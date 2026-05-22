ETV Bharat / bharat

"હવે પાછળ જોવાનો સમય નથી," પીએમ મોદીએ કેબિનેટ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી, અનેક મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા

પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી વચ્ચે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી.

અન્ય વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન પીએમ મોદી
અન્ય વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન પીએમ મોદી (ફાઇલ ફોટો (ANI))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી અને વૈશ્વિક ઉર્જા સુરક્ષા અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના સેવા તીર્થ ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ કેબિનેટ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી. અહેવાલો અનુસાર, બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેબિનેટ બેઠકમાં તેમના મંત્રીઓને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે હવે પાછળ જોવાનો સમય નથી. તેમણે કહ્યું કે સરકાર 2014 થી સત્તામાં છે, પરંતુ હવે 2026 છે, તેથી તમામ ધ્યાન ભવિષ્ય અને 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય પર કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

વડા પ્રધાને બધા સાથીદારોને બાકી રહેલા કાર્યો શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાની સલાહ પણ આપી. ગુરુવારની કેબિનેટ બેઠક લગભગ પાંચ કલાક ચાલી. બેઠક દરમિયાન, પીએમ મોદીએ તેમના કેબિનેટ સાથીદારો પાસેથી અહેવાલો લીધા અને માર્ગદર્શન આપ્યું. બેઠક દરમિયાન, વડા પ્રધાને ભાર મૂક્યો, "કોઈપણ કામ બાકી ન રહેવું જોઈએ." "બિનજરૂરી વિવાદોમાં ફસાશો નહીં અને તમારા કામ પર સંપૂર્ણપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો."

2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય દોહરાવતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આ કોઈ સૂત્ર નથી, પરંતુ અમારી દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા છે." તેમણે તમામ મંત્રાલયોને સુધારા, જીવનશૈલીની સરળતા અને જાહેર હિતને તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા તરીકે રાખીને કામ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

અહેવાલો અનુસાર, પીએમ મોદીએ નિર્દેશ આપ્યો કે બિનજરૂરી આગળ-પાછળ કરવાને બદલે, ફાઇલો પર ઝડપથી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, ઓછા સમયમાં વધુ કામ કરવામાં આવે અને દરેક પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવે. પ્રધાનમંત્રીના પાંચ દેશોના સફળ વિદેશ પ્રવાસ પછી યોજાયેલી બેઠકમાં નવ મંત્રાલયોએ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યા. તેમાં કૃષિ, વન, શ્રમ, માર્ગ પરિવહન, કોર્પોરેટ બાબતો, વિદેશ, વાણિજ્ય અને વીજળી મંત્રાલયોનો સમાવેશ થાય છે. કેબિનેટ સચિવ અને નીતિ આયોગ દ્વારા પણ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

બેઠકમાં, વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકરે પ્રધાનમંત્રીના તાજેતરના વિદેશ પ્રવાસ અને ભારત માટે તેના મહત્વ પર વિગતવાર પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. જે મંત્રાલયોએ સૌથી ઝડપી ફાઇલો પર પ્રક્રિયા કરી હતી તેમની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા અને તેના ત્રીજા કાર્યકાળના બે વર્ષ પૂર્ણ થવાનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ મંત્રીઓને સરકારની સિદ્ધિઓ અને સુધારાઓને અસરકારક રીતે જનતા સુધી પહોંચાડવા વિનંતી કરી.

તેમણે બાયોગેસ ઉત્પાદન વધારવા પર ખાસ ધ્યાન આપવાનું પણ આહ્વાન કર્યું. બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રીનો સ્પષ્ટ સંદેશ એ હતો કે હવે આગળ જોવાનો સમય છે. ભૂતકાળની સિદ્ધિઓથી સંતુષ્ટ થવાને બદલે, ભવિષ્યના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે ઝડપી ગતિએ કામ કરો. બેઠકમાં ૨૦૪૭ સુધી વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય પ્રત્યે કેન્દ્ર સરકારની ગંભીર પ્રતિબદ્ધતાનો પણ પુનરોચ્ચાર કરવામાં આવ્યો.

TAGGED:

PM MODI
PM NARENDRA MODI
WEST ASIA CRISIS
MEETING OF COUNCIL OF MINISTERS
COUNCIL OF MINISTERS MEETING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.