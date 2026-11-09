PM મોદી અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે થઈ ચર્ચા: મોદીએ કહ્યું, વાતચીતથી લાવવો જોઈએ યુદ્ધનો ઉકેલ
વડાપ્રધાન મોદીએ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી વચ્ચેની દરમિયાન યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી.
Published : November 9, 2026 at 10:07 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. બંને નેતાઓએ ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને ભારત તથા યુક્રેન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સહયોગને મજબૂત કરવાના ઉપાયો પર ચર્ચા કરી.
વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે તાજેતરના ઘટનાક્રમ પર પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. વડાપ્રધાને ભારતનો 'માનવ-કેન્દ્રિત' અભિગમ દોહરાવ્યો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સંઘર્ષનો ઉકેલ વાતચીત અને મુત્સદ્દીગીરી (diplomacy) દ્વારા જ શોધવો જોઈએ. વડાપ્રધાન મોદીએ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિને જણાવ્યું કે, ભારત સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટેના તમામ પ્રયાસોમાં યોગદાન આપવા તૈયાર છે. બંને નેતાઓએ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગને વધુ મજબૂત કરવાના ઉપાયો પર પણ ચર્ચા કરી, જેનાથી બંને દેશોના લોકોને લાભ થશે.
Glad to have had a productive telephone conversation with President Zelenskyy. We reviewed our wide-ranging bilateral cooperation and agreed to further strengthen India-Ukraine ties. I thanked President Zelenskyy for sharing his perspectives on the ongoing conflict, its humanitarian aspects and various efforts to restore peace. Reiterated India’s firm commitment to contributing in every possible way towards a peaceful resolution. @ZelenskyyUA— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2026
શાંતિ તરફના દરેક પ્રયાસ સાથે છે ભારતઃ PM મોદી
ટેલિફોનિક વાતચીત બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી સાથે ફળદાયી વાતચીત થઈ. અમે અમારા વ્યાપક દ્વિપક્ષીય સહયોગની સમીક્ષા કરી અને ભારત-યુક્રેન સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા માટે સહમત થયા." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મેં રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીનો આભાર માન્યો કે તેમણે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ તેના માનવીય પાસાઓ અને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો અંગે પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. મેં શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે શક્ય તમામ રીતે યોગદાન આપવાની ભારતની દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા ફરી દોહરાવી."
યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી બંને દેશોના સંપર્કમાં છે ભારત
રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી ભારત બંને દેશોના સંપર્કમાં રહ્યું છે. ભારતે યુક્રેનને માનવીય સહાય પણ પૂરી પાડી છે. બીજી તરફ રશિયા સાથે પણ ભારતના લાંબા સમયથી મજબૂત સંબંધો છે. ભારતનું સતત એવું માનવું રહ્યું છે કે યુદ્ધનો અંત લાવવાનો માર્ગ માત્ર વાતચીત અને મુત્સદ્દીગીરી દ્વારા જ નીકળી શકે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ રશિયા અને યુક્રેન બંને દેશોના નેતાઓ સમક્ષ આ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે.
Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation today with Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine. President Zelenskyy shared his perspective on recent developments related to the ongoing conflict. Prime Minister reaffirmed India’s human-centric approach and reiterated India’s consistent position that the conflict must be resolved through dialogue and diplomacy. He conveyed India’s readiness to contribute to all efforts aimed at peaceful resolution of the conflict. The two leaders also discussed measures to further strengthen India-Ukraine bilateral cooperation in various sectors for the mutual benefit of the two peoples. (File pic)— ANI (@ANI) November 9, 2026
ભારતનાં યોગદાનની અપેક્ષા રાખે છે ઝેલેન્સ્કી
ઓગસ્ટ મહિનામાં, ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું હતું કે કિવને "રશિયા સાથેના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ભારતનાં યોગદાન"ની આશા છે. સોશિયલ મીડિયા પરની એક પોસ્ટમાં ઝેલેન્સ્કીએ વ્યક્ત કર્યું કે યુક્રેન "શાંતિ અને સંવાદ" પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાની કદર કરે છે. ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું, "હવે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ આ ભયાનક યુદ્ધનો સન્માનજનક રીતે અંત લાવવા અને કાયમી શાંતિ સ્થાપિત કરવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, ત્યારે અમે ભારતનાં યોગદાનની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."
મોદી સતત આ મુદ્દો ઉઠાવે છેઃ પુતિન
ઓક્ટોબરમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને નોંધ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન મોદી પાસે યુક્રેન સંઘર્ષના પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ અંગે ખૂબ સારા વિચારો છે અને તેઓ દરેક મુલાકાત દરમિયાન આ વિષય ઉઠાવે છે. પુતિને કહ્યું, "યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અંગે વડાપ્રધાન મોદીના વલણની વાત કરીએ તો, તેઓ એવા વિશ્વ નેતાઓમાંના એક છે, જેઓ અમારી વચ્ચેના ઉત્તમ અને વ્યક્તિગત મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો હોવા છતાં સતત આ મુદ્દો ઉઠાવે છે અને યુક્રેન સંઘર્ષનો અંત લાવવા વિશે પૂછપરછ કરે છે. ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે પણ સંકેત આપ્યો છે કે, ભારતે યુક્રેન સંઘર્ષના ઉકેલ માટે અર્થપૂર્ણ યોગદાન આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે, અને રશિયા આ તૈયારી તથા રજૂ કરવામાં આવેલા વિચારો બદલ નવી દિલ્હીનો આભારી છે.
