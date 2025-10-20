'ગર્વથી કહો સ્વદેશી છે', PM મોદીએ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી, સેના સાથે દિવાળી ઉજવશે
આજે આખો દેશ પ્રકાશના તહેવાર દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ પ્રસંગે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે.
નવી દિલ્હી: આજે દેશભરમાં દિવાળીની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ખાસ પ્રસંગે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના તમામ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં દરેકને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મૂએ પણ દેશવાસીઓને શુભકામના પાઠવી હતી. પીટીઆઈ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પીએમ મોદી આજે ગોવાના કિનારે ભારતીય નૌકાદળના સૈનિકો સાથે દિવાળી ઉજવશે. હકીકતમાં, ગોવામાં નૌકાદળ સાથે દિવાળી ઉજવવાની યોજના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં, પાકિસ્તાન સામે ભારતના 'ઓપરેશન સિંદૂર'ની સફળતાની ઉજવણી કરવા માટે છે.
Greetings on the occasion of Diwali. May this festival of lights illuminate our lives with harmony, happiness and prosperity. May the spirit of positivity prevail all around us.— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
પ્રધાનમંત્રીએ લોકોને સ્થાનિક ઉત્પાદનોને ટેકો આપીને અને આત્મનિર્ભરતાની ભાવના દર્શાવીને તહેવારોની મોસમની ઉજવણી કરવા પણ વિનંતી કરી. ભારતના 140 કરોડ નાગરિકોની મહેનત, સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા પર ભાર મૂકતા, તેમણે દરેકને આ દિવાળી પર ભારતીય બનાવટની વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "ચાલો 140 કરોડ ભારતીયોની મહેનત, સર્જનાત્મકતા અને નવીનતાની ઉજવણી કરીને આ તહેવારની મોસમ ઉજવીએ. ચાલો ભારતીય ઉત્પાદનો ખરીદીએ અને કહીએ - ગર્વ સે કહો યે સ્વદેશી હૈ!"
Let’s mark this festive season by celebrating the hardwork, creativity and innovation of 140 crore Indians.— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2025
Let’s buy Indian products and say- Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai!
Do also share what you bought on social media. This way you will inspire others to also do the same. https://t.co/OyzVwFF8j6
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ શુભેચ્છા પાઠવી અને દરેકને દિવાળી સુરક્ષિત, જવાબદારીપૂર્વક અને પર્યાવરણને અનુકૂળ રીતે ઉજવવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે, "હું ભારત અને વિશ્વભરના તમામ ભારતીયોને મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું... આ દિવાળી બધા માટે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે."
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians, both in India and across the world. pic.twitter.com/SbcMcNjx8R— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2025
