'જે શીખશે તે જીતશે, જીવનની પરીક્ષામાં બધું જ આઉટ ઓફ સિલેબસ'; IIT દિલ્હીના દીક્ષાંત સમારંભમાં યુવાનોને PM મોદીનો મેસેજ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે IIT દિલ્હીના 57માં દીક્ષાંત સમારંભને સંબોધતા યુવાનોને સતત શીખવા અને વૈશ્વિક પડકારનું સમાધાર શોધવાનું આહવાન કર્યું છે.
Published : August 8, 2026 at 4:26 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે IIT દિલ્હીના 57માં દીક્ષાંત સમારંભને સંબોધતા યુવાનોને સતત શીખવા અને વૈશ્વિક પડકારનું સમાધાર શોધવાનું આહવાન કર્યું છે. PM મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઝડપથી બદલાતી દુનિયામાં ટેકનિક સૌથી મોટી તાકાત છે અને આગામી 30-35 વર્ષોમાં યુવાનો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પગલા જ વિકસિત ભારતની દિશા નક્કી કરશે.
આ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ દીક્ષાંત સમારંભમાં ડિગ્રી અને મેડલ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. PM મોદીએ કહ્યું કે IIT દિલ્હીના યુવાનો માત્ર ડિગ્રી લઇને નહીં પણ દેશની કઠિન સમસ્યાઓને હલ કરવાના સપના લઇને આગળ વધી રહ્યા છે. સાથે જ વડાપ્રધાને વિદ્યાર્થીઓને જીવનમાં આવનારા પડકારોથી ના ડરવાની સલાહ આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે જો કોઇ સમસ્યા ઘણી મોટી દેખાય તો તેને નાના નાના ભાગોમાં વહેંચીને હલ કરવી જોઇએ.
COVID બાદ પ્રથમ વખત વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે પહોંચ્યા PM મોદી
વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે ગત વખતે જ્યારે તે IIT દિલ્હીના દીક્ષાંત સમારંભ સાથે જોડાયા હતા ત્યારે દેશ કોવિડના સમયમાંથી પસાર થતો હતો અને તે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાયા હતા. PM મોદીએ કહ્યું કે આ વખતે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે હાજર રહીને ઘણી ખુશી થઇ રહી છે. તે વિદ્યાર્થીઓના જીવનની યાદગાર ક્ષણ છે અને તેમણે પણ પરિવારોની જેમ વિદ્યાર્થીઓની હાજરી પર ગર્વ છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે દીક્ષાંત સમારંભને આ ક્ષણને પુરી રીતે જીવવી જોઇએ. આગામી સમયમાં જ્યારે તેમના પર મોટી જવાબદારી હશે ત્યારે IIT દિલ્હીની યાદો તેમણે ઊર્જા આપશે.
Delhi: Addressing the 57th Convocation Ceremony of IIT Delhi, PM Narendra Modi says, "Today, India is working towards becoming self-reliant in every sector, including economic self-reliance, technological self-reliance and industrial self-reliance..." pic.twitter.com/kbVQzZ9qcs— IANS (@ians_india) August 8, 2026
હોસ્ટેલ અને કેમ્પસની યાદો સાથે લઇને જાઓ
વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં IIT દિલ્હીની હોસ્ટેલ અને કેમ્પસની જીંદગીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, તેમણે વિદ્યાર્થીઓને કુમાઉ, આરા, કારા, વિંડી, નીલ, કૈલાશ અને હિમાદ્રી જેવી હોસ્ટેલોની યાદો સાથે ઇન્ટર-હોસ્ટેલ સ્પર્ધા અને મિત્રો સાથે વિતાવેલી ક્ષણોને યાદ કરી હતી. PM મોદીએ કહ્યું, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને જિયા સરાયના પૌઆ અને સતપુરા મેસના પરાઠા પણ યાદ આવતા હશે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓને પોતાના વિભાગ, પસંદગીની જગ્યાઓ અને મિત્રો સાથે વિતાવેલા સમયને પણ યાદ રાખવો જોઇએ. વડાપ્રધાને કહ્યું કે, શિક્ષક, મેન્ટર, પ્રોફેસર અને સપોર્ટ સ્ટાફ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જીવનનો ભાગ બની ચુક્યા છે, તેમણે વિદ્યાર્થીઓને અપીલ કરી હતી કે કેમ્પસ છોડતા સમયે આ સંબંધોને પાછળ ના છોડે પણ તેમને પોતાના જીવનની મૂડી તરીકે પોતાની સાથે લઇ જાય.
