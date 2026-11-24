PM મોદીએ કાર્તિકી પૂર્ણિમા અને દેવ દીવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી, શ્રદ્ધાળુઓએ લગાવી આસ્થાની ડૂબકી
કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દેવદિવાળી નિમિત્તે દેશભરના ધાર્મિક સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ એકત્ર થયા હતા. તેમણે પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કર્યું અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં સહભાગી થયા.
By ANI
Published : November 24, 2026 at 8:02 AM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દેવ દીવાળીના અવસરે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમણે આ તહેવારના નિઃસ્વાર્થ સેવા, શ્રદ્ધા અને સકારાત્મકતાના સંદેશ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
પીએમ મોદીએ પોતાના 'X' હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ લખી છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રીએ લખ્યું, "કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દેવ દીવાળીના પવિત્ર અવસરે આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ પવિત્ર તહેવાર નિઃસ્વાર્થ સેવાનો સંદેશ આપે છે. પવિત્ર સ્નાન, દાન-પુણ્ય અને દીપદાન જેવી પરંપરાઓથી સમૃદ્ધ આ પર્વ દરેકના જીવનમાં આદરભાવ, શ્રદ્ધા અને સકારાત્મકતાનો સંચાર કરે - એવી મારી હાર્દિક કામના છે."
आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व में सेवा के माध्यम से परोपकार का संदेश निहित है। पवित्र स्नान, दान-पुण्य और दीपदान से समृद्ध यह परंपरा सभी के जीवन में श्रद्धा, आस्था और सकारात्मकता का संचार करे, यही मंगलकामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
દરમિયાન, કાર્તિક પૂર્ણિમા નિમિત્તે દેશભરના ધાર્મિક સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ એકત્ર થયા હતા. તેમણે પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કર્યું અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં સહભાગી થયા હતા.
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: On the occasion of Kartik Purnima, a massive crowd of devotees has gathered in Prayagraj to take a holy dip in the River Ganga. https://t.co/aBmnfefoPd— ANI (@ANI) November 24, 2026
કાર્તિક પૂર્ણિમાના અવસરે, વારાણસીના દશાશ્વમેધ ઘાટ પર ગંગા નદીમાં પવિત્ર સ્નાન કરવા માટે ભક્તોની મોટી ભીડ ઉમટી પડી. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના હાપુડમાં પણ, આ અવસરે પવિત્ર સ્નાન કરવા માટે ભક્તો વ્રજ ઘાટ પર એકત્ર થયા હતા.
#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: On the occasion of Kartik Purnima, a massive crowd of devotees has gathered at Dashashwamedh Ghat in Varanasi to take a holy dip in the River Ganga. https://t.co/6kIRRFJB8U— ANI (@ANI) November 24, 2026
ANI સાથે વાત કરતા, પૂજારી પંડિત યશ કુમાર શર્માએ જણાવ્યું કે કાર્તિક મહિનાને વર્ષનો સૌથી પવિત્ર મહિનો માનવામાં આવે છે અને કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે પવિત્ર સ્નાન કરવાથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે તેવી માન્યતા છે. તેમણે કહ્યું, "આને વર્ષનો સૌથી પવિત્ર મહિનો માનવામાં આવે છે અને આ દિવસે સ્નાન કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આ મહિનો ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવને વિશેષ પ્રિય છે. સ્નાનના પાણીમાં ગંગાજળ ઉમેરવાથી પણ આત્મા શુદ્ધ થાય છે. સમગ્ર ભારતમાંથી લાખો લોકો અહીં સ્નાન કરવા આવે છે."
