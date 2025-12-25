ETV Bharat / bharat

PM મોદીએ ક્રિસમસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી, શાંતિ અને સામાજિક સદભાવ વધારવાનો મંત્ર આપ્યો

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નાતાલ પર લોકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી, શાંતિ, દયા અને આશાની કામના કરી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે લોકોને નાતાલની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી, તેમને શાંતિ, દયા અને આશાની શુભેચ્છા પાઠવી.

X પર એક પોસ્ટમાં, વડા પ્રધાને લખ્યું, "દરેકને શાંતિ, દયા અને આશાથી ભરેલા નાતાલની શુભેચ્છા. ઈસુ ખ્રિસ્તના ઉપદેશો આપણા સમાજમાં સંવાદિતાને મજબૂત બનાવે."

વડા પ્રધાનના સંદેશમાં ઈસુ ખ્રિસ્તના ઉપદેશોમાં રહેલા પ્રેમ, સેવા અને ભાઈચારાના સ્થાયી મૂલ્યો અને સામાજિક સંવાદિતા અને પરસ્પર આદરને પ્રોત્સાહન આપવામાં તેમના મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

વડા પ્રધાન મોદીએ એ પણ નોંધ્યું હતું કે, દેશભરના શહેરોને લાઇટ્સ, ઘંટડીઓ અને ફૂલોના માળાથી શણગારવામાં આવ્યા હતા કારણ કે લોકો નાતાલની ખુશીમાં ડૂબેલા છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ દિલ્હીના કેથેડ્રલ ચર્ચ ઓફ ધ રિડેમ્પશન ખાતે નાતાલની સવારની પ્રાર્થનામાં ભાગ લીધો હતો.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટ કર્યું, "દિલ્હીના કેથેડ્રલ ચર્ચ ઓફ ધ રિડેમ્પશન ખાતે નાતાલની સવારની સેવામાં હાજરી આપી. આ સેવા પ્રેમ, શાંતિ અને દયાના કાયમી સંદેશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નાતાલની ભાવના આપણા સમાજમાં સંવાદિતા અને સદ્ભાવનાને પ્રેરણા આપે."

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમને શુભકામનાઓ પાઠવી. તેમની પોસ્ટમાં, તેમણે લખ્યું, "નાતાલના આ શુભ પ્રસંગે, હું મારા બધા સાથી નાગરિકો, ખાસ કરીને ખ્રિસ્તી સમુદાયના મારા ભાઈઓ અને બહેનોને મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. નાતાલ એ આનંદ અને ઉત્સાહનો તહેવાર છે, જે પ્રેમ અને દયાનો સંદેશ આપે છે. તે આપણને માનવતાના કલ્યાણ માટે ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપવામાં આવેલા બલિદાનની યાદ અપાવે છે. આ પવિત્ર પ્રસંગ આપણને સમાજમાં શાંતિ, સંવાદિતા, સમાનતા અને સેવાના મૂલ્યોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. ચાલો આપણે ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા બતાવેલા માર્ગને અનુસરવાનો અને દયા અને પરસ્પર સંવાદિતાને પ્રોત્સાહન આપતો સમાજ બનાવવા માટે કાર્ય કરવાનો સંકલ્પ કરીએ."

માર્કેટ સ્ટોરફ્રન્ટ્સને સાન્તાક્લોઝની સ્લેજ, ઘંટડીઓ, ઝાલરો, સુશોભનની માળાઓ, ચમકતા તારાઓ અને નાતાલના વૃક્ષોથી શણગારવામાં આવ્યા છે. દેશ ઉત્સવની ભાવના અને આનંદથી ભરેલો છે કારણ કે દરેક વ્યક્તિ આગામી રજાઓની તૈયારી કરી રહી છે.

નાતાલ દર વર્ષે 25 ડિસેમ્બરે આવે છે અને આનંદ, ખુશી અને દયા સાથે ઉજવવામાં આવે છે. તે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને ચિહ્નિત કરે છે અને શાંતિ, પ્રેમ અને સંવાદિતાનો સંદેશ આપે છે. આ પ્રસંગે, પરિવારો ભોજન વહેંચે છે, ગિફ્ટની આપ-લે કરે છે. ચર્ચોમાં ખાસ પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવે છે, જેનાથી શ્રદ્ધા અને આશાનું વાતાવરણ બને છે. આ તહેવાર વિશ્વભરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે અને ખ્રિસ્તીઓ માટે તેનું વિશેષ મહત્વ છે.

