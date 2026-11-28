સીમાંકન બિલ પર PM મોદીએ જાહેર કર્યો વીડિયો, કહ્યું-'નારી શક્તિને આપેલું વચન પૂરું કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ'
PM મોદીએ સીમાંકન બિલને લઈને એક્સ પર એક વીડિયો મેસેજ જાહેર કર્યો છે.
Published : November 28, 2026 at 2:54 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે સીમાંકન બિલ અંગે એક વિડીયો સંદેશ બહાર પાડ્યો. તેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે તેમની "મહિલા શક્તિ" ને વચન આપ્યું હતું અને તેને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
53 સેકન્ડના વિડીયોમાં, પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, મહિલાઓની ભાગીદારી માટેની લડાઈ દાયકાઓથી ચાલી રહી છે. વર્ષોથી હું આ હેતુ માટે કામ કરનારાઓમાંથી એક છું. ઘણી બધી મહિલાઓએ મારી સાથે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. ઘણી બધી બહેનોએ મને પત્રો દ્વારા બધું કહ્યું છે. હું જાણું છું કે દેશની 100% મહિલા શક્તિ આપણી સાથે છે. હું દેશની દરેક મહિલાને ખાતરી આપું છું કે આપણે મહિલા અનામતના માર્ગમાં આવતા દરેક અવરોધને દૂર કરીશું.
અમે તેને દૂર કરીશું. અમારો ઉત્સાહ ઊંચો છે, અમારું સાહસ અટલ છે. અમારો સંકલ્પ અટલ છે. મહિલા અનામતનો વિરોધ કરતી પાર્ટીઓ દેશની મહિલા શક્તિને સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં તેમની ભાગીદારી વધારવાથી ક્યારેય રોકી શકશે નહીં. આપણે ફક્ત સમયની રાહ જોવી પડશે." જણાવી દઈએ કે કેન્દ્ર સરકાર સંસદમાં સીમાંકન બિલ અને મહિલા અનામત બિલ રજૂ કરી રહી છે, જે 30 નવેમ્બરે લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે.
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026
આ બિલ 30 નવેમ્બરે લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે
કેન્દ્ર સરકારે સીમાંકન બિલ રજૂ કરવાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. બિલની નકલો સંસદ સભ્યોને વહેંચવામાં આવી છે. સભ્યોને બિલ વાંચવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, સાંસદોને બિલ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો કે વાંધાઓ તૈયાર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. સરકાર સંસદીય ચર્ચા દરમિયાન કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. લોકસભાનું સત્ર 30 નવેમ્બરે યોજાવાનું છે, જે દરમિયાન આ બિલ લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે. મહિલા અનામત બિલ પણ સીમાંકન સાથે સંબંધિત છે, તેથી આ બિલ પસાર થવાની સાથે, 2029 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવામાં આવશે.
અગાઉ, શુક્રવારે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠક દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે સીમાંકન સુધારા બિલ અને મહિલા અનામત બિલને મંજૂરી આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આ બિલ પસાર થવાથી 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તમામ રાજ્યોમાં બેઠકોમાં 50 ટકાનો વધારો અને મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત સુનિશ્ચિત થશે.
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