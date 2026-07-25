PM મોદીનો 24 કલાકમાં બીજો વીડિયો સામે આવ્યો, GEN-Zનો આભાર માનતા મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું
પીએમ મોદી સતત યુવાનોને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. તેમણે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : July 25, 2026 at 7:14 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે મોડી રાત્રે એક નવો વીડિયો શેર કર્યો. આ વખતે, તેમણે લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો, મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણીઓ કરી. તેમણે અગાઉ ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક વીડિયો પણ રિલીઝ કર્યો હતો.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર નવો વીડિયો રિલીઝ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આભાર મિત્રો. ગઈકાલે મોડી રાત્રે મને તમને મળવાની તક મળી. તમે મારા વીડિયોને જે રીતે પ્રતિભાવ આપ્યો અને તમારા સકારાત્મક સૂચનો આપ્યા તે બદલ હું આભારી છું. બધાનો આભાર." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તમારો પ્રેમ અને સમર્થન ચાલુ રહેશે, અને અમારું જોડાણ વધુ મજબૂત અને સક્રિય બનશે. પીએમ મોદીનો આ સંદેશ તેમણે પેપર લીક સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની જાહેરાત કર્યાના એક દિવસ પછી આવ્યો છે. NEET-UG 2026 પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ અંગે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ની આગેવાની હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ છે.
ગુરુવારે શરૂઆતમાં, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શેર કરાયેલા સ્વ-રેકોર્ડ કરેલા વીડિયોમાં, વડા પ્રધાને જાહેરાત કરી હતી કે કેન્દ્રીય કેબિનેટ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ અને ગુનેગારો માટે કડક સજાની જોગવાઈ કરતા બિલના ડ્રાફ્ટ પર વિચાર કરશે. તેમણે કહ્યું, "મેં વિભાગોને ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સ્થાપવા માટે સૂચનાઓ જારી કરી છે." વિપક્ષ સંસદના ચાલુ ચોમાસા સત્રમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને NEET પેપર લીક મુદ્દા પર વિગતવાર ચર્ચાની માંગ કરી રહ્યું છે. આ વિવાદને કારણે ગૃહની અંદર અને બહાર વિરોધ પ્રદર્શનો થયા છે.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
વિડીયો સાથે, પ્રધાનમંત્રીએ લખ્યું કે શુક્રવારની કેબિનેટ બેઠકમાં પેપર લીક સામે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "મિત્રો, હું જાણું છું કે પેપર લીક અસામાન્ય નથી. લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ માટે આ ખૂબ જ દુઃખની વાત છે. અને તેથી જ, છેલ્લા અઢી મહિનામાં પેપર લીકની ઘટનાઓ બાદ, ઘણા મોટા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. ગુનેગારો પકડાયા છે; તેઓ હાલમાં જેલમાં છે."
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે અમારી સૌથી મોટી જવાબદારી એ સુનિશ્ચિત કરવાની હતી કે વિદ્યાર્થીઓનું આખું વર્ષ બગાડવામાં ન આવે. પરીક્ષાઓ તાત્કાલિક યોજવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી. સરકારે ઓછામાં ઓછા સમયમાં આશરે 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષાઓ યોજવા માટે તેના તમામ પ્રયાસો કર્યા. અને માત્ર પાંચ કે છ દિવસ પહેલા, 19મી તારીખે, પરિણામો જાહેર થયા. દેશભરમાંથી સફળ વિદ્યાર્થીઓ તરફથી ખુશીના સમાચાર આવી રહ્યા છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સરકાર આટલેથી જ અટકી રહી નથી, તેમણે કહ્યું કે, "જોકે, અમે આનાથી સંતુષ્ટ લોકોમાંના નથી. અને તેથી, આજે મેં વિભાગોને ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સ્થાપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. વિભાગોએ ખૂબ જ મહેનત કરી અને ગયા શુક્રવારે મોડી રાત્રે મને એક ડ્રાફ્ટ સુપરત કર્યો. આ ડ્રાફ્ટ, જેમાં ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ અને કડક સજા માટેના નિયમોનો સમાવેશ થાય છે, તેની ચર્ચા આવતીકાલે કેબિનેટમાં કરવામાં આવશે. પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેબિનેટ સાથીદારોના સૂચનોને સમાવીને તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. સંસદ 2026 ના ચોમાસુ સત્રના બીજા અઠવાડિયાથી સોમવારથી શરૂ થઈ રહ્યું છે, તેથી આ બિલને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ગૃહમાં પસાર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે."
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણા યુવાનોના કલ્યાણ અને ભવિષ્ય કરતાં વધુ મહત્વનું કંઈ નથી! જે લોકો આપણા યુવાનોના ભવિષ્યને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે તેમને બક્ષવામાં આવશે નહીં.