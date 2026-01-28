ETV Bharat / bharat

'અજિત પવાર જનતાના નેતા હતા', મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રીના નિધન પર રાષ્ટ્રપતિ-PM મોદી સહિતના નેતાઓએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં ચાર્ટડ પ્લેન ક્રેશ થતા નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત 5 લોકોનાં મોત થયા હતા

બારામતીમાં વિમાન ક્રેશ થતા અજિત પવારનું નિધન
બારામતીમાં વિમાન ક્રેશ થતા અજિત પવારનું નિધન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: અજિત પવારના નિધન બાદ નેતાઓએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ, વડાપ્રધાન મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે વાત કરી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાની માહિતી મેળવી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ X પર પોસ્ટ કરીને અજિત પવારના પરિવાર અને પ્રશંસકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.

અજિત પવારના નિધન પર રાષ્ટ્રપતિએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ અજિત પવારના નિધન પર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યુ, "મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં એક વિમાન દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત કેટલાક લોકોના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુખદ છે. અજિત પવારનું અકાળ અવસાન એક અપૂર્ણ નુકસાન છે. મહારાષ્ટ્રના વિકાસમાં, ખાસ કરીને સહકારી ક્ષેત્રમાં, તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાન માટે તેમને હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. હું તેમના પરિવાર, સમર્થકો અને પ્રશંસકો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ભગવાન આ અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા તમામ લોકોના પરિવારોને પણ આ નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ આપે."

વડાપ્રધાન મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં થયેલા દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટનાથી ખૂબ દુઃખ થયું છે. આ અકસ્માતમાં જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના છે. હું શોકગ્રસ્ત પરિવારોને આ દુઃખની ઘડીમાં શક્તિ અને હિંમત મળે તે માટે પ્રાર્થના કરું છું."

અજિત પવાર સાથેનો ફોટો શેર કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, "અજિત પવાર એક મજબૂત પાયાના જોડાણ ધરાવતા જન નેતા હતા. મહારાષ્ટ્રના લોકોની સેવા કરવામાં મોખરે રહેલા મહેનતુ વ્યક્તિ તરીકે તેમનું ખૂબ સન્માન કરવામાં આવતું હતું."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વહીવટી બાબતોની તેમની સમજ અને ગરીબો અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોને સશક્ત બનાવવાનો તેમનો જુસ્સો પણ પ્રશંસનીય હતો. તેમનું અકાળ અવસાન ખૂબ જ આઘાતજનક અને દુઃખદ છે. તેમના પરિવાર અને અસંખ્ય ચાહકો પ્રત્યે સંવેદના.

અમિત શાહે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ અજિત પવારના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું. અમિત શાહે x પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, આજે, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અમારા વરિષ્ઠ NDA સાથી અજિત પવારના એક દુ:ખદ અકસ્માતમાં નિધનના સમાચારથી મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે.

છેલ્લા સાડા ત્રણ દાયકાથી મહારાષ્ટ્રના દરેક વર્ગના કલ્યાણ માટે અજિત પવારે જે સમર્પણ કર્યું છે તેને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય નહીં. અમે જ્યારે પણ મળતા ત્યારે તેઓ મહારાષ્ટ્રના લોકોના કલ્યાણને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ પર લાંબી ચર્ચા કરતા. તેમનું નિધન મારા માટે તેમજ NDA પરિવાર માટે વ્યક્તિગત નુકસાન છે.

પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના નિધન પર કહ્યું, "સમગ્ર પરિવાર અને તેમના સમર્થકો પ્રત્યે અમારી સંવેદનાઓ. મેં સુપ્રીયાજી અને તેમના પત્ની સાથે વાત કરી છે."

અખિલેશ યાદવે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો

ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને સમાજવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યુ, "મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં નિધન અત્યંત દુ:ખદ છે. ઇશ્વર તેમની આત્માને શાંતિ આપે. શોકગ્રસ્ત પરિવારજનો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના. ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ."

નાયબ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માયાવતીએ પણ વિમાન દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થતા નિધન થયું છે. મુંબઇથી બારામતી જઇ રહેલું ચાર્ટર પ્લેન બારામતીમાં ક્રેશ થયું હતું. આ વિમાનમાં અજિત પવાર સહિત 5 લોકો સવાર હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PM MODI DEATH OF AJIT PAWAR
AJIT PAWAR DEATH
PM MODI GRIEF AJIT PAWAR
MAHARASHTRA PLANE CRASH
PM MODI GRIEF DEATH OF AJIT PAWAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.