પેપર લીક વિરોધી બિલ પસાર થયા બાદ પીએમ મોદીનો સંદેશ: વચન પૂર્ણ થયું; માફિયાઓને છોડવામાં આવશે નહીં
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને પરીક્ષા પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા માટે સતત પગલાં લઈ રહી છે.
Published : July 31, 2026 at 7:37 AM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે સંસદમાં જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી માધ્યમો નિવારણ) સુધારા બિલ, 2026 પસાર થવાનું સ્વાગત કર્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાયદો વિશ્વસનીય પરીક્ષા પ્રણાલી સ્થાપિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે પરીક્ષા પેપર લીકમાં સામેલ લોકોને બક્ષવામાં આવશે નહીં.
રાજ્યસભામાં બિલ પસાર થયા પછી, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા એક વિડિઓ સંદેશમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને પરીક્ષા પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા માટે સતત પગલાં લઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મિત્રો, અમે વિશ્વસનીય પરીક્ષા પ્રણાલી તરફ સતત એક પછી એક પગલાં લઈ રહ્યા છીએ."
Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
પારદર્શિતા લાવવાની વાત હોય, ફાસ્ટ ટ્રેક બનાવવાની વાત હોય કે રાજ્યોના સૂચનો પર ધ્યાન આપવાની વાત હોય, દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દાયકાઓથી પેપર લીકની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. આનાથી બાળકોના ભવિષ્ય પર પણ જોખમ ઉભું થઈ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે દેશભરમાં શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા જરૂરી બન્યા છે અને પરીક્ષા સંબંધિત ગેરરીતિઓને રોકવા માટે ટેકનોલોજીનો વધુ ઉપયોગ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
તેમણે કહ્યું, "આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, દેશભરમાં, બધા રાજ્યોમાં અને કેન્દ્રમાં, શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા જરૂરી બન્યા છે. ટેકનોલોજીનો વ્યાપક અને ઉત્પાદક ઉપયોગ જરૂરી છે." પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે સરકાર પેપર લીક રેકેટમાં સામેલ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરશે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "જો કોઈ પેપર માફિયા, પેપર લીક ગેંગ, દેશના બાળકોના ભવિષ્ય સાથે રમત રમી રહેલી ગેંગ હશે તો તેમને બક્ષવામાં આવશે નહીં. તેથી, કડક કાયદાઓની પણ જરૂર છે." સંસદમાં બિલ પસાર થવાનો ઉલ્લેખ કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કડક કાનૂની જોગવાઈઓ સાથે પસાર થતાં પહેલા બંને ગૃહોમાં આ વચનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
તેમણે કહ્યું, "અમે સંસદમાં એક બિલ લાવ્યા છીએ, અને જેમ મેં તમને વચન આપ્યું હતું, ફક્ત બે દિવસમાં, સંસદના બંને ગૃહો, જેમાં સૌથી વધુ સાંસદો હતા, તેમણે તેની પર સંપૂર્ણ ચર્ચા કરી. અને આજે, બંને ગૃહોએ કડક કાયદાકીય નિયમો અને કલમો સાથે આ બિલ પસાર કર્યું છે."
આ કાયદાના પસાર થવાને એક મુખ્ય સીમાચિહ્ન ગણાવતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર પરીક્ષા પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેમણે કહ્યું, "હવે, વિશ્વસનીય પરીક્ષા પ્રણાલી તરફ આગળ વધવાનું એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. કાર્ય ચાલુ રહેશે. અમે આવી પરિસ્થિતિને લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવા દઈશું નહીં. આ વિશ્વાસ સાથે, મિત્રો, ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને, હાથમાં હાથ મિલાવીને, વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરીએ."
લોકસભામાં મંજૂરી પછી, ગુરુવારે રાજ્યસભામાં જાહેર પરીક્ષા (દુર્વ્યવહાર નિવારણ) સુધારો બિલ, 2026 પસાર કરવામાં આવ્યું. આ બિલમાં કડક સજા, સમયબદ્ધ તપાસ અને જાહેર પરીક્ષાઓમાં છેતરપિંડી અને પેપર લીક અટકાવવા માટે ખાસ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટનો પ્રસ્તાવ છે.
બિલ હવે રાષ્ટ્રપતિને મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. રાજ્યસભામાં બિલ પસાર થાય તે પહેલાં વિપક્ષના સાંસદોએ વોકઆઉટ કર્યું. ગૃહમાં ચર્ચાનો જવાબ આપતા, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા અનેક પગલાં પર પ્રકાશ પાડ્યો, જેમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) 2020 અને દેશભરમાં યુનિવર્સિટીઓની સંખ્યામાં વધારો શામેલ છે.
સિંહે કહ્યું, "આ એક એવો મુદ્દો છે જે આ દેશના દરેક માતાપિતા, આ દેશના દરેક પરિવારને ચિંતા કરે છે. આ નાના બાળકો દેશ માટે એક મોટું રોકાણ છે." તેમણે ઉમેર્યું કે પરીક્ષા પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં આશરે 76.5 મિલિયન વિદ્યાર્થીઓને અસર કરશે.
તેમણે કહ્યું, "અમે તેને મેનેજમેન્ટ ક્વોટાના દુષ્ટતાથી મુક્ત કરવા અને તબીબી શિક્ષણને વધુ સુલભ બનાવવા માટે ઘણા પ્રયાસો કર્યા છે." સિંહે NEP 2020 ને શિક્ષણ પ્રણાલી માટે ગેમ-ચેન્જર તરીકે પણ વર્ણવતા કહ્યું કે તેનાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમનો શિક્ષણ માર્ગ પસંદ કરવાની વધુ સ્વતંત્રતા મળી છે.
તેમણે કહ્યું, "NEP 2020 શિક્ષણ પ્રણાલી માટે સૌથી મોટો ગેમ-ચેન્જર છે કારણ કે તેણે વિદ્યાર્થીઓને તેમના માતાપિતા, વાલીઓ અને વડીલોની પસંદગીની ગુલામીમાંથી મુક્ત કર્યા છે." તેમણે કહ્યું કે આનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોના કલ્યાણ અને હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતા વધુ મજબૂત થશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નવા કાયદા હેઠળ, તપાસ બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ થવી જોઈએ, જ્યારે ટ્રાયલ ચાર્જશીટ દાખલ થયાના ત્રણ મહિનાની અંદર પૂર્ણ થવી જોઈએ.
સિંહે પેપર લીકને ગંભીર મુદ્દો ગણાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે વિવિધ રાજ્ય સરકારો તેમજ અગાઉની કેન્દ્ર સરકારો હેઠળના વિવિધ રાજ્યોમાં આવી ઘણી ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં યુનિવર્સિટીઓની સંખ્યા 760 થી વધીને 1,293 થઈ ગઈ છે, અને દેશભરમાં 400 એકલવ્ય શાળાઓ કાર્યરત છે.