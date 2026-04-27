PM Modi Degree case: દિલ્હી હાઇકોર્ટે DUને વાંધો રજૂ કરવા માટે વધુ બે અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો

આ મામલો 20 ઓગસ્ટના રોજ આગામી સુનાવણી માટે નોંધવામાં આવ્યો હતો.

દિલ્હી હાઇકોર્ટ ફાઈલ તસવીર (IANS)
By PTI

Published : April 27, 2026 at 10:28 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે સોમવારે દિલ્હી યુનિવર્સિટીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સ્નાતકની ડિગ્રીની વિગતો જાહેર કરવાનો ઇનકાર કરતા આદેશ વિરુદ્ધ અપીલ દાખલ કરવામાં થયેલા વિલંબ સામે વાંધો રજૂ કરવા માટે વધુ બે અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે.

અપીલકર્તાઓના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, યુનિવર્સિટીને છેલ્લી તારીખે પણ વાંધો દાખલ કરવા માટે વધારાના ત્રણ અઠવાડિયાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, વિલંબ સામેના વાંધાઓ બે અઠવાડિયામાં દાખલ કરવામાં આવશે અને વિનંતી કરી હતી કે આ જવાબ દાખલ કર્યા પછી જ આ મુદ્દે નિર્ણય લેવામાં આવે.

મુખ્ય જસ્ટિસ ડી.કે ઉપાધ્યાય અને જસ્ટિસ તેજસ કારિયાની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રતિવાદીના વકીલે કહ્યું કે, વિલંબની માફી માટે આપેલી અરજી પર વાંધો બે અઠવાડિયામાં દાખલ કરવામાં આવશે. અપીલકર્તાઓ દ્વારા તેનો જવાબ આગામી સુનાવણીની તારીખ સુધીમાં દાખલ કરવામાં આવશે."

આ મામલાની આગામી સુનાવણી 20 ઓગસ્ટના રોજ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.

10 ફેબ્રુઆરીના રોજ, કોર્ટે ડીયુને વિલંબ સામે વાંધો નોંધાવવા માટે ત્રણ અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો હતો. યુનિવર્સિટી વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું હતું કે, "આ મામલામાં કંઈ જ નહોતું" અને તે "ફક્ત સનસની" ફેલાવવા હતું.

અપીલકર્તા વતી હાજર રહેલા એક વરિષ્ઠ વકીલે કહ્યું હતું કે, કોર્ટે ડીયુને મંજૂરી આપ્યાના અઢી મહિના પછી પણ વિલંબ સામે વાંધો દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી.

વડા પ્રધાન મોદીની ડિગ્રી જાહેર કરવાના કેન્દ્રીય માહિતી પંચ (CIC)ના નિર્ણયને રદ કરવાના સિંગલ જજના આદેશને પડકારતી અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે. ડિવિઝન બેંચ સમક્ષ અપીલ કરનારાઓમાં RTI કાર્યકર્તા નીરજ, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સંજય સિંહ અને એડવોકેટ મોહમ્મદ ઇર્શાદનો સમાવેશ થાય છે.

25 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, સિંગલ જજે સીઆઈસીના આદેશને રદ કરી દીધો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ફક્ત એટલા માટે કે પીએમ મોદી જાહેર પદ ધરાવે છે, તે તેમની બધી "વ્યક્તિગત માહિતી" જાહેર કરવા યોગ્ય નથી બની જતી.

નીરજ દ્વારા કરાયેલી આરટીઆઈ અરજી બાદ, સીઆઈસીએ 21 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ 1978 માં બીએ પરીક્ષા પાસ કરનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓના રેકોર્ડનું નિરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપી હતી - જે વર્ષે વડા પ્રધાન મોદીએ પણ તે પાસ કરી હતી.

સિંગલ જજે છ અરજીઓમાં સંયુક્ત આદેશ પસાર કર્યો હતો, જેમાં દિલ્હી યુનિવર્સિટી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં સીઆઈસીના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો હતો જેના દ્વારા યુનિવર્સિટીને મોદીની સ્નાતક ડિગ્રી સંબંધિત વિગતો જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વકીલે સીઆઈસીના આદેશને રદ કરવાની માંગ કરી હતી પરંતુ કહ્યું હતું કે યુનિવર્સિટીને કોર્ટને તેના રેકોર્ડ બતાવવામાં કોઈ વાંધો નથી. સિંગલ જજે અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ જાહેર હોદ્દો ધરાવવા અથવા સત્તાવાર જવાબદારીઓ નિભાવવા માટે કોઈ કાનૂની જરૂરિયાત જેવી નથી.

ન્યાયાધીશે કહ્યું હતું કે, જો શૈક્ષણિક લાયકાત ચોક્કસ જાહેર હોદ્દા માટે લાયકાત માટેની પૂર્વશરત હોત તો પરિસ્થિતિ અલગ હોત, અને CICના અભિગમને "સંપૂર્ણપણે ખોટી કલ્પના" ગણાવી હતી. હાઈકોર્ટે CICના આદેશને પણ રદ કર્યો હતો જેમાં CBSEને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીના ધોરણ 10 અને 12ના રેકોર્ડની નકલો પ્રદાન કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

