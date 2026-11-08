PM મોદીએ દેશવાસીઓને આપી દિવાળી પર્વની શુભેચ્છાઓ, જવાનો સાથે પર્વની ઉજવણીની પરંપરા રાખી યથાવત
આજે સમગ્ર દેશમાં દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી.
Published : November 8, 2026 at 10:52 AM IST
નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે દેશભરના લોકોને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી અને તેમના માટે ખુશી અને સમૃદ્ધિની કામના કરી. એક્સ પરની એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, “સૌને દિવાળીની શુભકામનાઓ! સમગ્ર દેશના મારા પરિવારના સભ્યોને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.”
આ પહેલા શનિવારે, એક્સ પરની એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ આપી, તેમના માટે ખુશી, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની કામના કરી, અને કહ્યું કે તેઓ જવાનો સાથે તહેવાર ઉજવવાની પોતાની પરંપરા ચાલુ રાખશે. તેમણે લખ્યું, "તમારી દિવાળી શાનદાર રહે!" એક વીડિયો સંદેશ શેર કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે દિવાળીના અવસરે આખો દેશ રોશનીથી ઝળહળી રહ્યો છે અને આ તહેવારને અંધકાર સામે દેશના પ્રકાશના સંકલ્પનું પ્રતીક ગણાવ્યો.
Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं। https://t.co/RofjLf8x5i— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
તેમણે કહ્યું, “નમસ્તે! આપ સૌને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આપણો આ તહેવાર અને આવનારા તહેવાર ખુશીઓ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલા રહે.” પ્રધાનમંત્રીએ જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવવાની પોતાની પરંપરા વિશે પણ જણાવ્યું અને કહ્યું કે, તેઓ આ તહેવારને ખૂબ ઉત્સાહ સાથે ઉજવે છે અને દર વર્ષે દેશના બહાદુર સૈનિકો વચ્ચે આ અવસર વિતાવવો તેમનો નિયમ બની ગયો છે.
તેમણે કહ્યું, “તમારી જેમ, હું પણ દિવાળી ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવું છું, અને જેમ તમે જાણો છો, આ દિવસ આપણા જવાનો વચ્ચે વિતાવવો મારા માટે એક પરંપરા બની ગઈ છે, આ એક એવી પ્રથા છે જેને હું આ વર્ષે પણ ચાલુ રાખીશ. ફરી એકવાર, આપ સૌને દિવાળીની મારી શુભકામનાઓ!”
આ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન સાથે મુલાકાત કરી અને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી. પ્રધાનમંત્રીએ એક્સ પરની એક પોસ્ટમાં બેઠકની વિગતો શેર કરતા કહ્યું, “ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન જી સાથે મુલાકાત કરી અને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી.”
પાંચ દિવસીય દિવાળીની ઉજવણી 6 નવેમ્બરે ધનતેરસથી શરૂ થઈ હતી, જે પછી 7 નવેમ્બરે નાની દિવાળી હતી. મુખ્ય તહેવાર અને લક્ષ્મી પૂજા આજે થશે, ત્યારબાદ 9 નવેમ્બરે ગોવર્ધન પૂજા અને 10 નવેમ્બરે ભાઈબીજ ઉજવાશે.
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