આજે આપણે નવો ઈતિહાસ બનતા જોઈ રહ્યા છીએ..., સેવા તીર્થ અને કર્તવ્ય ભવનનું ઉદ્ઘાટન કરીને બોલ્યા PM મોદી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવા પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય સેવા તીર્થનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં શુક્રવારે સેવા તીર્થ અને કર્તવ્ય ભવન 1 અને 2નું ઉદ્ધાટન કર્યું. આ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, આજે આપણે બધા એક નવો ઈતિહાસ બનતા જોઈ રહ્યા છીએ... 13 ફેબ્રુઆરીનો આ દિવસ ભારતની વિકાસ યાત્રામાં એક નવી શરૂઆતનો સાક્ષી બની રહ્યો છે."

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 'સાઉથ બ્લોક અને નોર્થ બ્લોકનું નિર્માણ ભારતને સદીઓ સુધી વસાહતી ગુલામીમાં રાખવાનો ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવ્યું હતું. આજે આપણે બધા 'વિકસિત ભારત' પ્રાપ્ત કરવાના સંકલ્પ સાથે સેવા તીર્થ અને કર્તવ્ય ભવનમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. આપણને આપણા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત છે.'

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, હું ગર્વથી કહી શકુ છું કે સેવા તીર્થ અને કર્તવ્ય ભવન ભારતીયોની આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. ના કે કોઈ સમ્રાટની આકાંક્ષાઓને. તેમણે કહ્યું કે, આ 100 વર્ષ જૂની ઈમારતો જર્જરિત થઈ રહી હતી. તેમાં જગ્યા અને સુવિધાઓની અછત હતી, આ એક નવા રાષ્ટ્રની જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે અપર્યાપ્ત હતી. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે, વિકસિત ભારતની આ યાત્રામાં વસાહતી માનસિકતાને છોડવી જરૂરી છે.

PMએ કહ્યું કે, આપણે વસાહતી વારસાના પ્રતિકોને હટાવી રહ્યા છીએ. આ માત્ર નામ બદલવાની વાત નથી, પરંતુ શાસનનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવાની વાત છે. અમારા માટે શાસનનો મતલબ સેવા છે, અને સેવા જ સૌથી મોટો ધર્મ છે.

તેમણે કહ્યું કે, ભારતની રાજધાની કોલકાતાથી રાયસણા હિલ પર સ્થિત ઈમારતોમાં સ્થાનાંતરિક કરી દેવામાં આવી, જેનું નિર્માણ બ્રિટિશ રાજની ઈચ્છા અનુસાર કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બે નવા 'કર્તવ્ય ભવન'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને આ અવસર પર સ્મારક પોસ્ટ ટિકિટ અને સિક્કા જાહેર કર્યા.

જણાવી દઈએ કે, સેવા તીર્થમાં પીએમ કાર્યાલય, રાષ્ટ્રીય સચિવાલય પરિષદ અને કેબિનેટ સચિવાલય છે. આ ઉપરાંત કર્તવ્ય ભવન 1 અને 2માં નાણા, રક્ષા, સ્વાસ્થ્ય અને ફેમિલી વેલફેર, કોર્પોરેટ અફેર્સ, શિક્ષા, કલ્ચર, લો અને જસ્ટિસ, ઈન્ફોર્મેશન અને બ્રોડકાસ્ટિંગ, એગ્રીકલ્ચર અને ફાર્મર્સ વેલફેર, કેમિકલ્સ અને ફર્ટિલાઈઝર્સ અને ટ્રાઈબલ અફેર્સ જેવા ઘણા મંત્રાલયો છે.

