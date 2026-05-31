ETV Bharat / bharat

પ્રધાનમંત્રીએ નેશનલ રેકોર્ડ બનાવનાર દોડવીરો સાથે કરી વાતચીત, 'મન કી બાત'માં ગુજરાતની કેસરનો કર્યો ઉલ્લેખ

પ્રધાનમંત્રીએ મન કી બાતના 134માં એપિસોડમાં રેકોર્ડ તોડનારા એથ્લિટો, વારસાનું સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલી પહેલ પર વાત કરી.

પીએમ મોદીની તસવીર
પીએમ મોદીની તસવીર (ANI)
author img

By PTI

Published : May 31, 2026 at 4:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડનારા દોડવીરો ગુરિન્દરવીર સિંહ અને અનિમેષ કુજુર સાથે રવિવારે વાતચીત કરી અને કહ્યું કે, રાષ્ટ્રીય સિનિયર એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન પ્રતિયોગિતામાં પુરુષોની 100 મીટર દોડની દેશભરમાં વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે.

આ વાતચીત પ્રધાનમંત્રીના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' દરમિયાન થઈ હતી. પ્રસારણ દરમિયાન, મોદીએ ઝારખંડના રાંચીમાં તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી સ્પર્ધામાં વિવિધ ઇવેન્ટ્સમાં નવા રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવનારા ખેલાડીઓના પ્રદર્શનનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે નોંધ્યું કે, આ સ્પર્ધા દરમિયાન ચાર અલગ અલગ ઇવેન્ટ્સમાં ચાર રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડવામાં આવ્યા હતા.

મોદીએ કહ્યું, "ગુરિન્દરવીર સિંહ, વિશાલ ટીકે, તેજસ્વિન શંકર, દેવ મીણા અને કુલદીપ કુમાર - આ ખેલાડીઓએ વિવિધ શ્રેણીઓમાં નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. સૌ પ્રથમ, હું તે બધાને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું."

તેમણે ઉમેર્યું, "સમગ્ર દેશમાં જેની ચર્ચા થઈ રહી છે તે છે 100 મીટર દોડ. ફક્ત બે દિવસના સમયગાળામાં, પુરુષોની 100 મીટર દોડનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ત્રણ વખત તૂટી ગયો. આ સિદ્ધિ મેળવનારા બે ખેલાડીઓ ગુરિન્દરવીર સિંહ અને અનિમેષ કુજુર છે."

ત્યારબાદ, બંને ખેલાડીઓએ રેડિયો કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમની રમતગમતની યાત્રાઓ અને અનુભવો શેર કર્યા. મોદીએ કહ્યું કે, "ગુરિન્દરવીર સિંહ અને અનિમેષ કુજુર સાથેની આ વાતચીત ખરેખર ખાસ હતી, જે ભારતીય એથ્લેટિક્સના ખૂબ જ ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ઝલક આપે છે."

કેરળના અલુવામાં સાજી વલાશેરિલ દ્વારા સંચાલિત સ્વિમિંગ ક્લબનો ઉલ્લેખ કરતા, મોદીએ નોંધ્યું કે ત્યાં દિવ્યાંગ સહિત 15,000થી વધુ લોકોએ સ્વિમિંગ શીખ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "સાજીએ અપંગ બાળકોને પણ તરવાનું શીખવ્યું છે. જો કે, આ પ્રયાસ પાછળ એક વેદના પણ છુપાયેલી છે."

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, કેટલાક વર્ષ પહેલા એક બોટ દુર્ઘટનામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા બાદ સાજીએ આ પહેલ શરૂ કરી હતી. મોદીએ કહ્યું, "તે ઘટનાએ સાજીને હચમચાવી નાખ્યો. તેમણે વિચાર્યું, જો બાળકોને તરતા આવડતું હોત, તો કદાચ ઘણા લોકોના જીવ બચાવી શકાતા હોત - અને અહીંથી જ તેમનું અભિયાન શરૂ થયું હતું."

તાજેતરના પાંચ દેશોના પ્રવાસ દરમિયાન નેધરલેન્ડ્સ દ્વારા પરત કરાયેલા ચોલ યુગના તાંબાના પ્લેટોનો ઉલ્લેખ કરતા, મોદીએ કહ્યું કે, તેમને ભારત અને વિદેશમાં બંને લોકો તરફથી તેમના વિશે સંદેશા મળી રહ્યા છે.

તેમણે કહ્યું, "આ તાંબાના પ્લેટો વિશે લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સુકતા છે. તેથી, આજે હું તેની સાથે જોડાયેલી કેટલીક બાબતો તમારી સાથે શેર કરવા માંગું છું. તેમાં 21 મોટી અને ત્રણ નાની તાંબાની પ્લેટો છે. આ મુખ્યત્વે રાજા રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમ દ્વારા તેમના પિતા, રાજા રાજરાજ ચોલ દ્વારા લેવામાં આવેલી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા સાથે સંકળાયેલી છે."

મોદીએ કહ્યું કે, આ શિલાલેખોમાં અનૈમંગલમ ગામનું બૌદ્ધ વિહારને દાન આપવાનો ઉલ્લેખ છે અને તેમાં ચોલ રાજવંશની સિદ્ધિઓનું વર્ણન પણ છે.

તેમણે કહ્યું, "તેનાથી માલુમ પડે છે કે ચોલ સામ્રાજ્યની દરિયાઈ શક્તિની કેટલી મજબૂત હતી. દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના રાષ્ટ્રો સાથેના તેમના સંબંધોમાં પણ તેમાં જાણકારી મળે છે."

પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે, ખગોળશાસ્ત્રે ભારતીયોની ઘણી પેઢીઓને આકર્ષિત કરી છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, 'બેંગ્લોર એસ્ટ્રોનોમિકલ સોસાયટી' એ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ વિષયને લોકપ્રિય બનાવવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરી છે.

તેમણે કહ્યું, "રાત્રે તારાઓ જોવા એ પોતે જ એક મોહક અનુભવ છે. 'એસ્ટ્રો કેરળ' નામની સંસ્થા રાત્રિ નિરીક્ષણ શિબિરો અને વર્કશોપનું આયોજન કરે છે. અહીં, યુવાનો ટેલિસ્કોપ કેવી રીતે બનાવવું અને તારા ચાર્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખે છે."

મોદીએ ઉમેર્યું, "રાજકોટના 'બિગ બેંગ એસ્ટ્રોનોમી ક્લબ' એ ગીરના જંગલોથી લઈને કચ્છના રણ સુધીના અનેક ખગોળશાસ્ત્ર સંબંધિત કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે."

પ્રધાનમંત્રીએ તમિલનાડુના નાગરકોઇલના શિક્ષણવિદ ગિરિજા અમ્માનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે 15 શાળાઓનું સંચાલન કરે છે - જેમાં ચેન્નાઈમાં જયગોપાલ ગરોડિયા હિન્દુ વિદ્યાલયનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું કે તેમની દેશભક્તિની ભાવના દરેક ભારતીય માટે પ્રેરણારૂપ છે.

મોદીએ કહ્યું, "'મન કી બાત'માંથી પ્રેરણા લઈને, તેમણે દેશના સૈનિકોના કલ્યાણમાં યોગદાન આપવાનો સંકલ્પ કર્યો. આ માટે, તેમણે તેમની બધી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે બાળકોને આપણા બહાદુર સૈનિકો માટે દરરોજ એક રૂપિયાનો ફાળો આપવા કહ્યું. પરિણામે, એક વર્ષ દરમિયાન દરેક વિદ્યાર્થી પાસેથી 365 રૂપિયા એકઠા થયા. આ નાના યોગદાન દ્વારા, આશરે 40 લાખ રૂપિયા એકત્ર થયા."

મોદીએ માહિતી આપી કે, ગિરિજા અમ્માએ ત્યારબાદ સમગ્ર રકમનો ચેક સોંપ્યો. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આ ભારત માતા પ્રત્યેની તેમની ઊંડી ભક્તિ દર્શાવે છે." મોદીએ વધુમાં નોંધ્યું કે ચેન્નાઈની પ્રથમ હિન્દુ શાળાએ ગયા વર્ષે તેની સ્થાપનાની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી હતી.

તેમણે સમાપન કરતા કહ્યું, "દેશના શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને આગળ વધારવામાં શાળાઓના આ નેટવર્ક દ્વારા ભજવવામાં આવેલી ભૂમિકા ખરેખર પ્રશંસનીય છે. હું આ પહેલ સાથે સંકળાયેલા દરેકને અભિનંદન આપું છું અને આપણા બહાદુર સૈનિકોના કલ્યાણમાં યોગદાન આપનારા વિદ્યાર્થીઓનો ખાસ આભાર માનું છું. ભારતના દરેક ગામ અને દરેક શહેરમાં, કંઈકને કંઈક આવું થઈ રહ્યું છે જે આપણને પ્રેરણા આપે છે."

દેશભરમાં વધતા તાપમાનને ધ્યાનમાં રાખીને, મોદીએ જનતાને પણ અપીલ કરી હતી કે તેઓ પૂરતા પ્રમાણમાં હાઇડ્રેટેડ રહે. તેમણે કહ્યું, "દેશના ઘણા ભાગોમાં તાપમાન ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિઓમાં, વધારાની સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. પૂરતું પાણી પીતા રહો. જો તમારે તડકામાં બહાર નીકળવું પડે, તો કૃપા કરીને કાળજી રાખીને તે કરો અને બધી જરૂરી સાવચેતીઓ રાખો."

તેમણે ઉમેર્યું, "પાણી પીતા રહો. ઉપરાંત, આ સંદર્ભમાં વિવિધ સરકારી વિભાગો દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાનું ભૂલશો નહીં."

'ફળોનો રાજા' કેરીનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીએ કહ્યું કે ઉનાળાની ઋતુમાં, ભાગ્યે જ કોઈ ઘર હશે જ્યાં કેરીનો વિષય ચર્ચામાં ન આવે. તેમણે નોંધ્યું કે દરેક પ્રદેશમાં કેરીની પોતાની આગવી વિવિધતા છે, દરેકમાં તેની પોતાની સુગંધ છે.

તેમણે કહ્યું, "મહારાષ્ટ્રની હાપુસ અને ગુજરાતની કેસર- તો આમરસની આત્મા છે. ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશની દશેરી અને મારા પોતાના મતવિસ્તાર, કાશીની લંગડા છે; બિહારની જરદાલુ છે, જેની સુગંધ દૂરથી તરત જ ઓળખી શકાય છે; ચૌસા, માલદા... ખરેખર, આ દરેક નામ સાથે પ્રિય યાદો જોડાયેલી છે."

પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં નોંધ્યું કે, જો કોઈ દક્ષિણ ભારત જાય તો તેને બીજી ઘણી જાતો - જેમ કે બંગનાપલ્લી, તોતાપુરી, નીલમ અને માલગોવા - તેમજ પશ્ચિમ બંગાળની હિમસાગર અને ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશમાં જોવા મળતી સુવર્ણરેખા જાતો મળશે. તેમણે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, "બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જેમ જેમ ભૌગોલિક સ્થાન બદલાય છે, તેમ તેમ કેરીનો દેખાવ, રંગ અને સ્વાદ પણ બદલાય છે... કેરીની આ સફર હવે આપણા ગામડાઓથી આગળ વધીને વૈશ્વિક બજારમાં પહોંચી રહી છે."

આ પણ વાંચો:

  1. વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ: 40 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકોમાં તમાકુના સેવનથી વધી રહેલા કેન્સરના કેસ
  2. પ.બંગાળ: અભિષેક બેનર્જી બાદ TMCના વધુ એક સાંસદ પર હુમલો, માથામાં ઈજા થયાનો દાવો

TAGGED:

PM INTERACTS WITH SPRINTERS
HIGHLIGHTS KERALA SWIMMING
PM MODI MANN KI BAAT
MANN KI BAAT
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.