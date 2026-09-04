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PM મોદીએ મેલોનીને સૌથી લાંબા સમય સુધી ઈટલીના પ્રધાનમંત્રી રહેવા બદલ પાઠવી શુભકામનાઓ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઈટલીના પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોનીને સૌથી લાંબા સમય સુધી સતત પ્રધાનમંત્રી રહેવા પર પાઠવી શુભકામનાઓ.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 4:05 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે ઈટલીના પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોનીને યૂરોપિયન દેશના યુદ્ધ બાદના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી પ્રધાનમંત્રી રહેવા બદલ શુભકામનાઓ આપી અને આવનારા વર્ષોમાં પણ તેમની સફળતાની કામના કરી.

મેલોનીને તેમની સફળતા બદલ અભિનંદન આપતા, પીએમ મોદીએ બંને દેશો વચ્ચે ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટે તેમની સરકારના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી. તેમણે બંને દેશોના લોકો માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવવા માટે ગાઢ સહયોગ ચાલુ રાખવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.

ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મારા મિત્ર વડાપ્રધાન મેલોનીને યુદ્ધ પછીના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડાપ્રધાન બનવા બદલ અભિનંદન. આ ઇટાલિયન લોકોનો તેમના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ અને ભરોસો દર્શાવે છે."

તેમની મિત્રતાએ ભારત-ઇટાલી ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને પણ મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરી છે, અને હું આપણા દેશોના લોકો માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવવા માટે આપણા ગાઢ સહયોગને ચાલુ રાખવા માટે આતુર છું.

તેમણે ઉમેર્યું, "આગામી વર્ષોમાં તેમની સતત સફળતા માટે મારી શુભેચ્છાઓ." નોંધનીય છે કે, જ્યોર્જિયો મેલોનીની સરકાર ઇટાલિયન રિપબ્લિકના યુદ્ધ પછીના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનાર સરકાર બની, જેણે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન સિલ્વિયો બર્લુસ્કોનીના કાર્યકાળને પાછળ છોડી દીધો. મેલોનીએ 22 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ ઇટાલીના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો અને શુક્રવારે તેમની સરકારે 1,413 દિવસ પૂર્ણ કર્યા.

જુલાઈની શરૂઆતમાં, મેલોનીએ પીએમ મોદીને ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બનવા બદલ અભિનંદન આપ્યા અને બંને દેશોના લોકો માટે નવી તકો ઊભી કરવા માટે તેમની સાથે કામ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.

પીએમ મોદીને શુભેચ્છા પાઠવતા, મેલોનીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન, જે આજે ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બન્યા." તાજેતરના અઠવાડિયામાં રોમમાં ફરી મળવાનો અને સાથે મળીને એક ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી શરૂ કરવાનો આનંદ થયો, જે ભવિષ્યમાં આપણા દેશો અને આપણા લોકો માટે નવી તકો ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે."

મે મહિનામાં, પીએમ મોદીએ ઇટાલીની બે દિવસની સત્તાવાર મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે મેલોની અને રાષ્ટ્રપતિ સર્જિયો મેટારેલા બંને સાથે વાતચીત કરી. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી અને મેલોનીએ તેમના સંબંધોને ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સ્તરે વધારવાનો નિર્ણય લીધો.

બંને નેતાઓએ ઉચ્ચ-સ્તરીય સંવાદની "મજબૂત ગતિ"નું સ્વાગત કર્યું અને નેતાઓની વાર્ષિક બેઠકો યોજવા સંમત થયા, જેમાં બહુપક્ષીય કાર્યક્રમો ઉપરાંત નિયમિત મંત્રી અને સંસ્થાકીય બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.

પીએમ મોદીએ મેલોનીને એક હળવી અને અનોખી ભેટ પણ આપી - એક "મેલોડી" ટોફી પેકેટ, જે લોકપ્રિય "#મેલોડી" મુમેન્ટને પાછી લાવ્યું જે ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય છે. બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ રમૂજી અને અનૌપચારિક વાતચીત બાદમાં ઇટાલીના પીએમ દ્વારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરવામાં આવી, જ્યાં તેમણે ભારતીય વડા પ્રધાન તરફથી મળેલી ભેટ વિશે પણ વાત કરી. આ ક્ષણનો એક વિડિઓ શેર કરતા મેલોનીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાન મોદી અમારા માટે એક ભેટ લાવ્યા - ખૂબ જ, ખૂબ જ... સરસ કેન્ડી - મેલોડી."

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