યુરોપિયન યુનિયનના પ્રમુખ સાથે ઝેલેન્સ્કીએ કરી વાત
રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સાથે ચર્ચા કરી. રશિયાના સતત હુમલાઓને કારણે, યુક્રેનના ઘણા શહેરો અને સમુદાયો વીજળી, પાણી અને હીટિંગ (ગરમી) સેવાઓ મેળવવાના સંદર્ભમાં ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
X પર એક પોસ્ટમાં ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું, "મેં યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સાથે વાત કરી. હાલમાં રશિયાના હુમલાઓને કારણે આપણા ઘણા શહેરો અને સમુદાયો વીજળી, પાણી અને હીટિંગના પુરવઠાને લઈને અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. કિવ, નિપ્રો, સુમી અને ડોનેત્સ્ક પ્રદેશો તેમજ ખેરસનમાં સ્થિતિ સૌથી વધુ ગંભીર છે.
યુક્રેનના નેતાએ ઉમેર્યું, મેં ઉર્સુલાને આ પડકારો વિશે માહિતગાર કર્યા અને અમે સહમત થયા કે યુરોપિયન યુનિયન એક વિશેષ કટોકટી વ્યવસ્થા (emergency mechanism) સક્રિય કરશે. આનાથી યુક્રેન તેની સૌથી તાત્કાલિક જરૂરિયાતો માટે તાત્કાલિક ભંડોળ મેળવી શકશે. અમારી ટીમો આ દિશામાં કામ કરી રહી છે.
આ વાતચીતમાં શિયાળાની ઋતુ માટેની તૈયારીઓ, જેમાં વધારાની ઊર્જા અને માનવીય સહાયનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ યુરોપિયન એકીકરણ (European integration) સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. યુરોપિયન કમિશન દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા 'EU વિસ્તરણ પેકેજ' (EU Enlargement Package)નો ઉલ્લેખ કરતા, ઝેલેન્સ્કીએ નોંધ્યું, "આ અઠવાડિયે, યુરોપિયન કમિશને તેનું વાર્ષિક 'EU વિસ્તરણ પેકેજ' બહાર પાડ્યું છે, જે યુક્રેનની પ્રગતિનું સકારાત્મક મૂલ્યાંકન રજૂ કરે છે. હવે તમામ ક્લસ્ટરો (clusters) ખોલવા અને વ્યક્તિગત પ્રકરણો (chapters) પૂર્ણ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે."
આ પહેલા, 31 ઓક્ટોબરે, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે યુક્રેન સંઘર્ષ અંગે ચર્ચા કરી હતી, જે નવી દિલ્હીમાં અને તે પહેલાં બિશ્કેકમાં થઈ હતી. ભારત રશિયા, યુક્રેન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે રાજદ્વારી ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય નાગરિક જહાજો પરના હુમલા અટકાવવા, અનાજની નિકાસ ફરી શરૂ કરવી અને ઊર્જા માળખાકીય સુવિધાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
એટલાન્ટામાં G20 વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક દરમિયાન ANI સાથેની એક વિશેષ વાતચીતમાં, જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે ભારતે ચાલી રહેલા સંઘર્ષના ત્રણ મુખ્ય પાસાઓ અંગે રશિયા, યુરોપિયન દેશો અને યુક્રેન સાથે ચર્ચા કરી છે. યુક્રેન સંઘર્ષ અંગે ભારતની રાજદ્વારી પહેલોનો ઉલ્લેખ કરતા જયશંકરે જણાવ્યું, "વડાપ્રધાને પોતે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે વાતચીત કરી હતી, દિલ્હીમાં પણ અને તે પહેલાં બિશ્કેકમાં પણ."
તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ભારત આ બાબતે રશિયા અને યુક્રેન બંને સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે તેઓ મોસ્કો ગયા હતા અને ત્યારબાદ કિવની મુલાકાત લીધી હતી; તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે તેમણે રશિયાના વિદેશ મંત્રી સર્ગેઈ લાવરોવ સાથે પણ આ મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી.
જયશંકરે કહ્યું, "અમે આ અંગે અમેરિકનો સાથે પણ સમન્વય સાધી રહ્યા છીએ, કારણ કે તેમની પાસે પણ શાંતિ મધ્યસ્થી માટેની પોતાની પહેલ છે. તેથી, સેક્રેટરી રુબિયો અહીં શું થઈ રહ્યું છે તે વિશે સારી રીતે વાકેફ છે."
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