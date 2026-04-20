PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ લીએ દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરી, ભારત-કોરિયાએ 50 બિલિયન ડોલરના વેપારનું લક્ષ્ય રાખ્યું
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ લી જે-મ્યાંગનો પ્રવાસ એક દ્વિપક્ષીય કરાર તરફ જરૂરી પગલું છે.
Published : April 20, 2026 at 8:19 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે નવી દિલ્હીમાં દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ લી જે-મ્યુંગનું સ્વાગત કર્યું, જેઓ ભારતની તેમની પ્રથમ રાજકીય મુલાકાતે છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પણ દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિના સ્વાગત સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા, તેમની સાથે પ્રથમ મહિલા કિમ હી-ક્યુંગ પણ હતા. રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ઔપચારિક સ્વાગત બાદ, દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિએ રાજઘાટની મુલાકાત લીધી અને મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
બાદમાં, હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે પીએમ મોદી અને લી વચ્ચે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો યોજાઈ, જેના પગલે ભારત અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાના હેતુથી અનેક સમજૂતી કરાર (MoU)નું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવ્યું.
કરારોના આદાન-પ્રદાન પછી સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં બોલતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ભારતની તેમની પ્રથમ મુલાકાત પર રાષ્ટ્રપતિ લીનું સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. રાષ્ટ્રપતિ લીનું જીવન સંઘર્ષ, સેવા અને સમર્પણનો પ્રેરણાદાયક પુરાવો છે. દરેક પડકારે લોકોની સેવા કરવાના તેમના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે. જોકે આ તેમની ભારતની પ્રથમ મુલાકાત છે, પરંતુ અમારી પહેલી મુલાકાતથી જ દેશ પ્રત્યેનો તેમનો ઊંડો પ્રેમ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે."
Addressing the joint press meet with President Lee Jae Myung of the Republic of Korea.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ મુલાકાત વધુ ગાઢ દ્વિપક્ષીય ભાગીદારી તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું રજૂ કરે છે. તેમણે નોંધ્યું કે, "કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિની આ ભારત મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. લોકશાહી મૂલ્યો, બજાર અર્થતંત્રો અને કાયદાના શાસન માટે આદર આપણા બંને રાષ્ટ્રોના ડીએનએમાં છે. અમે ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર અંગે અમારો દ્રષ્ટિકોણ એક જેવો છે."
છેલ્લા દાયકામાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં પ્રાપ્ત થયેલી પ્રગતિ પર ભાર મૂકતા, પીએમ મોદીએ ભાર મૂક્યો કે ભાગીદારી હવે વધુ ઉન્નત ચરણમાં આગળ વધી રહી છે. આ બધાના આધારે, છેલ્લા દસ વર્ષોમાં આપણા સંબંધો વધુને વધુ ગતિશીલ અને વિસ્તૃત બન્યા છે; અને આજે, રાષ્ટ્રપતિ લીની મુલાકાત સાથે આપણે આ વિશ્વસનીય ભાગીદારીને ભવિષ્ય માટે ભાગીદારીમાં પરિવર્તિત કરવા માટે તૈયાર છીએ."
તેમણે ઉમેર્યું, "આપણે ચિપ્સથી લઈને જહાજો સુધી, પ્રતિભાથી લઈને ટેકનોલોજી સુધી, અને પર્યાવરણથી લઈને ઉર્જા સુધી - દરેક ક્ષેત્રમાં સહકાર માટે નવા માર્ગો શોધીશું અને સાથે મળીને, આપણે આપણા બંને રાષ્ટ્રોની પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરીશું."
ભાગીદારીની આર્થિક બાબતોને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દ્વિપક્ષીય વેપાર માટે મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યોની રૂપરેખા આપી અને વ્યવસાય સરળતા બનાવવા માટે અનેક નવી પહેલો રજૂ કરી.
તેમણે કહ્યું, "આજે, ભારત અને કોરિયા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર $27 બિલિયનના આંકડે પહોંચી ગયો છે. આજે, અમે વર્ષ 2030 સુધીમાં આ આંકડાને $50 બિલિયન સુધી વધારવાના હેતુથી ઘણા મુખ્ય નિર્ણયો લીધા છે."
આ ઉદ્દેશ્યોને સાકાર કરવા માટે, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નાણાકીય અને ઔદ્યોગિક જોડાણોને મજબૂત બનાવવા માટે નવા પ્લેટફોર્મના લોન્ચની જાહેરાત કરી. તેમણે નોંધ્યું, "આપણા બંને દેશો વચ્ચે મૂડીના પ્રવાહને સરળ બનાવવા માટે, અમે ભારત-કોરિયા નાણાકીય મંચ શરૂ કર્યો છે. વધુમાં, અમારા કોમર્શિયલ સહયોગને મજબૂત બનાવવા માટે, અમે એક ઔદ્યોગિક સહકાર સમિતિ બનાવી છે."
વડા પ્રધાન મોદીએ ટેકનોલોજી સપ્લાય ચેઇનને સુરક્ષિત કરવા અને ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છતા નાના ઉદ્યોગોને ટેકો આપવાની યોજનાઓ વિશે પણ વિગતવાર જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, "મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને સપ્લાય ચેઇનમાં સહયોગ વધારવા માટે, અમે આર્થિક સુરક્ષા સંવાદ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. કોરિયન કંપનીઓ - ખાસ કરીને SMEના ભારતમાં પ્રવેશને સરળ બનાવવા માટે, અમે કોરિયન ઔદ્યોગિક ટાઉનશીપ પણ સ્થાપિત કરીશું; વધુમાં, આગામી વર્ષમાં, અમે ભારત-કોરિયા વેપાર કરારને અપગ્રેડ કરીશું."
