પીએમ મોદીનો પાંચ દેશોનો પ્રવાસ પૂર્ણ, ઇટાલીથી ભારત રવાના

પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિદેશ પ્રવાસમાં ઇટાલી અંતિમ પડાવ હતો, જેણે ભારત-ઇટાલી વિશેષ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને "નવી ગતિ" આપી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 7:29 AM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે ઇટાલીથી નવી દિલ્હી માટે રવાના થયા, પાંચ દેશોનો તેમનો પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યો. તેઓ આજે મોડી રાત્રે નવી દિલ્હી પહોંચશે. પીએમ મોદીની મુલાકાતનો અંતિમ પડાવ ઇટાલી હતો. આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા, આર્થિક સહયોગ વધારવા અને યુરોપ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં મુખ્ય વૈશ્વિક ખેલાડીઓ સાથે જોડાણ વધારવાનો હતો.

પ્રધાનમંત્રી મોદીના ઇટાલી રવાના થયા બાદ, વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ મુલાકાતે ભારત-ઇટાલીની ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને 'નવી ગતિ' આપી છે અને ઘણા ક્ષેત્રોમાં સહિયારા સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવ્યો છે.

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક X-પોસ્ટમાં લખ્યું, "ભારત-ઇટાલી સંબંધો વધુ મજબૂત બની રહ્યા છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો પાંચ દેશોનો પ્રવાસ પૂર્ણ થયો છે. ઇટાલીની સફળ મુલાકાત બાદ પીએમ ભારત માટે રવાના થયા છે, જેમાં નોંધપાત્ર પરિણામો જોવા મળ્યા અને ઇટાલી સાથે ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવામાં નવી ગતિ જોવા મળી."

પ્રધાનમંત્રી મોદીની ઇટાલી મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે નવી દિલ્હી અને રોમ વેપાર, સંરક્ષણ, સ્વચ્છ ઉર્જા, ટેકનોલોજી, કનેક્ટિવિટી અને ઇન્ડો-પેસિફિક જોડાણમાં સહયોગને સતત વધારી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં સતત વધારો થયો છે, ખાસ કરીને 2023 માં G20 સમિટ માટે ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયો મેલોનીની ભારત મુલાકાત દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં ઉન્નત કર્યા પછી. ત્યારથી, બંને દેશોએ ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજકીય સંવાદ અને સંસ્થાકીય સહયોગ પદ્ધતિઓને મજબૂત બનાવી છે. મોદી અને મેલોનીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમિટ અને દ્વિપક્ષીય બેઠકો દરમિયાન ઘણી વખત મુલાકાત કરીને વૈશ્વિક મંચ પર સ્પષ્ટ રાજકીય જોડાણ પણ બનાવ્યું છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીની ઇટાલી મુલાકાત દરમિયાન થયેલી વાતચીતમાં રોકાણ વધારવા, અદ્યતન ઉત્પાદન અને સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં સહયોગ વધારવા અને સ્વચ્છ ઉર્જા સંક્રમણ પહેલમાં સહયોગ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.

ભારત અને ઇટાલી સેમિકન્ડક્ટર, અવકાશ ટેકનોલોજી, ખાદ્ય પ્રક્રિયા, પરિવહન માળખાગત સુવિધાઓ અને દરિયાઈ સુરક્ષા જેવા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સહયોગની શક્યતાઓ પણ શોધી રહ્યા છે. રાજદ્વારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ચર્ચા દરમિયાન પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પણ ચર્ચામાં આવ્યા હતા, જેમાં ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં વિકાસ, રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ અને ઊર્જા અને સપ્લાય ચેઇન પડકારોનો સમાવેશ થાય છે.

ઇટાલી યુરોપમાં ભારતના મુખ્ય વેપારી ભાગીદારોમાંનું એક છે, અને તાજેતરના વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર સતત વધી રહ્યો છે. ઘણી ઇટાલિયન કંપનીઓએ એન્જિનિયરિંગ અને ઓટોમોબાઇલ્સથી લઈને નવીનીકરણીય ઉર્જા અને ફેશન સુધીના ક્ષેત્રોમાં ભારતમાં તેમની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો છે.

