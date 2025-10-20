ETV Bharat / bharat

'ગર્વથી કહો સ્વદેશી છે', PM મોદીએ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી, સેના સાથે દિવાળી ઉજવશે

આજે આખો દેશ પ્રકાશના તહેવાર દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ પ્રસંગે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે.

PM મોદીની તસવીર
PM મોદીની તસવીર (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 8:29 AM IST

|

Updated : October 20, 2025 at 8:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: આજે દેશભરમાં દિવાળીની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ખાસ પ્રસંગે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના તમામ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં દરેકને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મૂએ પણ દેશવાસીઓને શુભકામના પાઠવી હતી. પીટીઆઈ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પીએમ મોદી આજે ગોવાના કિનારે ભારતીય નૌકાદળના સૈનિકો સાથે દિવાળી ઉજવશે. હકીકતમાં, ગોવામાં નૌકાદળ સાથે દિવાળી ઉજવવાની યોજના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં, પાકિસ્તાન સામે ભારતના 'ઓપરેશન સિંદૂર'ની સફળતાની ઉજવણી કરવા માટે છે.

આજે આખો દેશ પ્રકાશના તહેવાર દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ પ્રસંગે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે. પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, "બધા દેશવાસીઓને દિવાળીની હાર્દિક શુભકામનાઓ. પ્રકાશનો આ પવિત્ર તહેવાર દરેકના જીવનને સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંવાદિતાથી પ્રકાશિત કરે - આ અમારી હૃદયપૂર્વકની ઇચ્છા છે."

દેશ-દુનિયાના સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

પ્રધાનમંત્રીએ લોકોને સ્થાનિક ઉત્પાદનોને ટેકો આપીને અને આત્મનિર્ભરતાની ભાવના દર્શાવીને તહેવારોની મોસમની ઉજવણી કરવા પણ વિનંતી કરી. ભારતના 140 કરોડ નાગરિકોની મહેનત, સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા પર ભાર મૂકતા, તેમણે દરેકને આ દિવાળી પર ભારતીય બનાવટની વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "ચાલો 140 કરોડ ભારતીયોની મહેનત, સર્જનાત્મકતા અને નવીનતાની ઉજવણી કરીને આ તહેવારની મોસમ ઉજવીએ. ચાલો ભારતીય ઉત્પાદનો ખરીદીએ અને કહીએ - ગર્વ સે કહો યે સ્વદેશી હૈ!"

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ શુભેચ્છા પાઠવી અને દરેકને દિવાળી સુરક્ષિત, જવાબદારીપૂર્વક અને પર્યાવરણને અનુકૂળ રીતે ઉજવવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે, "હું ભારત અને વિશ્વભરના તમામ ભારતીયોને મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું... આ દિવાળી બધા માટે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે."

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતથી કાશ્મીર પહોંચી મીઠું ભરેલી પહેલી માલગાડી, માલ પરિવહનની સેવામાં નવો કીર્તિમાન
  2. જેસલમેર બસ આગ ઘટનામાં મોટી કાર્યવાહી: જૈન ટ્રાવેલ્સના માલિક મનીષ જૈનની ધરપકડ
Last Updated : October 20, 2025 at 8:44 AM IST

TAGGED:

PM MODI DIWALI
PM MODI DIWALI WISH
AYODHYA DEEPOTSAV
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PM MODI DIWALI WISH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.