PM મોદીએ નશા વિરુદ્ધ અભિયાન શરૂ કર્યું, કહ્યું- યુવાઓ નશો અને લતના ખતરાને સમજે, સાવધાન રહે
PM મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા નશા મુક્ત યુવા-વિકસિત ભારત સંકલ્પ અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી.
Published : August 2, 2026 at 6:02 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, સમાજમાંથી ડ્રગ્સના વ્યસનના દુષણને નાબૂદ કરવા માટે યુવા પેઢી દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી પ્રતિબદ્ધતાએ તેમના વિશ્વાસને મજબૂત બનાવ્યો છે કે ભારતના યુવાનો સામાજિક રીતે સભાન છે અને તેમની જવાબદારીઓ પ્રત્યે ગંભીર છે.
તેમણે આ ટિપ્પણી 'નશા મુક્ત યુવા કે લિયે વિકાસ ભારત સંકલ્પ અભિયાન' ના લોન્ચ દરમિયાન કરી હતી. તેમણે આ પહેલનો પ્રારંભ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરના યુવાનોને ડ્રગ મુક્ત ભારત બનાવવાના મિશનમાં સક્રિયપણે ભાગ લેવા માટે પ્રેરણા આપવાનો છે.
Prime Minister Narendra Modi will launch the "Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyaan" shortly, calling upon the youth of the nation to lead a people's movement against substance abuse through the spirit of Jan Bhagidari.— ANI (@ANI) August 2, 2026
(Pic: DD) pic.twitter.com/S9TmmmnQfc
'મેરા યુવા ભારત' સ્વયંસેવકોની આગેવાની હેઠળ રાષ્ટ્રવ્યાપી 'જન ભાગીદારી' ચળવળ તરીકે શરૂ કરાયેલ, આ અભિયાન દેશના યુવાનોને ડ્રગ વ્યસન સામે સામૂહિક પ્રયાસમાં એક કરવા માંગે છે.
આ પહેલ યુવા નાગરિકોને 'વિકસિત ભારત 2047'ના વ્યાપક ધ્યેયને સમર્થન આપતી વખતે ડ્રગ મુક્ત ભારતના વિઝનમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બનાવેલ છે. સભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આપણે અહીં એક ઉમદા અને મહત્વપૂર્ણ પ્રતિજ્ઞા માટે ભેગા થયા છીએ. આ પહેલ વ્યક્તિ, પરિવાર, સમાજ અને સૌથી અગત્યનું, રાષ્ટ્ર માટે છે. જેમ જેમ દેશ વિકસિત ભારતના સંકલ્પ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, તેમ તેમ તેના યુવાનો માનસિક અને શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહે અને ડ્રગ્સના દૂષણથી દૂર રહે."
#WATCH | On Prime Minister Narendra Modi to launch the " nasha mukta yuva for viksit bharat sankalp abhiyaan", union minister mansukh mandaviya says, "...when the nation was celebrating 'azadi ka amrit mahotsav', you articulated the vision of a 'viksit bharat', envisioning the 140… pic.twitter.com/SnRdPSGAbK— ANI (@ANI) August 2, 2026
"તેથી, આપણે દેશના યુવાનો જાગૃત રહે અને ડ્રગ્સની સમસ્યાથી મુક્ત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. કાશીના સાંસદ તરીકે, મને આનંદ છે કે આ પ્રોજેક્ટ ગયા વર્ષે કાશીની પવિત્ર ભૂમિથી એક પાયલોટ પહેલ તરીકે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
આમ, વૈજ્ઞાનિક સ્પષ્ટતા ઉપરાંત, તે આધ્યાત્મિક ઊર્જા, સંતોના આશીર્વાદ અને સાંસ્કૃતિક વારસાને મૂર્તિમંત કરે છે. તે એક સાંસ્કૃતિક નીતિને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે જેણે સદીઓથી માદક દ્રવ્યોના દુરૂપયોગને નકારી કાઢ્યો છે. તેથી જ દેશભરમાં 125 આધ્યાત્મિક સંગઠનો લાખો નાગરિકોની સેવામાં અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે."
તેમણે નોંધ્યું કે, આ બધી સંસ્થાઓએ 'કાશી ઘોષણા' અપનાવી છે. આ ઘોષણાપત્ર જુલાઈ 2025માં વારાણસીમાં આયોજિત યુવા આધ્યાત્મિક સમિટ દરમિયાન ઘડવામાં આવેલા ડ્રગ-મુક્ત ભારત માટે પાંચ વર્ષનો રોડમેપ દર્શાવે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "વિવિધ બેકગ્રાઉન્ડના યુવાનો આ પહેલ માટે એકઠા થયા છે. તમે બધાએ મારા વિશ્વાસને મજબૂત બનાવ્યો છે કે ભારતના યુવાનો સભાન છે, સામાજિક રીતે જાગૃત છે અને તેમના કર્તવ્યો પ્રત્યે ગંભીર છે." યુવાનોને ભારતના 'અમૃત પીઢી' તરીકે વર્ણવતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આગામી 20-25 વર્ષોમાં, તમે તમારા જીવનને દિશા આપશો.
આ અભિયાન પ્રધાનમંત્રી મોદીના 'નશા-મુક્ત ભારત' ના વિઝન સાથે સુસંગત છે અને જાહેર ભાગીદારી દ્વારા 'વિકસિત ભારત 2047' ના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાના રાષ્ટ્રીય સંકલ્પને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. કેમ્પેનના આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પહેલનો મુખ્ય સંદેશ એ છે કે "ડ્રગ-મુક્ત યુવાનો વિકસિત ભારતની સૌથી મોટી તાકાત છે."
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