PM મોદી આજે 'NaMo' ઍપ દ્વારા અસમ અને પુડુચેરીના મતદારો સાથે કરશે સીઘો સંવાદ
વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને PM મોદીની મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પહેલ, 'NaMo' ઍપ દ્વારા અસમ અને પુડુચેરીના કાર્યકરો અને મતદારો સાથે સીધો સંવાદ સ્થાપિત કરશે.
Published : March 30, 2026 at 11:30 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે, સોમવારે ‘મેરા બૂથ સબસે મજબૂત સંવાદ’ આઉટરીચ કાર્યક્રમ હેઠળ નમો (NaMo) ઍપ દ્વારા અસમ અને પુડુચેરીના લોકો અને પાર્ટી કાર્યકરો સાથે સીધી વાતચીત કરશે. આ ડિજિટલ સંવાદ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને એક મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી પહેલ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
વડાપ્રધાન મોદી બપોરે 1 વાગ્યે અસમના પ્રતિભાગીઓને સંબોધિત કરશે. આ સંવાદ દરમિયાન તેઓ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ સાથે સંકળાયેલા મહત્વના મુદ્દાઓ પર વાત કરશે. ત્યારબાદ સાંજે 5:30 કલાકે તેઓ પુડુચેરીના પાર્ટી કાર્યકરો અને મતદારો સાથે વાતચીત કરશે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર પોસ્ટની શ્રેણીમાં પીએમ મોદીએ છેલ્લા એક દાયકામાં અસમમાં થયેલી વિકાસની પ્રગતિ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યએ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર વિકાસ કર્યો છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે મતદારો ‘ડબલ-એન્જિન’વાળી NDA સરકારને વધુ એક કાર્યકાળ માટે ટેકો આપશે.
પુડુચેરી અંગે વાત કરતાં PM મોદીએ જણાવ્યું કે NDA સરકારે છેલ્લા 5 વર્ષોમાં આ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરી છે. તેમણે કહ્યું, “પાછલા 5 વર્ષોમાં ડબલ-એન્જિનવાળી NDA સરકારે પુડુચેરીના લોકોની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરી છે. આજે પુડુચેરીના લોકો એક વખત ફરીથી NDAને પોતાનો આશીર્વાદ આપવા જઈ રહ્યા છે.” તેમણે આજે સાંજે 5:30 કલાકે ‘મેરા બૂથ સબસે મજબૂત સંવાદ પુડુચેરી’માં જોડાવાની અપીલ કરી હતી.
ભાજપની અસમ યુનિટ દ્વારા 27 માર્ચે જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, આ વાતચીત વડાપ્રધાનને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ભૂમિકા સ્તરના કાર્યકરો અને આમ જનતા સાથે સીધો સંવાદ સ્થાપિત કરવાની તક પૂરી પાડશે. આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ મહત્વપૂર્ણ વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પહેલાં મતદારો સુધી પહોંચ વધારવાનો અને પાર્ટી કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ ભરવાનો છે.
નોંધનીય છે કે, તારીખ 1 માર્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ પુડુચેરીમાં દેશને અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ સમર્પિત કર્યા હતા અને 2700 કરોડ રૂપિયાથી વધુની યોજનાઓનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. તેમણે તે વખતે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વિકાસને વેગ આપવા માટે આધ્યાત્મિક પર્યટન, ઇકો-ટૂરિઝમ અને આરોગ્ય પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા પર સરકારના ભારને રેખાંકિત કર્યો હતો.
