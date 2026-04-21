ચેન્નાઈમાં ખડગેએ પીએમ મોદીને 'આતંકવાદી' ગણાવ્યા, બાદમાં સ્પષ્ટતા આપી

પોતાના નિવેદન પર સ્પષ્ટતા કરતા, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું કે તેમનો મતલબ એ હતો કે પ્રધાનમંત્રી દેશના લોકશાહી માળખાને 'આતંકિત' કરી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 6:27 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુમાં ચૂંટણી પ્રચારના છેલ્લા દિવસે મંગળવારે ચેન્નાઈમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહારો કર્યા અને તેમને "આતંકવાદી" કહ્યા. ખડગેએ આરોપ લગાવ્યો કે પીએમ મોદી વિપક્ષને દબાવવા માટે સરકારી મશીનરી અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરીને રાજકીય પક્ષો અને લોકોને "આતંકિત" કરી રહ્યા છે.

જોકે, પત્રકારો દ્વારા અટકાવવામાં આવતા, કોંગ્રેસ પ્રમુખે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમનો મતલબ એ હતો કે વડા પ્રધાન દેશના લોકશાહી માળખાને "આતંકિત" કરી રહ્યા છે. ખડગેએ કહ્યું, "તેઓ લોકો અને રાજકીય પક્ષોને ડરાવી રહ્યા છે. મેં ક્યારેય કહ્યું નથી કે તેઓ આતંકવાદી છે. તેઓ પોતાની શક્તિ અને સરકારી મશીનરીનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે અને વિરોધી પક્ષોનો દુરુપયોગ અને બદનામ કરી રહ્યા છે."

ખડગેએ આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી પંચ "ભાજપ કાર્યાલયનું વિસ્તરણ" બની ગયું છે. તેમણે ચૂંટણી પ્રચારના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદી પર આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે CBI, ED અને આવકવેરા વિભાગ જેવી કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો ઉપયોગ રાજકીય વ્યક્તિઓને ડરાવવા માટે હથિયાર તરીકે થઈ રહ્યો છે.

ખડગેએ બંધારણ સુધારા બિલ પર કેન્દ્ર સરકાર પર પણ નિશાન સાધ્યું અને વડા પ્રધાન મોદી પર જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાવ્યો. ખડગેએ કહ્યું કે પીએમ મોદી દાવો કરી રહ્યા છે કે વિપક્ષે મહિલા અનામત બિલ પસાર થવામાં રોક લગાવી હતી, જ્યારે બિલ 2023 માં સર્વાનુમતે પસાર થયું હતું. ખડગેએ કહ્યું, "જો તેઓ ખરેખર તેનો અમલ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ વર્તમાન 543 લોકસભા બેઠકોમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપી શકે છે. તેઓ આવું કેમ નથી કરી રહ્યા?"

તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે સરકારની સીમાંકન યોજના પ્રગતિશીલ રાજ્યોને, ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોને, વસ્તી નિયંત્રણમાં તેમની સફળતા માટે "સજા" કરશે. તેમણે કહ્યું, "તેમનો હેતુ દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યો, ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યો અને પ્રગતિશીલ રાજ્યોના લોકશાહી અધિકારોને નકારવાનો હતો. મોદી અને શાહ આ રાજ્યોને તેમની પ્રગતિ માટે સજા આપવા માંગે છે."

ડીએમકે-કોંગ્રેસ ગઠબંધનની મજબૂતાઈનો પુનરાવર્તિત કરતા, ખડગેએ રાહુલ ગાંધી અને તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિન વચ્ચેના મતભેદના અહેવાલોને ફગાવી દીધા, તેમને "ભાઈઓ" ગણાવ્યા.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ ખડગેએ ચૂંટણી પંચની પણ ટીકા કરી, અને આરોપ લગાવ્યો કે તે વડા પ્રધાનના "આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘન" ને અવગણીને "ભાજપ કાર્યાલયના વિસ્તરણ જેવું વર્તન કરી રહ્યું છે."