જે શીખે છે તે જીતશે - PM
PM મોદીએ કહ્યું કે આવનારા વર્ષોમાં દુનિયા, ટેકનોલોજી, ઉદ્યોગ અને રોજગાર ક્ષેત્રો ઝડપથી બદલાશે. આગામી 20-30 વર્ષોમાં દુનિયા કેવી હશે તે ચોક્કસ આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. આવી સ્થિતિમાં, સતત શીખવું ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું, "જે શીખે છે તે જીતશે." તેમના મતે, પડકારો એવા લોકો માટે તકોમાં ફેરવાય છે જેમની પાસે નવા પડકારોનો ઉકેલ શોધવાની હિંમત હોય છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે IIT દિલ્હીની ડિગ્રી ફક્ત પરીક્ષા પાસ કરવા, સારા CGPA પ્રાપ્ત કરવા અથવા પ્લેસમેન્ટ મેળવવાનો પુરાવો નથી. તે એ વાતનો પુરાવો છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં મુશ્કેલ સમસ્યાઓને સમજવા અને ઉકેલ શોધવાની ક્ષમતા હોય છે.
#WATCH | Delhi: IIT Delhi's 57th Convocation Ceremony | Aditya Prakash, President's Gold Medallist says, " i am feeling great. it was really amazing that the prime minister himself gave me this honour and i feel really honored to have received this medal... the prime minister's… https://t.co/rsh2Uyokfu pic.twitter.com/izP5yBbVcT— ANI (@ANI) August 8, 2026
મોટી સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વિભાજીત કરીને ઉકેલો
PM મોદીએ વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે જો કોઈ સમસ્યા ખૂબ મોટી લાગે છે, તો તેને નાના ભાગોમાં વિભાજીત કરીને ઉકેલવી જોઈએ. IIT દિલ્હીના વિદ્યાર્થીઓએ લેબ્સ, પ્રોજેક્ટ્સ અને સિમ્યુલેશન દરમિયાન ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કર્યો છે અને ઉકેલો શોધી કાઢ્યા છે. આ અભિગમ જીવનમાં પણ ઉપયોગી થશે. યુવાનોએ સતર્ક રહેવાની અને આ તકોને ઓળખવાની જરૂર છે.
જીવનની કસોટીમાં બધું જ ' આઉટ ઓફ સિલેબસ' છે
વડાપ્રધાને કહ્યું કે કેમ્પસ અભ્યાસ અને કેમ્પસની બહારના જીવન વચ્ચે ઘણો તફાવત છે. IIT પરીક્ષાઓનો એક અભ્યાસક્રમ હોય છે, પરંતુ જીવનની કસોટીમાં, બધું જ 'અભ્યાસક્રમની બહાર'નું હોય છે. તેમણે કહ્યું કે કોલેજમાં, વિદ્યાર્થીઓ જાણે છે કે કયા અસાઇનમેન્ટ કરવું છે અને કઇ પરીક્ષા આપવાની છે પરંતુ જીવનમાં, તેઓએ ઘણીવાર જાતે જ નક્કી કરવું પડે છે કે વાસ્તવિક સવાલ શું છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને જિજ્ઞાસા જાળવી રાખવા અને સમસ્યાઓ પર સવાલ ઉઠાવવા કહ્યું જેને લોકોએ સામાન્ય રીતે સ્વીકારી લીધી છે.
વિકસિત ભારતમાં યુવાનોની મોટી ભૂમિકા
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે દરેક પેઢી પોતાના પડકારોનો સામનો કરે છે, અને તે મુજબ તેની રાષ્ટ્રીય જવાબદારી નક્કી છે. આજે, દેશ વિકસિત ભારત બનાવવાનો જવાબદારીનો સામનો કરે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત આર્થિક આત્મનિર્ભરતા, તકનીકી સ્વ-નિર્ભરતા અને ઔદ્યોગિક આત્મનિર્ભરતાની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. આ મજબૂત પાયા પર વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું એ યુવાનોની જવાબદારી છે. તેમણે કહ્યું કે દેશના યુવાનો જેટલા સશક્ત હશે, ભારત તેટલું જ મજબૂત બનશે. સરકારે યુવાનો માટે ઘણા ક્ષેત્રો ખોલ્યા છે જ્યાં અગાઉ પ્રવેશની તકો મર્યાદિત હતી.
