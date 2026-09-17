SEMICON ઇન્ડિયા 2026નું વડાપ્રધાન મોદીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું, કહ્યું- દુનિયાનો ભારત પર વિશ્વાસ વધી રહ્યો છે
ઇલેક્ટ્રોનિક ડિઝાઇન ઓટોમેશન ટુલ્સને 400થી વધુ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને 105 સ્ટાર્ટઅપ્સ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.
Published : September 17, 2026 at 1:27 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગુરુવારે દિલ્હીના યશોભૂમિ કવેન્શન સેન્ટરમાં સેમીકૉન ઇન્ડિયા 2026 (SEMICON India 2026) પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે પ્રદર્શન નિહાળ્યું અને તેમાં સામેલ થયેલા સ્પર્ધકો સાથે વાતચીત કરી.
આપને જણાવી દઇએ કે દિલ્હીમાં આજથી શરુ થયેલી બે દિવસની આ ઇવેન્ટ્માં ઇન્ડસ્ટ્રીની ભાગીદારી, પોલિસીની દિશા અને ઇન્ટરનેશનલ પાર્ટનશિપ પર કેન્દ્રિત છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી ટેકનોલોજી મંત્રાયલ (MeitY) અનુસાર આ કોન્ફરન્સ 'સિલિકોન ટુ સિસ્ટમ્સ: બિલ્ડિંગ ધ ઇકોસિસ્ટમ' થીમ હેઠળ ઇન્ડિયા સેમીકન્ડક્ટર મિશન (ISM), MeitY અને ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રી બોડી SEBI દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજીત કરવામાં આવી છે.
કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં દસ દિવસ પહેલા મુંબઇમાં ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ યોજાયો. જેમાં એજેંટિક AI, ટોકનાઇઝેશન અને ક્વાંટમ ટેકોનલોજી દ્વારા સમાવેશી પર ચર્ચા થઇ. આ દરમિયાન ભારતમાં ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરનું લગભગ 3 હજાર કિલોમીટરનું નેટવર્ક શરુ થઇ ગયું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સપ્ટેમ્બરમાં જ ભારતનો ત્રિમાસિક GDP રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો. આ મુશ્કેલ સમયમાં પણ ભારતે 7.8 ટકાનો વિકાસ દર હાંસલ કર્યો.
આ પહેલા કેન્દ્રિય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું હતું કે સેમીકોન ઇન્ડિયા 2026 (SEMICON 2.0) માં અમારુ લક્ષ્ય ઓછામાં ઓછા 200 એવા સ્ટાર્ટઅપ અને કંપનીઓને સામેલ કરવાની છે જે ભારતમાં સેમીકંડક્ટરની જરુરિયાતો પ્રમાણે ચિપ ડિઝાઇન કરે છે. બીજા પિલર મશીન અને મટિરિયલ હશે, હું પ્રભુને 5 અબજ ડોલરના મૂડીરોકાણની જાહેરાત માટે અભિનંદન પાઠવું છું. તેનાથી આપણા દેશમાં રોજગારીની તકો સર્જવામાં ખૂબ જ મદદ મળશે. ત્રીજો પિલર ડિસ્પ્લે, મેમરી, સિલિકોન, કમ્પાઉન્ડ અને લોજિક ફાઇલો પર કેન્દ્રિત હશે. ચોથો પિલર વધુ એડવાન્સ પેકેજિંગ યુનિટ્સનો હશે. ઓડિશામાં પહેલાથી જ એક 3D પેકેજિંગ યુનિટ બની રહ્યું છે.
આ કાર્યક્રમમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. 'સેમિકોન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ' હેઠળ કેન્દ્ર સરકારે 12 સેમીકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. જેમાંથી 'સેમીકોન 1.0' હેઠળ મંજૂર કરવામાં આવેલા ત્રણ યુનિટ્સમાં કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન શરુ થઇ ચુક્યું છે. આ સિવાય કેન્દ્રિય કેબિનેટે 'સેમિકોન 2.0'નામથી આગામી તબક્કાને મંજૂરી આપી છે, જે છ મુખ્ય સ્તંભો પર આધારિત છે.
ઇલેક્ટ્રોનિક ડિઝાઇન ઓટોમેશન ટૂલ્સને 400થી વધુ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને 105 સ્ટાર્ટઅપ્સ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 24 સ્ટાર્ટઅપ્સને 'ડિઝાઇન લિંક્ડ ઇન્ટેન્સિવ' સ્કીમ હેઠળ મંજૂર આપવામાં આવી છે. આ મામલે મત્રાલયે જણાવ્યું કે, સેમીકોન SEMICON INDIA 2026નું એક વ્યાપક વેલ્યુ ચેઇન એપ્રોચ અપનાવશે. જેમાં સેમીકંડક્ટર મટિરિયલ અને મેન્યુફેક્ચરિંગથી લઇને એડવાન્સ પેકેજિંગ, ડિઝાઇન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને સિસ્ટમ સુધીના સફરને દેખાડવામાં આવશે.
મંત્રાયલયે વધુમાં કહ્યું કે નવી 'સેન્ડ ટુ સિલિકોન ટુ સિસ્ટમ' વેલ્યુ ચેઇન અનુભવ વિઝિટર્સને સમીકંડક્ટર ઇકોસિસ્ટમની એક મિશ્ર ઝલક રજૂ કરશે અને વેલ્યુ ચેઇનને અલગ-અલગ તબક્કામાં ભારતની વધતી ક્ષમતાઓ દેખાશે. સ્ટાર્ટઅપ પેવેલિયનમાં લગભગ 40 સ્ટાર્ટઅપને રજૂ કરવામાં આવશે. જ્યારે વર્કફોર્સ ડેવલપમેન્ટ પેવેલિયન માઇક્રોઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટરમાં ટેલેન્ટ, સ્કિલ્સ અને કારકિર્દીની તક માટે એક ખાસ પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરશે.
આ ઇવેન્ટ ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ માટે પાર્ટનરશીપ, મૂડી રોકાણની તકો, ટેકનોલોજી સહયોગ અને સપ્લાય ચેઇન લિંકને શોધવાનો મહત્વપૂર્ણ મોકો આપશે. જેથી એક વિશ્વાસુ ગ્લોબલ સેમીકંડક્ટર પાર્ટનરના રુપમાં ભારતની સ્થિતિ વધુ મજબૂત થશે. આ પ્રદર્શનમાં અને વ્યૂહાત્મક રાઉન્ડ ટેબલ બેઠકમાં ભાગ લેવારી મુખ્ય વૈશ્વિક અને સ્થાનિક કંપનીઓ સહિત ઘણી અન્ય કંપનીઓ સામેલ છે.
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