના સુખોઈ Su-30MKI એ ડિબ્રુગઢમાં મોરન બાયપાસ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સુવિધા (ELF) પરથી ઉડાન ભરી. પીએમ મોદી, મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ સહિત અન્ય લોકોએ ટેકઓફ જોયો.
આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ ગુવાહાટી અને ઉત્તર ગુવાહાટીને જોડતા બ્રહ્મપુત્ર નદી પર કુમાર ભાસ્કર વર્મા પુલનું ઉદ્ઘાટન કરશે. અહેવાલો અનુસાર, આશરે ₹3030 કરોડના ખર્ચે બનેલો ઉત્તરપૂર્વ ભારતનો પહેલો એક્સ્ટ્રાડોઝ્ડ બ્રિજ, 6-લેનનો એક્સ્ટ્રાડોઝ્ડ પ્રીસ્ટ્રેસ્ડ કોંક્રિટ (PSC) બ્રિજ છે.
આ બ્રિજના ઉદઘાટનથી ગુવાહાટી અને ઉત્તર ગુવાહાટી વચ્ચે મુસાફરીનો સમય 7 મિનિટ ઓછો થશે. આ પ્રદેશમાં ભૂકંપના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, બ્રિજ ઘર્ષણ પેન્ડુલમ બેરિંગ્સનો ઉપયોગ કરીને બેઝ આઇસોલેશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. સ્થિરતા અને લાંબા સમય સુધી ચાલતા માળખાકીય પરફોર્મન્સને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉચ્ચ-પ્રદર્શન સ્ટે કેબલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એક્સ્ટ્રાડોઝ્ડ બ્રિજની રીઅલ-ટાઇમ સ્થિતિ દેખરેખ, નુકસાનની વહેલી જાણકારી, સલામતી અને સેવા જીવન માટે બ્રિજ હેલ્થ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (BHMS) પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, પીએમ મોદી આસામના કામરૂપ જિલ્લાના અમીનગાંવમાં ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્ર માટે રાષ્ટ્રીય ડેટા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ અત્યાધુનિક ડેટા સેન્ટર, જેમાં કુલ 8.5 મેગાવોટનો મંજૂર લોડ અને પ્રતિ રેક 10 kW ની સરેરાશ રેક ક્ષમતા છે, તે વિવિધ સરકારી વિભાગો તરફથી મિશન-ક્રિટીકલ એપ્લિકેશનોને હોસ્ટ કરશે અને બીજા રાષ્ટ્રીય ડેટા સેન્ટર માટે આપત્તિ પુનઃપ્રાપ્તિ કેન્દ્ર તરીકે પણ સેવા આપશે, જે ઉત્તરપૂર્વમાં સરકારોને આવશ્યક નાગરિક-કેન્દ્રિત સેવાઓના વિતરણને ડિજિટલ રીતે સુવિધા આપવા સક્ષમ બનાવશે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાના વિઝનને અનુરૂપ, ઉત્તરપૂર્વીય ક્ષેત્ર માટે રાષ્ટ્રીય ડેટા સેન્ટરની કલ્પના પ્રદેશના ICT કરોડરજ્જુને મજબૂત કરવા અને મજબૂત, સુરક્ષિત અને હંમેશા ઉપલબ્ધ ડિજિટલ માળખાગત સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક વ્યૂહાત્મક હસ્તક્ષેપ તરીકે કરવામાં આવી છે.
પ્રધાનમંત્રી IIM ગુવાહાટીના કામચલાઉ કેમ્પસનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે, જે ઉત્તરપૂર્વીય ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ અને વ્યવસ્થાપન શિક્ષણને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપશે. પ્રધાનમંત્રી ગુવાહાટી (100), નાગપુર (50), ભાવનગર (50) અને ચંદીગઢ (25) માં PM ઈ-બસ સેવા યોજના હેઠળ 225 ઇલેક્ટ્રિક બસોને પણ લીલી ઝંડી આપશે. આ ચાર શહેરોમાં આ સેવા યોજના હેઠળ ઈ-બસ કામગીરી શરૂ થવાથી, 50 લાખથી વધુ લોકોને સ્વચ્છ, સસ્તું અને વિશ્વસનીય જાહેર પરિવહન સેવાઓનો લાભ મળવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી શહેરી ગતિશીલતામાં સુધારો થશે અને જીવનની ગુણવત્તામાં વધારો થશે.
