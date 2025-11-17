ETV Bharat / bharat

પીએમ મોદીએ રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના લોન્ચ પર ખુશી વ્યક્ત કરી, કહ્યું 'સામૂહિક પ્રગતિ માટે જરૂરી'

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના લોન્ચ સમયે, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ એવોર્ડ્સ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટાના નામે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

પીએમ મોદી (FILE PHOTO - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 8:57 PM IST

નવી દિલ્હી: રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક રામોજી રાવ ગારુની યાદમાં, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપનારા, સમુદાયોને ઉત્થાન આપનારા, જ્ઞાનને આગળ વધારવા અને રાષ્ટ્રને પ્રેરણા આપનારા સાત વ્યક્તિઓને રવિવારે તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે એક ભવ્ય સમારોહમાં આ એવોર્ડ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન સહિત અનેક મહાનુભાવો સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા અને સમાજમાં તેમના યોગદાન બદલ રામોજી રાવની પ્રશંસા કરી હતી. પીએમ મોદીએ રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના લોન્ચ પર પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

પીએમ મોદીએ ખુશી વ્યક્ત કરી

અગાઉ, પીએમ મોદીએ એક પત્ર જારી કરીને કહ્યું હતું કે, "રામોજી રાવ ગરુની જન્મજયંતિ નિમિત્તે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સની શરૂઆત વિશે જાણીને મને ખૂબ આનંદ થયો. આ એવોર્ડ્સ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટાના નામે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમણે ભારતીય મીડિયા અને મનોરંજન ઉદ્યોગ પર અમીટ છાપ છોડી છે."

પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, "આ પુરસ્કારો એવા લોકોને આપવામાં આવી રહ્યા છે જેમણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકસિત ભારતની ભાવનાને આગળ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. જાહેર સેવા માટે સમર્પિત વ્યક્તિઓને ઓળખવાથી રાષ્ટ્રને પ્રેરણા મળે છે અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં સકારાત્મકતા અને ભાગીદારીની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન મળે છે. આ એવોર્ડ્સ પુષ્ટિ આપે છે કે સાચા સમર્પણ અને નિઃસ્વાર્થ સેવા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે અને સામૂહિક પ્રગતિ માટે જરૂરી છે."

પીએમ મોદીનો પત્ર
પીએમ મોદીનો પત્ર (ETV Bharat)

પાયાના સ્તરે કામ કરનારાઓને ઓળખવા પર ભાર

પીએમે કહ્યું કે છેલ્લા દાયકામાં, પાયાના સ્તરે કામ કરનારાઓને ઓળખવા પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. મર્યાદિત સંસાધનો હોવા છતાં, તેમના અપાર દૃઢ નિશ્ચય સાથે, તેમના યોગદાનને હવે વ્યાપકપણે સ્વીકારવામાં આવી રહ્યું છે. ભલે તે તેમને પ્રતિષ્ઠિત પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવાની વાત હોય કે મન કી બાતમાં તેમની નોંધપાત્ર વાર્તાઓ શેર કરવાની વાત હોય, અમે આ અજાણ્યા નાયકોનું સન્માન કરવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી રહ્યા છીએ. તેમના અનુભવો એ વાતનું શક્તિશાળી રીમાઇન્ડર છે કે વ્યક્તિગત પહેલ કેવી રીતે અર્થપૂર્ણ, સામૂહિક સામાજિક પરિવર્તન લાવી શકે છે.

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનાવવાનું સ્વપ્ન ફક્ત બધાની સામૂહિક ભાગીદારી દ્વારા જ સાકાર થશે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક વ્યક્તિ આ પ્રયાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે, જેથી ભારત માત્ર સમાવેશી વિકાસ જ નહીં પરંતુ વિશ્વ માટે એક અનુકરણીય મોડેલ તરીકે પણ ઉભરી આવે."

પુરસ્કાર વિજેતાઓને અભિનંદન

બધા પુરસ્કાર વિજેતાઓને હાર્દિક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ, જેઓ ચોક્કસપણે અસંખ્ય અન્ય લોકોને ભારત માતાની સેવામાં પ્રયત્નશીલ રહેવા પ્રેરણા આપશે. અંતે, તેમણે રામોજી શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કારોની દરેક સફળતા માટે શુભેચ્છા પાઠવી.

કોને પુરસ્કારો મળ્યા?

સાત પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર વિજેતાઓની પસંદગી પત્રકારત્વ, ગ્રામીણ વિકાસ, માનવતા સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ, યુવા ચિહ્ન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને મહિલા સિદ્ધિ મેળવનાર શ્રેણીઓમાં કરવામાં આવી હતી. પસંદગી પ્રક્રિયા પારદર્શિતા અને કઠોરતા સાથે કરવામાં આવી હતી.

જયદીપ હાર્ડિકરને એક્સેલન્સ ઇન જર્નાલિઝમ એવોર્ડ મળ્યો, જ્યારે યુથ આઇકોન એવોર્ડ શ્રીકાંત બોલાને મળ્યો. પ્રોફેસર સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રીને એક્સેલન્સ ઇન આર્ટ એન્ડ કલ્ચર એવોર્ડ મળ્યો. અમલા અશોક રુઇયાને એક્સેલન્સ ઇન રૂરલ ડેવલપમેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો. આકાશ ટંડનને એક્સેલન્સ ઇન સર્વિસ ટુ મેનકાઇન્ડ એવોર્ડ મળ્યો. માનવ તસ્કરી સામેની નીડર લડવૈયા પલ્લબી ઘોષને વુમન એચિવર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. પ્રોફેસર માધવી લથાને એક્સેલન્સ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એવોર્ડ મળ્યો.

