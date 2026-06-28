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સમુદ્રથી આકાશ સુધી, ભારત ઝડપથી સુરક્ષિત અને આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે: PM મોદી

PM મોદીએ લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ "મન કી બાત"ના 135માં એપિસોડમાં પોતાના વિચાર શેર કર્યા હતા.

PM મોદીએ રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતના 135મો એપિસોડમાં પોતાના વિચાર શેર કર્યા હતા
PM મોદીએ રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતના 135મો એપિસોડમાં પોતાના વિચાર શેર કર્યા હતા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 12:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​તેમના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ "મન કી બાત" ના 135મા એપિસોડમાં દેશના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં, તેઓ યુવાનો વિશે પ્રેરણાદાયી વાર્તાઓ શેર કરે છે અને સમાજના વિકાસ પર અસર કરતી વિશ્વભરની ઘટનાઓને પ્રકાશિત કરે છે.

"મન કી બાત"ના 135મા એપિસોડમાં, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "વર્ષ 2026 અડધુ સમાપ્ત થવાનું છે. આ છ મહિનામાં, અમે 'મન કી બાત'માં આપણા દેશવાસીઓની ઘણી સિદ્ધિઓની ચર્ચા કરી છે. જૂનમાં, દેશે કેટલીક એવી સિદ્ધિઓ પણ પ્રાપ્ત કરી જે દરેક નાગરિકને ગર્વ કરાવે છે."

આ સફળતાઓ રાષ્ટ્રની સુરક્ષા અને આત્મનિર્ભરતા સાથે જોડાયેલી છે. તાજેતરમાં, મને કોલકાતામાં નૌકાદળ સંબંધિત એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળી, જ્યાં INS દુનાગિરી, INS સંશોધક અને INS અગ્રેને ભારતીય નૌકાદળના કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ જહાજોની ડિઝાઇનથી લઈને બાંધકામ સુધી, બધું જ સ્વદેશી છે.

PM મોદીએ કહ્યું, "દેશે જૂન મહિનામાં જ ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' C-295 વિમાને તેની પહેલી ઉડાન પૂર્ણ કરી છે, અને ભારતમાં આવા 40 વિમાનોનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. આ MSME અને એરોસ્પેસ ક્ષેત્રોને નવી ગતિ આપી રહ્યું છે, રોજગારની તકોમાં વધારો કરી રહ્યું છે અને આત્મનિર્ભર ભારત માટેના સંકલ્પને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે."

તેમણે કહ્યું, "આ મહિને, DRDOએ સ્વદેશી 'લોન્ગ-રેન્જ લેન્ડ-એટેક ક્રૂઝ મિસાઇલ'નું પણ સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. તે DRDO લેબ્સ અને ભારતીય ઉદ્યોગ ભાગીદારો દ્વારા સંયુક્ત રીતે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સમુદ્રથી આકાશ સુધી, આપણું ભારત ઝડપથી સુરક્ષિત અને આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે."

વડાપ્રધાને કહ્યું, "જૂનમાં બીજી એક ઘટના બની જ્યાં સમગ્ર વિશ્વ ભારતના પ્રયાસોમાં જોડાયું: આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ. આ વખતે, વિશ્વભરમાં 2,500થી વધુ સ્થળોએ વિવિધ યોગ કાર્યક્રમો યોજાયા. આપણા દેશમાં, લાખો લોકોએ વિવિધ સ્થળોએ યોગ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો. ભારતે આ ઇવેન્ટમાં કુલ 114 મેડલ જીત્યા, જેમાં 102 ગોલ્ડ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. ભારત આ ચેમ્પિયનશિપમાં મેડલ ટેલીમાં ટોચ પર છે."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "પૂજા-પાઠ સમાપ્ત થયા પછી, માટીની મૂર્તિઓ આપમેળે પાણીમાં ઓગળી જાય છે. આ આપણી નદીઓ, તળાવો અને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરે છે. આ આપણને આપણી શ્રદ્ધા જાળવી રાખવામાં અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી નિભાવવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે આપણે સ્થાનિક કારીગરો પાસેથી મૂર્તિઓ ખરીદીએ છીએ, ત્યારે આપણે 'સ્થાનિક માટે અવાજ ઉઠાવવાનો' આપણો સંકલ્પ મજબૂત કરીએ છીએ. મને વિશ્વાસ છે કે આ ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન, અને ખરેખર આવા દરેક તહેવાર દરમિયાન, આપણે આ મુદ્દાઓ વિશે ગંભીરતાથી વિચારીશું અને દેશના હિતમાં પગલાં લઈશું."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ઘણા લોકોએ મને પત્ર લખીને એક ચોક્કસ વિષય પર ચર્ચા કરવાનું સૂચન કર્યું છે. આ વિષય ગણેશ ઉત્સવ સાથે સંબંધિત છે. ગણેશ ઉત્સવ માટે હજુ ઘણો સમય બાકી હોવા છતાં, લોકોએ વિનંતી કરી છે કે આ વિષય પર હવે ચર્ચા કરવામાં આવે. કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમારા ઘર, સમાજ અથવા પડોશમાં સ્થાપિત ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિ આપણા પોતાના દેશ અને આપણા પોતાના કુંભારો અને સ્થાનિક કારીગરો દ્વારા મેળવેલી માટીમાંથી બનેલી હોય. હું ગણેશ મૂર્તિ બનાવનારાઓને પણ માટીની મૂર્તિઓને પ્રાથમિકતા આપવા વિનંતી કરું છું, અને હું ખરીદદારોને વિનંતી કરું છું કે મૂર્તિ કઈ સામગ્રીમાંથી અને કયા દેશમાં બનેલી છે તે તપાસે. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસમાંથી બનેલી મૂર્તિઓ ખરીદવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળો."

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "આપણે વરસાદી પાણીના દરેક ટીપાને બચાવવો જોઈએ. આપણે 'કેચ ધ રેઈન' અભિયાનની ગતિને સહેજ પણ ધીમી ન થવા દઈએ. તેથી, હું તમને એક ખાસ વિનંતી કરું છું. ચાલો આપણે બધા સાથે મળીએ અને વરસાદના દરેક ટીપાને બચાવીએ."

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