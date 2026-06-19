વિકાસિત ભારત રોજગાર યોજના: પીએમ મોદી આજે યુવાનોને 2,400 કરોડની પ્રોત્સાહક રકમનું કરશે વિતરણ
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય અનુસાર, આ યોજના શરૂ થયા પછી, દેશભરમાં લગભગ 15 લાખ રોજગારની તકો ઉભી થઈ છે.
Published : June 19, 2026 at 1:15 PM IST
નવી દિલ્હી : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આયોજિત વિશેષ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના (PM-VBRY) હેઠળ આશરે રુ.2,400 કરોડની પ્રોત્સાહક રકમનું વિતરણ કરશે.
વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) અનુસાર, આ યોજના અમલમાં આવ્યા બાદ દેશભરમાં અંદાજે 15 લાખ રોજગાર તકોનું સર્જન થયું છે. કર્મચારીઓ અને નોકરીદાતાઓને ઔપચારિક અર્થતંત્ર સાથે જોડવા માટે આ યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યોજનાના અંતર્ગત પ્રથમ વખત નોકરી મેળવનારા કર્મચારીઓને રુ.15,000 સુધીની પ્રોત્સાહક સહાય આપવામાં આવે છે, જે તેમને કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રવેશ વખતે આર્થિક આધાર પૂરું પાડે છે.
At 5 PM today, will attend a programme where incentives worth around Rs. 2400 crore will be distributed under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. This is a part of our efforts to empower our Yuva Shakti with a focus on enhancing job creation and expanding social…— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
જ્યારે નવા રોજગાર સર્જન કરનારા નોકરીદાતાઓને દરેક વધારાના કર્મચારી દીઠ દર મહિને રુ.3,000 સુધીનું પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. ઉત્પાદન (મેન્યુફેક્ચરિંગ) ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ યોજનામાં તે ક્ષેત્રના નોકરીદાતાઓને ચાર વર્ષ સુધી લાભ આપવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય ક્ષેત્રોમાં બે વર્ષ સુધી પ્રોત્સાહન મેળવવાની જોગવાઈ છે.
સરકારના જણાવ્યા મુજબ, આ પહેલ રોજગાર આધારિત વિકાસ માટે સકારાત્મક ઇકોસિસ્ટમ ઊભું કરવાની અને આર્થિક વૃદ્ધિના લાભો, ખાસ કરીને યુવાનો માટે, ગુણવત્તાસભર ઔપચારિક રોજગારની તકોમાં પરિવર્તિત થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. કુલ રુ.99,446 કરોડના ખર્ચ સાથે, આ યોજના ઓગસ્ટ 2025માં અમલમાં આવી હતી, જેથી બે વર્ષમાં 3.5 કરોડથી વધુ રોજગાર તકોનું સર્જન થઈ શકે.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, કુલ લક્ષિત લાભાર્થીઓમાંથી અંદાજે 1.92 કરોડ લોકો એવા હશે, જેઓ પ્રથમ વખત કાર્યબળ (વર્કફોર્સ)માં જોડાયા છે. સરકારનું માનવું છે કે આ યોજના ઔપચારિક રોજગારમાં વધારો કરવા, સામાજિક સુરક્ષા કવચને મજબૂત બનાવવા તેમજ કર્મચારીઓ અને નોકરીદાતાઓ બંનેને સહાય પૂરી પાડી વિકસિત ભારતના વિઝનને આગળ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
PM-VBRY યોજના ગયા વર્ષે 1 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવી હતી. કુલ રુ.99,446 કરોડના ખર્ચ સાથે, આ યોજનાનો હેતુ બે વર્ષના ગાળામાં 3.5 કરોડથી વધુ રોજગાર તકોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તેમાં અંદાજે 1.92 કરોડ એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે.
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