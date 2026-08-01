પીએમ મોદીએ આંધ્રપ્રદેશમાં ₹5,000 કરોડના ભોગાપુરમ એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું
પ્રધાનમંત્રીએ ટર્મિનલથી સ્થળ તરફ જતા માર્ગમાં હજારો આદિવાસી મહિલાઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલ 'ધીમસા' નૃત્ય નિહાળ્યું.
Published : August 1, 2026 at 1:08 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે વિજયનગરમ જિલ્લાના ભોગાપુરમ ખાતે અલ્લુરી સીતારામ રાજુ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આંધ્ર પ્રદેશ સરકાર GMR ગ્રુપ દ્વારા આશરે 5,000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલા ભોગાપુરમ એરપોર્ટને માત્ર એક માળખાગત પ્રોજેક્ટ તરીકે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશ માટે એક પરિવર્તનશીલ સંપત્તિ તરીકે જુએ છે.
GMR ગ્રુપના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીએ પ્રધાનમંત્રીને એરપોર્ટની વિશેષતાઓ વિશે માહિતી આપી. આંધ્ર પ્રદેશની સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને કલા પ્રદર્શિત કરવા માટે ટર્મિનલને શણગારવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદીએ એરપોર્ટના સ્વાગત દ્વાર પર મોટા પાયે એટીકોપ્પાકા કલાકૃતિનું ધ્યાનપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું.
#WATCH | Andhra Pradesh: Prime Minister Narendra Modi welcomed on stage in Bhogapuram in Vizianagaram. He will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth over Rs 17,900 crores here. A short while ago, he inaugurated the… pic.twitter.com/xiqAupztmt— ANI (@ANI) August 1, 2026
પ્રધાનમંત્રીએ ટર્મિનલથી સભા વિસ્તાર તરફ જતા હજારો આદિવાસી મહિલાઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલ 'ધીમસા' નૃત્ય પણ જોયું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 13,500 આદિવાસી મહિલાઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલ 'ધીમસા' નૃત્યે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
તે ઔદ્યોગિક વિકાસ, રોજગાર સર્જન, નિકાસ, કૌશલ્ય વિકાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. ₹5,640 કરોડથી વધુના ખર્ચે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મોડેલ હેઠળ વિકસાવવામાં આવેલ, આ ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ વાર્ષિક 6 મિલિયન મુસાફરોને સંભાળવા માટે રચાયેલ છે.
એરપોર્ટ આંધ્રપ્રદેશમાં પ્રવાસન, વેપાર, રોકાણ અને રોજગાર સર્જનને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે પ્રદેશમાં હવાઈ જોડાણને પણ મજબૂત બનાવશે.
પેસેન્જર ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ મુસાફરોને આધુનિક, સરળ અને કાર્યક્ષમ મુસાફરીનો અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. એરપોર્ટમાં અદ્યતન માળખાગત સુવિધાઓ, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને ટકાઉ સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે જે કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા વધારવા અને ભવિષ્યની ઉડ્ડયન જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
આ એરપોર્ટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), બિલ્ડીંગ ઇન્ફોર્મેશન મોડેલિંગ (BIM), એરસાઇડ 4.0 ટેકનોલોજી, એરપોર્ટ પ્રિડિક્ટિવ ઓપરેશન્સ સેન્ટર (APOC), બાયોમેટ્રિક પેસેન્જર પ્રોસેસિંગ, ઓટોમેટેડ બેગેજ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ અને ઇન્ટેલિજન્ટ ઓપરેશનલ મોનિટરિંગ સોલ્યુશન્સ જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજીઓથી સજ્જ છે. આ સિસ્ટમ્સથી ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે, મુસાફરોની સુવિધા અને સલામતીમાં સુધારો થશે અને સંસાધનોના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ બનાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
એરપોર્ટ 17 ઓગસ્ટથી વાણિજ્યિક કામગીરી શરૂ કરશે. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામ મોહન નાયડુએ પ્રધાનમંત્રીને એરપોર્ટની મુખ્ય વિશેષતાઓ વિશે માહિતી આપી. બાદમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદી દક્ષિણ રાજ્યમાં આશરે ₹18,000 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કરશે.