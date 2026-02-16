ETV Bharat / bharat

પીએમ મોદી આજે ભારત મંડપમ ખાતે AI ઇમ્પેક્ટ એક્સ્પો 2026નું ઉદ્ઘાટન કરશે

પાંચ દિવસીય એક્સ્પો ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 આજથી નવી દિલ્હીમાં શરૂ થઈ રહી છે.

નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમવારે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ એક્સ્પો 2026નું ઉદ્ઘાટન કરશે. આજથી શરૂ થઈ રહેલા 5 દિવસીય એક્સ્પોમાં 13 દેશોના પેવેલિયન હશે, જે એઆઈ ઇકોસિસ્ટમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દર્શાવે છે. આ એક્સ્પો સમિટના સ્થળે જ યોજાશે.

70,000 ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તારમાં ફેલાયેલા આ કાર્યક્રમમાં વૈશ્વિક ટેકનોલોજી કંપનીઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ, શૈક્ષણિક અને સંશોધન સંસ્થાઓ, કેન્દ્રીય મંત્રાલયો, રાજ્ય સરકારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારો એકત્ર થશે. 13 દેશોના પેવેલિયન AI ઇકોસિસ્ટમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પણ પ્રદર્શિત કરશે.

આમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, રશિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, સર્બિયા, એસ્ટોનિયા, તાજિકિસ્તાન અને આફ્રિકન દેશોના પેવેલિયનનો સમાવેશ થાય છે. આ એક્સ્પોમાં 300થી વધુ ક્યુરેટેડ પ્રદર્શન પેવેલિયન અને લાઇવ પ્રદર્શનો રજૂ કરવામાં આવશે, જે ત્રણ થીમેટિક ચક્રમાં આયોજિત થશે: લોકો, ગ્રહ અને પ્રગતિ.

આ પ્રદર્શનમાં 600થી વધુ ઉચ્ચ-સંભવિત સ્ટાર્ટઅપ્સ દર્શાવવામાં આવશે, જેમાંથી ઘણા લોકો માટે મોટા પાયે, વસ્તી-સ્તરના ઉકેલો બનાવી રહ્યા છે અને વૈશ્વિક સ્તરે કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ સ્ટાર્ટઅપ્સ એવા કાર્યકારી ઉકેલો પ્રદર્શિત કરશે, જેનો ઉપયોગ વાસ્તવિક દુનિયાના વાતાવરણમાં પહેલાથી જ થઈ રહ્યો છે. ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ એક્સ્પો 2026માં આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ સહિત 250,000થી વધુ મુલાકાતીઓ આકર્ષાય તેવી અપેક્ષા છે.

આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય વૈશ્વિક AI ઇકોસિસ્ટમમાં નવી ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા અને વ્યવસાયિક તકોનું સર્જન કરવાનો છે. 500થી વધુ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં 3,250થી વધુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા વક્તાઓ અને પેનલિસ્ટ ભાગ લેશે.

આ સત્રો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં AIના પરિવર્તનશીલ પ્રભાવને ઓળખવા અને વિશ્વના દરેક નાગરિકને AI લાભ આપે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભવિષ્યના પગલાંઓની ચર્ચા કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

PMOના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ એક્સ્પો AI ના કાર્યનું રાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન હશે, જ્યાં નીતિ વ્યવહારને મળે છે, નવીનતા સ્કેલને મળે છે અને ટેકનોલોજી સામાન્ય નાગરિકને મળે છે."