ચિપ્સથી લઇને શિપ સુધી બધું અહીં જ બનશે
વડાપ્રધાને સ્પેસ સેક્ટરનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે પહેલા આ ક્ષેત્રમાં સરકારની મુખ્ય ભૂમિકા હતી પરંતુ આજે પ્રાઇવેટ વિસ્તાર અને યુવા તેમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે. યુવા પોતાના લોન્ચ વ્હીકલ બનાવી રહ્યા છે અને રોકેટ લોન્ચ કરી રહ્યા છે. તેમણે સેમીકંડક્ટરનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને કહ્યુ કે ભારતમાં સેમીકંડક્ટર નિર્માણની દિશામાં કામ આગળ વધી ચુક્યુ છે. તેમણે કહ્યું કે ચિપથી લઇને શિપ સુધી બધુ અહીં જ બની રહ્યું છે, તમારા હાથે જ બનશે. ડ્રોન સેક્ટરને પણ યુવાનો માટે મોટી તક ગણાવી હતી. ખેતી, દવાઓની ડિલીવરી અને દેશની સુરક્ષામાં ડ્રોનના ઉપયોગનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે આ ક્ષેત્રમાં નવી સંભાવનાઓ ઉભી કરી રહ્યા છે.
AI, ક્વોન્ટમ અને ડીપ સી એક્સપ્લોરેશનમાં તક
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ડેટા સેન્ટર, ક્રિટિકલ મિનરલ્સ (મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ), ડીપ સી એક્સપ્લોરેશન (ઊંડા દરિયાની ખોજ), બેટરી, પાવર સ્ટોરેજ, ઊર્જા સુરક્ષા, ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી અને ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ જેવા ક્ષેત્રમાં યુવાઓ માટે મોટી સંભાવનાઓ છે. તેમણે કહ્યું કે આ ક્ષેત્રોને પ્રતિભા, નવીનતા અને નેતૃત્ત્વની જરૂર છે અને દેશને આશા છે કે IIT જેવી સંસ્થાઓમાંથી બહાર આવતા યુવાનો આ તકોને આગળ વધારશે.
રિસર્ચ પર ભાર, યુવાઓ પાસે મોટી આશા
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભારતને નવી રિસર્ચની જરૂરિયાત છે અને સરકાર શોધને ભાર આપવા માટે પગલા ભરી રહ્યું છે. તેમણે વડાપ્રધાન રિસર્ચ ફેલોશિપ, રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સ્કીમ અને નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે રિસર્ચ માટે એક લાખ કરોડ રૂપિયા સુધીની ફંડિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ વન નેશન વન સબ્સક્રિપ્શનના માધ્યમથી દેશના નાના શહેરો સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય રિસર્ચ જર્નલની પહોંચ આસાન બની છે.
પેકેજ અને નોકરીની તુલનાથી બચો
વડાપ્રધાન મોદીએ વિદ્યાર્થીઓને સોશિયલ મીડિયા અને બીજાની તુલના કરતા બચવાની સલાહ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે દીક્ષાંત બાદ કેટલાક વિદ્યાર્થી આ વાતને લઇને તુલના કરી શકે છે કે કોને કેટલું પેકેજ મળશે. કોણ કઇ કંપનીમાં ગયો અથવા કોને સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે જીવન કોઇ લીડરબોર્ડ નથી. અસલી મુકાબલા બીજા સાથે નહીં પણ ખુદની સાથે છે. યુવાને ને દરરોજ ખુદને કાલથી સારૂ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઇએ. વડાપ્રધાને વિદ્યાર્થીઓને પોતાના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની અપીલ પણ કરી છે.
દરેક નિર્ણયમાં દેશ હિતનું વિચારો- PM મોદી
પોતાના સંબોધનમાં અંતમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આગામી 30-35 વર્ષોમાં યુવાનોના નિર્ણય વિકસિત ભારતની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, માટે યુવાનોને પોતાના દરેક નિર્ણયમાં આ વિચારવું જોઇએ કે તેનાથી દેશને શું લાભ થશે. તેમણે તમામ વિદ્યાર્થીઓ, તેમના માતા-પિતા,પરિવારો, શિક્ષકો અને IIT દિલ્હીની સમગ્ર ટીમને શુભકામના આપતા તેમણે ઉજ્જવલ ભવિષ્યની પ્રાર્થના કરી હતી.
આ પણ વાંચો: