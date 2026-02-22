'તમારી કિંમત માર્કશીટથી નક્કી નથી થતી', PM મોદીએ 'મન કી બાત'માં વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વિદ્યાર્થીઓને આત્મવિશ્વાસ રાખવા, પ્રયાસો પર ધ્યાન આપવા અને તણાવ અથવા શંકામાં ન ગભરાવવા અપીલ કરી.
Published : February 22, 2026 at 3:29 PM IST
નવી દિલ્હી: બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થવાને ગણતરીના દિવસ બાકી છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ધોરણ 10 અને 12માની બોર્ડ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને આત્મવિશ્વાસ રાખવા, તેમના પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને તણાવથી ગભરાઈ ન જવા વિનંતી કરી.
"મન કી બાત" ના 131મા એપિસોડમાં રાષ્ટ્રને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મને આશા છે કે તમે આ મહિનાની શરૂઆતમાં 'પરીક્ષા પે ચર્ચા' જોઈ હશે અને તેમાંથી કંઈક શીખ્યા હશો. તમે એક્ઝામ વોરિયર્સ છો. મને ખાતરી છે કે તમે બધા તમારી પરીક્ષાઓ માટે પૂરા દિલથી તૈયારી કરી રહ્યા છો."
તેમણે વિદ્યાર્થીઓને તણાવને પોતાના પર હાવી ન થવા દેવા વિનંતી કરી અને તેમને યાદ અપાવ્યું કે, પરીક્ષા દરમિયાન શંકા અને ચિંતા સામાન્ય છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આવા સમયે કેટલીક શંકાઓ થવી સામાન્ય છે. ક્યારેક તમને લાગે છે કે શું તમને બધું યાદ રહેશે. ક્યારેક તમને આશ્ચર્ય થાય છે કે શું તમારો સમય પૂરો થઈ જશે! દરેક પેઢીના બાળકોએ આ લાગણીઓનો અનુભવ કર્યો છે. તમે એકલા નથી."
પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે, વિદ્યાર્થીની કિંમત ફક્ત તેમના માર્ક્સ દ્વારા નક્કી થતી નથી અને તેમને પોતાના પર વિશ્વાસ કરવા અને તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે કહ્યું, "યાદ રાખો, તમારી કિંમત તમારી માર્કશીટથી નક્કી થતી નથી. તેથી, તમારામાં વિશ્વાસ રાખો. તમે જે કંઈ પણ અભ્યાસ કરો છો તે બધું દિલથી લખો." તેમણે વિદ્યાર્થીઓને તેમના માતાપિતા અને શિક્ષકો સાથે વાતચીત ચાલુ રાખવાની સલાહ આપતા કહ્યું, "તેઓ તમારી મહેનતથી તમારું મૂલ્યાકંન કરે છે, તમારા માર્ક્સથી નહીં. તેઓ તમારી મહેનતથી ખુશ થાય છે."
વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતાઓમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે તમે તમારી પરીક્ષામાં સફળ થશો અને તમારા જીવનમાં સફળતાની નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ કરશો." દરમિયાન, ગયા અઠવાડિયે, પરીક્ષા પે ચર્ચાના 9મા એડિશનના બીજા એપિસોડમાં, પીએમ મોદીએ વિદ્યાર્થીના જીવનને ઘડવામાં શિક્ષકોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે, તેમના પોતાના શિક્ષકોનો તેમના શરૂઆતના વર્ષો પર ઊંડો પ્રભાવ હતો. પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો હતો કે, શિક્ષકો અને માતાપિતા બાળકોને સફળતા તરફ દોરી જવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, પરીક્ષા પે ચર્ચા બોર્ડ પરીક્ષાની તૈયારીથી ઘણુ વધારે છે, કારણ કે તે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા, તણાવ, અપેક્ષાઓ અને જીવનના વ્યાપક પાસાઓ પર ખુલીને તેમના વિચારો શેર કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે.
પહેલી વાર દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારને કવર કરતા ઘણી જગ્યાએ વાતચીત કરવામાં આવી, જેમાં કોઈમ્બતુર (તમિલનાડુ), રાયપુર (છત્તીસગઢ), દેવમોગરા (ગુજરાત), ગુવાહાટી (આસામ) અને નવી દિલ્હી સહિત દેશના વિવિધ પ્રદેશોને સામેલ છે. સૌથી નોંધપાત્ર વાતચીતોમાંની એક આસામમાં થઈ હતી, જ્યાં બ્રહ્મપુત્ર નદી પર ક્રુઝ પર સેશન યોજાયું હતું.