#WATCH | Hapur, Uttar Pradesh: Pujari Pandit Yash Kumar Sharma says, "It is considered the holiest month of the year, and bathing on this day leads to the purification of the soul. It is a month especially dear to Lord Vishnu and Lord Shiva...adding Gangajal to one’s bathwater also purifies the soul...millions of people come here to bathe from across India."— ANI (@ANI) November 24, 2026
વારાણસીમાં, ગંગા નદીમાં પવિત્ર સ્નાન કરવા માટે દશાશ્વમેધ ઘાટ પર ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. અયોધ્યામાં પણ સેંકડો ભક્તોએ પવિત્ર સરયુ નદીમાં સ્નાન કર્યું હતું. આ તરફ હરિદ્વારમાં ગંગા નદીમાં પવિત્ર સ્નાન કરવા માટે હર કી પૌડી ખાતે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો એકત્ર થયા હતા.
#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: On the occasion of Kartik Purnima, a massive crowd of devotees has gathered at Har Ki Pauri in the holy city of Haridwar to take a holy dip in the River Ganga. https://t.co/8F7bE27znN— ANI (@ANI) November 24, 2026
ઓડિશાના પુરીમાં, ભગવાન જગન્નાથના દિવ્ય 'સ્વર્ણ વેશ'ના દર્શન કરવા માટે દેશભરમાંથી હજારો ભક્તો શ્રી જગન્નાથ મંદિરની સામે એકત્ર થયા હતા. જ્યારે હરિયાણાના યમુનાનગરમાં, 'કપાલ મોચન મેળા'ના ભાગરૂપે, પંજાબ, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશના ભક્તોએ કાર્તિક પૂર્ણિમા અને ગુરુ નાનક દેવ જયંતીના અવસરે કપાલ મોચન સરોવરમાં પવિત્ર સ્નાન કર્યું હતું.
#WATCH | Ayodhya: On the auspicious occasion of Kartik Purnima, hundreds of devotees take a holy dip in the sacred Saryu River. https://t.co/QH6LNKTXII— ANI (@ANI) November 24, 2026
દરમિયાન, વારાણસીના કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં પવિત્ર કાર્તિક માસ નિમિત્તે, દૈનિક સપ્તર્ષિ આરતી દરમિયાન બાબા શ્રી કાશી વિશ્વનાથનો વિશેષ 'દીપમાલા શૃંગાર' કરવામાં આવી રહ્યો છે.
મંદિર વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૬ ઓક્ટોબરથી કાર્તિક પૂર્ણિમા સુધી દરરોજ આ વિશેષ શણગાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેનાથી ભક્તોને દીવાઓથી ઝળહળતા બાબા વિશ્વનાથના દિવ્ય શૃંગારના દર્શન કરવાની તક મળી રહી છે. આ પહેલ કાર્તિક મહિના સાથે સંકળાયેલા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોનો એક ભાગ છે, જે ભક્તો માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
મંદિર વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે, 'સપ્તર્ષિ આરતી' દરમિયાન દરરોજ ભવ્ય 'દીપમાલા શૃંગાર' કરવામાં આવશે, જે મંદિરના ભક્તિમય વાતાવરણમાં વધુ ઉમેરો કરશે.
#WATCH | Hapur, Uttar Pradesh: On the occasion of Kartik Purnima, devotees take a holy dip at Braj Ghat. https://t.co/IxKAct18JD— ANI (@ANI) November 24, 2026
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ કાર્તિક મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે આવતી 'કાર્તિક પૂર્ણિમા'ને સૌથી પવિત્ર દિવસોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ દિવસ ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીના પુત્ર ભગવાન કાર્તિકેય સાથે પણ જોડાયેલો છે.
સમગ્ર દેશમાં ભક્તો દીપ પ્રગટાવીને, મંદિરોને શણગારીને અને ધાર્મિક મેળાઓનું આયોજન કરીને ખૂબ જ શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ સાથે આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. આ તહેવાર દરમિયાન શ્રદ્ધાળુો પ્રાર્થનાઓ કરે છે અને પાણીમાં પ્રજ્વલિત નાની હોડીઓ તરતી મૂકે છે, જે એક અદભૂત અને મનોહર દ્રશ્ય સર્જે છે.