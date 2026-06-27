પીએમ મોદી સેશેલ્સના પ્રવાસ માટે રવાના, કહ્યું - અમારા વિઝન મહાસાગરમાં એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર
પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર મુલાકાત વિશે પણ પોસ્ટ કરી. તેમણે સેશેલ્સને એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર ગણાવ્યું.
Published : June 27, 2026 at 10:11 AM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે વિક્ટોરિયા અને સેશેલ્સની બે દિવસની વિદેશ મુલાકાત માટે રવાના થયા. અહેવાલો અનુસાર, પીએમ મોદી દેશના સુવર્ણ જયંતિ રાષ્ટ્રીય દિવસ સમારોહમાં અતિથિ તરીકે ભાગ લેશે.
અગાઉ, પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "સેશેલ્સ માટે રવાના થઈ રહ્યો છું, જ્યાં હું તેમના રાષ્ટ્રીય દિવસ સમારોહમાં ભાગ લઈશ. આ વર્ષે, તે વધુ ખાસ છે કારણ કે તે સુવર્ણ જયંતિ ઉજવણી છે." તેમણે આગળ લખ્યું, "સેશેલ્સ એક મૂલ્યવાન દરિયાઈ પાડોશી છે અને વૈશ્વિક મહાસાગર (મહાસાગર) માટેના અમારા વિઝનમાં તેમજ ગ્લોબલ સાઉથના હિતોને આગળ વધારવામાં એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે. હું મારા મિત્ર, સેશેલ્સ પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિની સાથે વાતચીત કરવા માટે આતુર છું. આ મુલાકાત દરમિયાન, મને સેશેલ્સની રાષ્ટ્રીય સભાને સંબોધિત કરવાનું સન્માન મળ્યું છે. હું ત્યાંના ભારતીય સમુદાયને મળવા માટે પણ આતુર છું."
Prime Minister Narendra Modi departs from Delhi for Seychelles.— ANI (@ANI) June 27, 2026
At the invitation of Dr. Patrick Herminie, President of the Republic of Seychelles, PM is undertaking a State Visit to Seychelles from 27-29 June 2026 to participate in the Golden Jubilee celebrations of the… pic.twitter.com/fKnfwH361B
પ્રધાનમંત્રીની 27 થી 29 જૂન સુધીની મુલાકાત, સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિનીના આમંત્રણ પર છે અને તેનો હેતુ બંને દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતી ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત બંને દેશોને તેમની લાંબા સમયથી ચાલતી ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાની અને હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે તેમના લોકોની સમૃદ્ધિને આગળ વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની તક પૂરી પાડશે.
પ્રધાનમંત્રીએ તેમના વિદાય ભાષણમાં કહ્યું, "ફેબ્રુઆરી 2026 માં રાષ્ટ્રપતિ હર્મિનીની ભારતની સફળ રાજકીય મુલાકાતના આધારે, હું આપણી સ્થાયી મિત્રતાને વધુ મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી ચર્ચા કરવા આતુર છું. આપણે આપણા લોકોની પ્રગતિને આગળ વધારવા અને હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સાથે મળીને કામ કરીશું."
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi departs from Delhi for Seychelles.— ANI (@ANI) June 27, 2026
At the invitation of Dr. Patrick Herminie, President of the Republic of Seychelles, PM is undertaking a State Visit to Seychelles from 27-29 June 2026 to participate in the Golden Jubilee celebrations of… pic.twitter.com/haD16MiCIk
આ મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી રાષ્ટ્રપતિ હર્મિની સાથે દ્વિપક્ષીય સહયોગની સંપૂર્ણ શ્રેણીની સમીક્ષા કરવા અને પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવા માટે વાતચીત કરશે. પ્રધાનમંત્રી સેશેલ્સની રાષ્ટ્રીય સભાને સંબોધિત કરનાર પ્રથમ ભારતીય વડા પ્રધાન પણ બનશે અને ટાપુ રાષ્ટ્રમાં ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે પણ વાતચીત કરશે. આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારત અને સેશેલ્સ રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યા છે, જે પરસ્પર વિશ્વાસ, વહેંચાયેલ લોકશાહી મૂલ્યો, વિવિધતા માટે આદર અને લોકો-થી-લોકોના ઊંડા સંબંધો પર આધારિત છે.
ભારતીય નૌકાદળના બે જહાજો સાથે, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની એક ટુકડી પણ સુવર્ણ જયંતિ રાષ્ટ્રીય દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેશે, જે બંને દેશો વચ્ચેના ગાઢ સંરક્ષણ અને દરિયાઈ સહયોગનું પ્રદર્શન કરશે. પીએમ મોદીની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની, હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં દરિયાઈ સહયોગ વધારવાની અને સુરક્ષિત, શાંતિપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ ક્ષેત્રના સહિયારા દ્રષ્ટિકોણને મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે.