પીએમ મોદી ભગવાન બુદ્ધના પિપરાહવા અવશેષો પર એક પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરશે, X પર લખ્યું ...આજનો દિવસ ખાસ
આ અવશેષો 1898માં મળી આવ્યા હતા અને પ્રારંભિક બૌદ્ધ ધર્મના પુરાતત્વીય અભ્યાસમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.
Published : January 3, 2026 at 12:51 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવારના રોજ દિલ્હીના રાય પિથોરા સાંસ્કૃતિક સંકુલમાં ભગવાન બુદ્ધ સાથે સંબંધિત પવિત્ર પિપરાહવા અવશેષોની ભવ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરશે. X પર આ અંગેના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, "3 જાન્યુઆરી ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને ભગવાન બુદ્ધના આદર્શો પ્રત્યે જુનૂન ધરાવનારા લોકો માટે ખાસ દિવસ છે.
"ધ લાઈટ એન્ડ ધ લોટસ: રેલીક્સ ઓફ ધ અવેકન્ડ વન" નામનું એક ભવ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન, જેમાં ભગવાન બુદ્ધ સાથે સંકળાયેલા પવિત્ર પીપ્રાહવા અવશેષો દર્શાવવામાં આવશે, તેનું ઉદ્ઘાટન દિલ્હીના રાય પિથોરા સાંસ્કૃતિક સંકુલમાં કરવામાં આવશે. પીપ્રાહવાના મૂળ અવશેષો અને પુરાતત્વીય કલાકૃતિઓ રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય, નવી દિલ્હી અને ભારતીય સંગ્રહાલય, કોલકાતાના સંગ્રહમાં સચવાયેલી છે. ૧૮૯૮માં શોધાયેલા પીપ્રાહવા અવશેષો, પ્રારંભિક બૌદ્ધ ધર્મના પુરાતત્વીય અભ્યાસમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.
એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ ભગવાન બુદ્ધ સાથે સીધા સંકળાયેલા સૌથી જૂના અને ઐતિહાસિક રીતે મહત્વપૂર્ણ અવશેષો છે. પુરાતત્વીય પુરાવા પિપરાહવા સ્થળને પ્રાચીન કપિલવસ્તુ સાથે જોડે છે, જે સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે ગૌતમ બુદ્ધે ત્યાગ પહેલાં તેમનું પ્રારંભિક જીવન જ્યાં વિતાવ્યું હતું.
આ પ્રદર્શન બુદ્ધના ઉપદેશો સાથે ભારતના કાયમી સભ્યતા સંબંધને દર્શાવે છે અને દેશના સમૃદ્ધ આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને સાચવવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રધાનમંત્રીની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સરકારના સતત પ્રયાસો, સંસ્થાઓ સાથે સહયોગ અને નવી જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી દ્વારા અવશેષોનું તાજેતરનું પરત ફરવું શક્ય બન્યું છે.
વિષયવસ્તુ પ્રમાણે આયોજિત, આ પ્રદર્શન સાંચી સ્તૂપથી પ્રેરિત એક પુનઃનિર્મિત અર્થઘટનાત્મક મોડેલ રજૂ કરે છે, જે રાષ્ટ્રીય સંગ્રહમાંથી મૂળ અવશેષો અને પરત મોકલવામાં આવેલા રત્નોને એકસાથે લાવે છે.
જાહેર હિત અને સમજણને વધુ વધારવા માટે, પ્રદર્શનને એક ઇમર્સિવ ઑડિઓ-વિઝ્યુઅલ અનુભવ દ્વારા સમર્થિત કરવામાં આવે છે, જેમાં ઇમર્સિવ ફિલ્મો, ડિજિટલ પુનર્નિર્માણ, અર્થઘટનાત્મક અંદાજો અને મલ્ટીમીડિયા પ્રસ્તુતિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ તત્વો બુદ્ધના જીવન, પિપરાહવા અવશેષોની શોધ અને યાત્રા અને તેમના ઉપદેશોથી પ્રેરિત કલાત્મક પરંપરાઓ વિશે સુલભ માહિતી પ્રદાન કરે છે.