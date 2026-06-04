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ભારતને મળશે સસ્તું ક્રૂડ ઑઈલ, PM મોદી અને વેનેઝુએલનાં રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે મોટી ડીલ

ભારત અને વેનેઝુએલા વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલ, ખનન અને જેનેરિક દવાઓના ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ભાગીદારી અંગે ચર્ચા થઈ. ગૌતમ દેબરોય દ્વારા એક અહેવાલ

ભારત અને વેનેઝુએલા વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલ, ખનન અને જેનેરિક દવાઓના ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ભાગીદારી અંગે ચર્ચા થઈ. ગૌતમ દેબરોય દ્વારા એક અહેવાલ
ભારત અને વેનેઝુએલા વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલ, ખનન અને જેનેરિક દવાઓના ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ભાગીદારી અંગે ચર્ચા થઈ. ગૌતમ દેબરોય દ્વારા એક અહેવાલ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 6:42 PM IST

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નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને વેનેઝુએલા ઉર્જા અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રોમાં ગાઢ સહયોગ માટેની શક્યતાઓ શોધી રહ્યા છે. બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેની ચર્ચામાં 'અપસ્ટ્રીમ' (ક્રૂડ ઑઈલને શોધવું અને કાઢવું) અને 'ડાઉનસ્ટ્રીમ' (ક્રૂડ ઑઈલનું શુદ્ધિકરણ અને માર્કેટિંગ) બંને પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ, ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝની મુલાકાત અંગે એક ખાસ બ્રીફિંગ દરમિયાન, વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પૂર્વ) રુદ્ર જી. ટંડને ટિપ્પણી કરી હતી કે, "વેનેઝુએલા આ મહિને [ભારત માટે] ત્રીજા સૌથી મોટા તેલ સપ્લાયર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. તેથી, આજની ચર્ચાઓ સ્વાભાવિક રીતે એક મજબૂત ઊર્જા ભાગીદારી બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતી. તેઓ આવનારા ઘણા વર્ષો સુધી ભારતને તેલના સ્થિર ખરીદદાર તરીકે જુએ છે. પરિણામે, ભારત અને વેનેઝુએલા માટે ઉર્જા ક્ષેત્રમાં અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ બંને સ્તરે સહયોગ કરવાની એક આદર્શ તક રહેલી છે. આ ચર્ચાઓમાં આર્થિક ભાગીદારીને અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિસ્તૃત કરવા અંગેની ચર્ચાઓ પણ શામેલ હતી."

વેનેઝુએલાના એક્ટિંગ પ્રેસિડેન્ટ અને PM મોદી
વેનેઝુએલાના એક્ટિંગ પ્રેસિડેન્ટ અને PM મોદી (IANS)

વેનેઝુએલાને સંસાધનોથી સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર ગણાવતા, ટંડને કહ્યું, "આ ફક્ત મહત્વપૂર્ણ ખનિજોનો વિષય નથી; ત્યાં સોનું, હીરા અને અન્ય સામગ્રીઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. તેથી, આ ચર્ચાઓમાં ખાણકામ ક્ષેત્ર મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. હકીકતમાં, વેનેઝુએલા પાસે રહેલા સંભવિત ભંડારનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું અથવા આપણે તે ક્ષેત્રમાં સહયોગ કરી શકીએ કે કેમ તે અંગે પણ ચર્ચા થઈ હતી. આ આગામી પ્રવૃત્તિઓનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જેને આપણે આગળ વધારવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ."

રોડ્રિગ્ઝ હાલમાં 3 જૂનથી 6 જૂન સુધી ભારતની મુલાકાતે છે. તેમની સાથે વેનેઝુએલાના વિદેશ, ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ કૉમ્યુનિકેશન, અર્થતંત્ર અને નાણાં, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને પરિવહન મંત્રીઓનું એક મોટું મંત્રીમંડળ પણ છે.

ટંડને વધુ વિગતવાર જણાવ્યું કે, "રોડ્રિગ્ઝે ગુરુવારે સવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સત્તાવાર વાટાઘાટો માટે મુલાકાત કરી હતી, જે પછીથી લંચ સુધી લંબાઈ હતી. દિવસની શરૂઆતમાં, વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરે પણ તેમની સાથે મુલાકાત કરી હતી." તેમણે ઉમેર્યું કે વેનેઝુએલાના પ્રતિનિધિમંડળે ભારતની ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી જેનેરિક દવાઓમાં પણ ઊંડો રસ દર્શાવ્યો છે.

વેનેઝુએલાના એક્ટિંગ પ્રેસિડેન્ટ અને PM મોદી
વેનેઝુએલાના એક્ટિંગ પ્રેસિડેન્ટ અને PM મોદી (IANS)

ટંડને જણાવ્યું હતું કે, "દવાઓના મુદ્દા પર ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી - ખાસ કરીને, વેનેઝુએલાને પોષણક્ષમ ભાવે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી જેનેરિક દવાઓ પૂરી પાડવાની ભારતની ક્ષમતા. વેનેઝુએલાના અધિકારીઓ માટે આ પ્રાથમિકતા ધરાવતા ક્ષેત્રોમાંનું એક હતું. વડાપ્રધાને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે મુલાકાતી પ્રતિનિધિમંડળને ભારતની 'જન ઔષધિ યોજના' વિશે વિગતવાર બ્રીફિંગ આપવામાં આવે.

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