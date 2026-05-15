આજથી 5 દિવસના વિદેશ પ્રવાસે રવાના થયા PM મોદી, જાણો ક્યાં ક્યાં જશે વડાપ્રધાન

વડાપ્રધાન મોદી 15થી 20 મે દરમિયાન પાંચ દેશના પ્રવાસ પર રહેશે.

PM મોદી આજથી 5 દિવસ વિદેશ પ્રવાસે રવાના થયા હતા (File Photo, PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 9:14 AM IST

Updated : May 15, 2026 at 11:00 AM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો વિદેશ પ્રવાસ આજથી 15 મેના રોજ શરૂ થઇ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન 15થી 20 મે દરમિયાન પાંચ દેશના પ્રવાસ પર રહેશે, જેમાં તેઓ તેઓ UAE, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટાલીની મુલાકાત લેશે. આ પ્રવાસનો ઉદ્દેશ્ય વેપાર, ટેકનોલોજી, ઉર્જા, નવીનતા અને ગ્રીન ગ્રોથમાં ભારતની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે, તેમજ યુરોપ અને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે ભારતના વધતા જોડાણને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, મોદી પાંચ દેશોના પ્રવાસ માટે રવાના થયા છે.

તેમની મુલાકાતના પ્રથમ તબક્કામાં, વડાપ્રધાન આજે યુએઈ પહોંચશે, જ્યાં તેઓ રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે મુલાકાત કરશે. બંને નેતાઓ પરસ્પર મુદ્દાઓ, ખાસ કરીને ઉર્જા સહયોગ, તેમજ પરસ્પર લાભના પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.

મુલાકાત પહેલા, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (FIEO)એ જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત "નિર્ણાયક તબક્કે" યોજાઇ રહી છે અને યુરોપ અને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે ભારતના વેપાર અને રોકાણ સંબંધોને નવી ગતિ પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે. યુરોપ અને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે ભારતના આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક જોડાણ માટે આ મુલાકાતને મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાવતા, FIEOએ જણાવ્યું હતું કે, ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકો ભારતીય નિકાસકારો માટે એન્જિનિયરિંગ, સ્વચ્છ ઉર્જા, ટેકનોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કાપડ, લોજિસ્ટિક્સ અને ડિજિટલ વેપાર જેવા ક્ષેત્રોમાં નવી તકો ઊભી કરશે તેવી અપેક્ષા છે.

PM મોદીની મુલાકાત ભારતના વધતા કદને દર્શાવે છે

ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (FIEO) ના પ્રમુખ એસ.સી. રાલ્હને જણાવ્યું હતું કે, યુએઈ અને મુખ્ય યુરોપિયન દેશોના નેતૃત્વ સાથે વડાપ્રધાનની ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકો એક વિશ્વસનીય આર્થિક ભાગીદાર અને વૈશ્વિક વિકાસના મુખ્ય પ્રેરક તરીકે ભારતની વધતી જતી સ્થિતિ દર્શાવે છે. નિકાસકારોની સંસ્થા, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત એવા સમયે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે જ્યારે ભારત વેપાર ભાગીદારી, મજબૂત સપ્લાય ચેઇન અને રોકાણ-આધારિત વૃદ્ધિ દ્વારા યુરોપ અને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે આર્થિક એકીકરણને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.

UAEમાં વિદેશ પ્રવાસ શરૂ થશે

વડાપ્રધાન મોદી 15 મેના રોજ UAEની મુલાકાત શરૂ કરશે, જ્યાં તેઓ યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે મુલાકાત કરશે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) અનુસાર, આ વાટાઘાટો ઊર્જા સહયોગ, વેપાર, રોકાણ અને પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત થવાની અપેક્ષા છે. FIEO એ જણાવ્યું હતું કે, UAE ભારતના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વેપાર અને રોકાણ ભાગીદારોમાંનું એક છે અને મધ્ય પૂર્વ અને આફ્રિકામાં ભારતીય નિકાસ માટે એક મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર છે.

