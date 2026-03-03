'ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇશારા પર નાચી રહ્યા છે પીએમ મોદી': જિગ્નેશ મેવાણીએ ભારતની વિદેશ નીતિની ટીકા કરી
મેવાણીએ દાવો કર્યો હતો કે એક સામાન્ય નાગરિક પણ સમજવા લાગ્યો છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના હિત સાથે "સમાધાન" કર્યું છે.
March 3, 2026
March 3, 2026
નવી દિલ્હી: ઈરાન પર ઈઝરાયલ અને અમેરિકાના સંયુક્ત હુમલા વચ્ચે, કોંગ્રેસના નેતા અને રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચના કન્વીનર જિગ્નેશ મેવાણીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું અને તેમના પર "અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇશારા પર નાચવાનો" આરોપ લગાવ્યો.
પીએમ મોદીની વિદેશ નીતિ "સંપૂર્ણપણે ખરાબ" હોવાનું કહીને, મેવાણીએ દાવો કર્યો કે સામાન્ય નાગરિકોને પણ લાગવા લાગ્યું છે કે વડા પ્રધાને દેશના હિત સાથે "સમાધાન" કર્યું છે.
ETV ભારત સાથેની એક મુલાકાતમાં, કોંગ્રેસ નેતાએ અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "પરિસ્થિતિ એકદમ ખરાબ છે. મને દુઃખ થાય છે કે ભારતના વડા પ્રધાને 'સમાધાન' કર્યું છે. તેમની વિદેશ નીતિ એકદમ 'ખરાબ' રહી છે. જે રીતે એપ્સટિન ફાઇલ્સમાં તેમનું નામ આવ્યું છે, તે રીતે તેઓ આપણી વિદેશ નીતિ સાથે પણ સમાધાન કરી રહ્યા છે. તેઓ અમેરિકા, ખાસ કરીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇશારા પર નાચતા હોય છે."
તેમણે કહ્યું, "જોકે હું ટિપ્પણી કરવા માટે નિષ્ણાત નથી, પણ હું જાણું છું કે હું માનવતા, શાંતિ અને અહિંસા માટે ઉભો છું. આપણો દેશ એવો છે જેણે યુદ્ધ નહીં, પણ બુદ્ધને ટેકો આપ્યો છે. આવું સૂચન કરવું જોઈએ."
ખાસ કરીને, કોંગ્રેસ પાર્ટી ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા પર "મૌન" રાખવા બદલ પીએમ મોદીની ટીકા કરી રહી છે. આ સૌથી જૂની પાર્ટીએ આ હત્યાની નિંદા કરી છે અને સર્વોચ્ચ નેતાના પરિવાર, ઈરાનના લોકો અને વિશ્વભરના શિયા સમુદાય પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મંગળવારે એક રાષ્ટ્રીય અખબારમાં પ્રકાશિત એક લેખમાં કહ્યું હતું કે "ઈરાની નેતાની હત્યા પર સરકારનું મૌન તટસ્થતા નથી; તે પદ છોડે." શાસક સરકાર પર છુપાયેલા પ્રહારમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, "જ્યારે આપણો દેશ વિદેશી નેતાની લક્ષિત હત્યા પછી સાર્વભૌમત્વ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું સ્પષ્ટપણે રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, અને નિષ્પક્ષતા છોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે તે આપણી વિદેશ નીતિની દિશા અને વિશ્વસનીયતા પર ગંભીર શંકા કરે છે. આ બાબતમાં મૌન તટસ્થતા નથી."
તાજેતરમાં હસ્તાક્ષર કરાયેલા ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલનો ઉલ્લેખ કરતા મેવાણીએ કહ્યું, "આ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું દબાણ છે; તેમણે ટ્રેડ ડીલ સામે નમવું પડ્યું, જે આપણા અર્થતંત્ર, આપણા નાના અને મધ્યમ કદના વ્યવસાયો અને ખાસ કરીને આપણા કૃષિ ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે ખોરવી નાખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે."
મેવાણીએ ટીકા કરી કે ભારતને નરેન્દ્ર મોદી જેવા વડા પ્રધાનની જરૂર નથી. તેમણે કહ્યું, "તેમને (મોદી) કોઈ ખ્યાલ નથી કે શું કરવાની જરૂર છે. વિદેશ નીતિ પર, તેમને કોઈ ખ્યાલ નથી કે ફુગાવા અને બેરોજગારીને નિયંત્રિત કરવા માટે શું કરવું. આપણે ખરેખર આપણી વિદેશ નીતિ પર કામ કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય માણસ પણ સમજવા લાગ્યો છે કે મોદી સમાધાન કરી રહ્યા છે." કોંગ્રેસ અમેરિકા સાથેના વેપાર કરારને રદ કરવાની માંગ કરી રહી છે, અને કહી રહી છે કે તે "દેશના હિતમાં નથી".
ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના ભારત મંડપમ ખાતે તાજેતરમાં યોજાયેલી એઆઈ સમિટમાં વિરોધ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, જેના કારણે તેના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબ અને અન્ય સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી, તેમણે કહ્યું કે તે એક દબાણ યુક્તિ હતી. "આ મૂર્ખામીભર્યું છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં જ્યારે મેં ભારતના વડાપ્રધાન વિશે કંઈક ટ્વિટ કર્યું હતું ત્યારે તેમણે મને જેલમાં પણ ધકેલી દીધો હતો. મને ઉત્તર ગુજરાતના સર્કિટ હાઉસમાંથી આસામ પોલીસે ઉપાડી લીધો હતો અને આસામના કોકરાઝાર પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયો હતો. તેથી આ લોકશાહી પ્રક્રિયાને બગાડવાની પ્રથા છે. તે કામ કરશે નહીં," તેમણે કહ્યું.
ગુજરાતની વડગામ વિધાનસભા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા મેવાણીએ આગળ કહ્યું, "હું જેલમાંથી બહાર આવ્યો અને તેમની સામે લડવાનું શરૂ કર્યું. ઉદય ભાનુ પણ એવું જ કરવા જઈ રહ્યા છે. અમે લડવાનું બંધ કરવાના નથી. તેમણે આવા મૂર્ખામીભર્યા કામો ન કરવા જોઈએ. આ તેમને મદદ કરશે નહીં." આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના આરોપનો જવાબ આપતા કે કોંગ્રેસે ગુજરાતમાં દરેક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને વોકઓવર આપ્યો છે, તેમણે કહ્યું, "તેમને જે કહેવું હોય તે કહેવા દો. આનો જવાબ આપવા યોગ્ય નથી."
આપ આવતા વર્ષે રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતમાં પોતાનો પગ જમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસની તૈયારીઓ અંગે તેમણે કહ્યું, "છેલ્લા સાતથી આઠ મહિનામાં, અમે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રવાસ કર્યો છે. અમે મધ્ય ગુજરાત, ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં જાહેર આક્રોશ રેલીઓ કરી રહ્યા છીએ. અમે લગભગ 5200 કિમીનો પ્રવાસ કર્યો છે, ગુજરાતના લોકોની બધી ચિંતાઓ ઉઠાવી છે. અમે રસ્તાઓ પર ઉતરીને મજબૂત પાયાનો આધાર બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમે શક્ય તેટલી વધુ બેઠકોને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યા છીએ. શક્ય તેટલી વધુ બેઠકોને લક્ષ્ય બનાવ્યા વિના, અમે સરકાર બનાવી શકતા નથી."
દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી મેવાણીના આરોપોનો કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.
