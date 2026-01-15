28મા કોમનવેલ્થ સ્પીકર્સ કોન્ફરન્સમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું- લોકશાહીમાં તમારી ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ
ઓમ બિરલાએ જણાવ્યું હતું કે આ પરિષદમાં સહિયારા સંસદીય મૂલ્યો, લોકશાહી શાસન અને સંસ્થાકીય સહયોગ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે.
Published : January 15, 2026 at 1:56 PM IST
નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં કોમનવેલ્થ સ્પીકર્સ અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ (CSPOC)ના 28મા સંમેલનને સંબોધિત કરશે. પીએમ મોદી થોડા સમય પહેલા સંસદ ભવનમાં પહોંચ્યા હતા.
28મા CSPOCને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે સંસદીય લોકશાહીમાં, તમારી ભૂમિકા સ્પીકરની હોય છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે સ્પીકરને બોલવાની વધુ તક મળતી નથી. તેમનું કામ બીજાઓને બોલતા સાંભળવાનું છે. પીએમએ વધુમાં કહ્યું કે તમે બધા જ્યાં બેઠા છો તે સ્થાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. ગુલામીના છેલ્લા વર્ષોમાં, જ્યારે ભારતની સ્વતંત્રતાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે બંધારણ સભા આ સેન્ટ્રલ હોલમાં બંધારણનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે મળી હતી. 75 વર્ષ સુધી, આ ઇમારત ભારતની સંસદ તરીકે સેવા આપી હતી, અને આ હોલમાં, આપણા ભવિષ્યને લગતા ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા અને ઘણી ચર્ચાઓ થઈ હતી.
ભારતે લોકશાહીને સમર્પિત આ સ્થળનું નામ બંધારણ ગૃહ રાખ્યું છે. થોડા સમય પહેલા, બંધારણના અમલીકરણની 75મી વર્ષગાંઠ હતી. બંધારણ ગૃહમાં મારી હાજરી અને હાજર રહેલા તમામ મહાનુભાવોની હાજરી આપણા લોકશાહી માટે ખૂબ જ ખાસ છે.
આ પરિષદની અધ્યક્ષતા લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા કરી રહ્યા છે અને તેમાં 42 કોમનવેલ્થ દેશોના 61 સ્પીકર્સ અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ તેમજ ચાર અર્ધ-સ્વાયત્ત સંસદના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જે આ કાર્યક્રમના આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર અને મહત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે. CSPOC લોકશાહી સંસ્થાઓ અને આધુનિક કાયદાકીય પ્રથાઓને મજબૂત બનાવવા માટે સમકાલીન સંસદીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. મુખ્ય વિષયોમાં સ્પીકર્સ અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સની બદલાતી ભૂમિકા, સંસદીય કામગીરીમાં તકનીકી પ્રગતિ અને લોકશાહી પ્રક્રિયાઓમાં નાગરિકોની ભાગીદારી વધારવી શામેલ છે.
નામિબિયાના ડેપ્યુટી સ્પીકર અને મોન્ટસેરાટ પ્રતિનિધિમંડળ પણ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપવા માટે આવી પહોંચ્યા છે. ચર્ચા માટે નિર્ધારિત મુખ્ય વિષયોમાં મલેશિયાના નેતૃત્વમાં "આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ: બેલેન્સિંગ ઇનોવેશન, ઓવરસાઇટ અને એડેપ્ટેશન"; શ્રીલંકા દ્વારા રજૂ કરાયેલ "સોશિયલ મીડિયા અને સંસદસભ્યો પર તેની અસર"; અને નાઇજીરીયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ "સંસદની જાહેર સમજણ અને મતદાનથી આગળ નાગરિક ભાગીદારી વધારવા માટેની નવી વ્યૂહરચના" શામેલ છે.
બીજા સત્રમાં સાંસદો અને સંસદીય કર્મચારીઓની સુરક્ષા, સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. મજબૂત લોકશાહી સંસ્થાઓ જાળવવામાં સ્પીકર અને પ્રમુખ અધિકારીની ભૂમિકા પર એક ખાસ પૂર્ણ ચર્ચા પણ થશે. બુધવારે અગાઉ, બિરલાએ 28મી CSPOC પહેલા સ્થાયી સમિતિની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. CSPOCનું આયોજન ભારતીય સંસદ દ્વારા 14 થી 16 જાન્યુઆરી દરમિયાન કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને તે ભાગીદારીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું હશે.
સોમવારે એક પત્રકાર પરિષદમાં લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ જણાવ્યું હતું કે આ પરિષદમાં સહિયારા સંસદીય મૂલ્યો, લોકશાહી શાસન અને સંસ્થાકીય સહયોગની ચર્ચા કરવામાં આવશે. બિરલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત દ્વારા આયોજિત કોમનવેલ્થ સ્પીકર્સ અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ કોન્ફરન્સમાં સૌથી વધુ હાજરી હશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ પરિષદ ઓનલાઈન યોજાઈ હતી અને કોઈ કાગળકામનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન ભાગ લેશે નહીં, અને બાંગ્લાદેશમાં હાલમાં સ્પીકરનો અભાવ છે, આવતા મહિને સામાન્ય ચૂંટણીઓ થવાની છે. યુગાન્ડાએ જાન્યુઆરી 2024 માં CSPOC ના 27મા સત્રનું આયોજન કર્યું હતું, અને તે પરિષદમાં, રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ અને IPD ના નેતા હરિવંશે યુગાન્ડા પાસેથી CSPOC ની 28મી આવૃત્તિનું આયોજન કરવાની ભૂમિકા સંભાળી હતી, જે 2026માં ભારતમાં યોજાશે.
