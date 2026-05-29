NEET પેપર લીક કેસ: 'PM મોદી ખુદ આ મામલે નજર રાખી રહ્યા છે', સુપ્રીમ કોર્ટમાં સોલિસિટર જનરલ

કોર્ટે કહ્યું- નીટ પરીક્ષા વિવાદો જેવી ઘટનાઓ ફરી ના બને તેનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.

নীট পেপার লীক কেসমাં વિদ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 4:15 PM IST

નવી દિલ્હી: સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે સમગ્ર મામલા પર નજર રાખી રહ્યા છે. કોર્ટ NEET પેપર લીક કેસની સુનાવણી કરી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર (શિક્ષણ મંત્રાલય)ને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તે એક અલગ સોગંદનામું દાખલ કરે, જેમાં એમ જણાવવામાં આવશે કે રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (NTA) દ્વારા વાર્ષિક આધાર પર નીટ પરીક્ષા આયોજિત કરવા અને સમાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

ન્યાયાધીશ પી.એસ.નરસિમ્હા અને આલોક આરાધેની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે સોગંદનામામાં સ્પષ્ટ હોવું જોઇએ કે રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (NTA)ની અંદર કર્મચારીઓની તૈનાતી અને નિષ્ણાતોના વ્યાપક માળખા દ્વારા સંસ્થાકીય યાદશક્તિ અને કુશળતા કેવી રીતે વિકસિત કરવામાં આવશે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, 2024 અને 2026ના NEET પરીક્ષા વિવાદો જેવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે NTA પાસે જરૂરી ભૌતિક અને બૌદ્ધિક સંસાધનો હોય તેની ખાતરી કરવા માટે પ્રયાસો કરવા જોઇએ.

સોગંદનામું છ અઠવાડિયાની અંદર દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. સુનાવણી દરમિયાન, ન્યાયાલયે NTA અને ઉચ્ચાધિકાર સમિતિના અધ્યક્ષ ડૉ. કે.રાધાકૃષ્ણન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા સોગંદનામા (જવાબ) પર ધ્યાન આપ્યું હતું. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને જાણ કરી હતી કે દેશના વડાપ્રધાન ખુદ આ મુદ્દે નજર રાખી રહ્યા છે.

NEET-UG 2026ની પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા વિવાદ થયો હતો

NEET-UG 2026 પરીક્ષામાં પેપર લીક અને ગેરરીતિઓના ગંભીર આરોપો બાદ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા 3 મેના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષાને રદ કરવામાં આવી હતી. હવે આ પરીક્ષા 21 જૂન 2026ના રોજ ફરીથી યોજાશે. આ સમગ્ર મામલાની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને સોપવામાં આવી છે.

CBIએ આ કેસમાં માસ્ટરમાઇન્ડ મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેઓ પુણેમાં ફિઝિક્સ/બોટનીના સીનિયર શિક્ષક તરીકે કાર્યરત હતા અને NEET માટે પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવા સાથે જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. NEETનું આ પ્રશ્નપત્ર નાસિકના એક પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી લીક થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઘટનામાં 40થી વધુ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.



