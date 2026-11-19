12-13 વર્ષમાં 50 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા, હવે ખેતીમાં રોકાણ વધારે ઉદ્યોગ જગત: PM મોદી
FICCIના કાર્યક્રમમાં, વડાપ્રધાન મોદીએ ઉદ્યોગ જગતને આર્થિક સુધારાઓ માટે કોઈપણ સંકોચ વિના સૂચનો આપવા આમંત્રણ આપ્યું અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં રોકાણ વધારવા અનુરોધ કર્યો
Published : November 19, 2026 at 9:40 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 'ઈન્ડિયા ઈન્ક.' એટલે કે ભારતીય કોર્પોરેટ જગતને દેશની આર્થિક ગતિને વધુ વેગ આપવા માટે મુક્ત મને સૂચનો આપવા આમંત્રણ આપ્યું છે. ગુરુવારે ઉદ્યોગ સંગઠન 'ફિક્કી' (FICCI) ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) અને વાર્ષિક સંમેલનને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓને ખાતરી આપી કે આ "મિત્રોની સરકાર" છે. તેમણે ઉદ્યોગપતિઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા કે તેઓ કોઈપણ સંકોચ કે ખચકાટ વિના સુધારાઓ માટેના પોતાના સૂચનો સીધા તેમને લખીને મોકલે.
'ઈન્ડિયા ફર્સ્ટ' અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં રોકાણનો મંત્ર
પ્રધાનમંત્રીએ કોર્પોરેટ જગતને અનુરોધ કર્યો કે તેઓ આગામી 20 વર્ષોમાં લેવાનારા તમામ મોટા અને લાંબા ગાળાના રોકાણ નિર્ણયોના પાયામાં 'ઈન્ડિયા ફર્સ્ટ' અભિગમને અપનાવે. તેમણે જણાવ્યું કે, આનાથી માત્ર દેશને 'આત્મનિર્ભર' બનવામાં જ મદદ નહીં મળે, પરંતુ ઉદ્યોગો માટે પણ વિકાસના નવા દ્વાર ખુલશે. વધુમાં, તેમણે ખાનગી ક્ષેત્રને કૃષિ અને તેની સાથે સંકળાયેલા ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કરવા માટે આહ્વાન કર્યું.
ટેક્સમાં ઘટાડાની સામે રોજગાર અને સેલેરી વધારવા સામે પ્રશ્ન
પોતાના સંબોધનમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કોર્પોરેટ જગતને તેમની જવાબદારીઓ પણ યાદ અપાવી. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે સરકારે મૂળભૂત કોર્પોરેટ ટેક્સનો દર 30 ટકા (જે 2014માં હતો) ઘટાડીને 22 ટકા કર્યો છે, અને વાર્ષિક 12 લાખ રૂપિયા સુધીની વ્યક્તિગત આવક હવે કરમુક્ત છે. ત્યારબાદ તેમણે ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓને સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો: સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી આટલી મોટી ટેક્સ રાહતને ધ્યાનમાં લેતા, શું ઉદ્યોગોએ પોતાના કર્મચારીઓની સંખ્યામાં વધારો કર્યો છે અને તેમના પગારમાં વધારો કર્યો છે?
India's growth story is creating new opportunities. Our industries must be ready to seize them. Speaking at FICCI's centenary convention. @ficci_india https://t.co/tJCw2NnpjW— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
50 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા
છેલ્લા 12-13 વર્ષોમાં પોતાની સરકારની સિદ્ધિઓ પર પ્રકાશ પાડતા, પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે ભારતનો વિકાસ દર અત્યારે ખૂબ જ ઝડપી છે. વિશ્વ બેંકના તાજેતરના અહેવાલનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, દેશમાં માત્ર 12 થી 13 વર્ષના ગાળામાં 50 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા છે.
અગાઉની સરકારો પર નિશાન
વિપક્ષ અને અગાઉના શાસનો પર કટાક્ષ કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, તે સમયની સરકારો સાથે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રનો અનુભવ એટલો કડવો રહ્યો હતો કે તેની અસરો આજે પણ અનુભવાય છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, "આ સરકાર ભૂતકાળની સરકારો જેવી નથી; આ મિત્રોની સરકાર છે. આ સરકાર મિત્રતા નિભાવતા જાણે છે, અને તમે મારા સાચા મિત્રો છો." તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, કોઈ પણ રાષ્ટ્ર ત્યારે જ પ્રગતિ કરી શકે છે જ્યારે તે પોતાના ખેડૂતો, નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ઉદ્યોગો, સંપત્તિ સર્જકો અને કરદાતાઓનું સન્માન કરે—ન કે સતત તેમનું અપમાન કરે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંકટ સમયે ભારત પાસે 60 દિવસનો ઊર્જા ભંડાર હતો: હરદીપ પુરી
FICCI (ફિક્કી) ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાને સંબોધતા, હરદીપ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત પાસે ક્રૂડ ઓઈલ અને કુદરતી ગેસનો 60 દિવસનો ભંડાર હતો. હોર્મુઝની સામુદ્રધુની બંધ થવાની સંભાવનાને કારણે ઊભી થયેલી વૈશ્વિક ઊર્જા કટોકટી સામે આ ભંડાર એક સુરક્ષા કવચ (બફર) સમાન સાબિત થયો. FICCI ની બેઠકમાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, LPG પુરવઠા માટે ગલ્ફ દેશો પર 90% નિર્ભરતા હોવી એ સૌથી મોટો પડકાર હતો.
આ સંકટ દરમિયાન, ગભરાટને કારણે LPGની માંગમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો, જેના પરિણામે દૈનિક બુકિંગ 5.2 મિલિયનથી વધીને 9.2 મિલિયન થઈ ગયું. આ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે, સરકારે સ્થાનિક ઉત્પાદન દૈનિક 35 હજાર મેટ્રિક ટનથી વધારીને 55 હજાર મેટ્રિક ટન કર્યું. પુરીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે દેશના 1,07,000 રિટેલ આઉટલેટ્સ પર ઈંધણની કોઈ અછત સર્જાવા દેવામાં આવી ન હતી. વધુમાં, ઈંધણનો પુરવઠો સતત જળવાઈ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સરકારે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) ને સતત વળતર પૂરું પાડ્યું છે; આ કંપનીઓને દરરોજ સેંકડો કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું.
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