'આતંક પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતા', PM મોદીએ સિડની બીચ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, દેશ આતંકવાદ પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતા ધરાવે છે અને તમામ પ્રકારના આતંકવાદ સામેની લડાઈને સમર્થન આપે છે.

પીએમ મોદી
પીએમ મોદી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયાના બોન્ડી બીચ પર થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાની સખત નિંદા કરી. આ હુમલામાં હનુક્કાહના યહૂદી તહેવારના પહેલા દિવસની ઉજવણી કરી રહેલા લોકો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

વડા પ્રધાને પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, તેઓ આ હુમલાથી ખૂબ જ આઘાત પામ્યા છે અને ભારતના લોકો વતી, પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવનારાઓના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ભારત આ દુઃખની ઘડીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના લોકોની સાથે ઉભું છે.

ભારતના વલણને પુનરાવર્તિત કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, દેશ આતંકવાદ પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતા ધરાવે છે અને તમામ પ્રકારના આતંકવાદ સામેની લડાઈને સમર્થન આપે છે.

એસ. જયશંકરે પણ આ ઘટનાની નિંદા કરી
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે પણ આ ઘટનાની નિંદા કરી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "ઓસ્ટ્રેલિયાના બોન્ડી બીચ પર હનુક્કાહ ઉજવણી પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાની અમે સખત નિંદા કરીએ છીએ. અમારી સંવેદના પીડિતો અને તેમના પરિવારો સાથે છે."

યહૂદી કાર્યક્રમ પર હુમલો
અગાઉ, ઓસ્ટ્રેલિયન અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી હતી કે રવિવારે બોન્ડી બીચ પર એક યહૂદી કાર્યક્રમમાં બે બંદૂકધારીઓએ 10 થી વધુ લોકોને ગોળી મારી હતી અને આ ઘટનાને આતંકવાદી હુમલો ગણાવ્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે જ એક બંદૂકધારીને મારી નાખ્યો, જ્યારે બીજાની ધરપકડ કરવામાં આવી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિની હાલત ગંભીર છે.

ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ કમિશનર માલ લેન્યોને જણાવ્યું હતું કે, બે પોલીસ અધિકારીઓ સહિત ઓછામાં ઓછા 29 લોકો ઘાયલ થયા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ઘાયલ લોકો હજુ પણ હોસ્પિટલોમાં પહોંચી રહ્યા હોવાથી મૃત્યુઆંક હજુ પણ "અનિશ્ચિત" છે.

યહૂદી સમુદાયને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો
ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના પ્રીમિયર ક્રિસ મિન્સે કહ્યું, "આ હુમલો સિડનીના યહૂદી સમુદાય પર કરવામાં આવ્યો હતો." લેન્યોને કહ્યું કે અધિકારીઓએ સંજોગો અને ઉપયોગમાં લેવાયેલા શસ્ત્રોના આધારે આ હત્યાકાંડને આતંકવાદી હુમલો જાહેર કર્યો.

યહૂદી તહેવાર હનુક્કાહની શરૂઆતના પ્રસંગે ચાનુકાહ બાય ધ સી નામના કાર્યક્રમ માટે બોન્ડી બીચ પર સેંકડો લોકો એકઠા થયા હતા, ત્યારે ગોળીબાર શરૂ થયો. ગોળીબારના અહેવાલો બાદ સાંજે 6:45 વાગ્યે કેમ્પબેલ પરેડ માટે કટોકટી સેવાઓ બોલાવવામાં આવી હતી.

સંપાદકની પસંદ

