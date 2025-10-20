ETV Bharat / bharat

INS વિક્રાંત પર નૌસેનિકો વચ્ચે PM મોદી દિવાળી ઉજવી રહ્યા છે, કહ્યું-હું મારા પરિવારની વચ્ચે છું

નરેન્દ્ર મોદીએ જ્યારથી વડા પ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે, ત્યારથી તેઓ સૈનિકો સાથે તહેવારો ઉજવે છે. વધુ વાંચો.

પીએમ મોદીએ INS વિક્રાંત પર ખલાસીઓ વચ્ચે દિવાળીની ઉજવણી કરી
પીએમ મોદીએ INS વિક્રાંત પર ખલાસીઓ વચ્ચે દિવાળીની ઉજવણી કરી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 1:12 PM IST

પણજી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ INS વિક્રાંત પર સવાર સૈનિકો સાથે પ્રકાશના તહેવાર, દિવાળી 2025 ની ઉજવણી કરી. સૈનિકોને સંબોધતા તેમણે કહ્યું, "આ વર્ષે સ્વદેશી વિમાનવાહક જહાજ INS વિક્રાંત પર સવાર સેનાના જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવવાનો મને ખૂબ ગર્વ છે." પીએમ મોદીએ ગોવા અને કારવારના દરિયાકાંઠે INS વિક્રાંત પર સવાર બહાદુર સશસ્ત્ર દળોના જવાનોને મીઠાઈઓ પણ વહેંચી.

પોતાના સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું, "થોડા મહિના પહેલા, આપણે જોયું કે કેવી રીતે ફક્ત વિક્રાંત નામ જ સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં આતંક ફેલાવતું હતું. તેની શક્તિ એટલી છે - એક એવું નામ જે યુદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલાં જ દુશ્મનના જુસ્સાને ઠંડો કરી શકે છે. આ INS વિક્રાંતની શક્તિ છે. આ પ્રસંગે, હું ખાસ કરીને આપણા સશસ્ત્ર દળોને સલામ કરવા માંગુ છું."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મને યાદ છે, જ્યારે INS વિક્રાંત રાષ્ટ્રને સોંપવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે, 'વિક્રાંત વિશાળ છે, અપાર છે અને શાનદાર છે. વિક્રાંત અનોખું અને ખાસ છે. તે માત્ર એક યુદ્ધ જહાજ નથી; આ 21મી સદીમાં ભારતની મહેનત, પ્રતિભા, ક્ષમતા અને પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે. જે દિવસે ભારતે સ્વદેશી INS વિક્રાંત મેળવ્યું, તે દિવસે આપણી ભારતીય નૌકાદળે વસાહતી તાબેદારીના એક અગ્રણી પ્રતીકનો ત્યાગ કર્યો. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજથી પ્રેરિત થઈને, આપણી નૌકાદળે એક નવો ધ્વજ અપનાવ્યો.

તેમણે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિ પોતાના પરિવાર સાથે દિવાળી ઉજવવા માંગે છે. હું પણ મારા પરિવાર સાથે દિવાળી ઉજવવા માટે ટેવાયેલો છું, તેથી હું તમારા બધા વચ્ચે દિવાળી ઉજવવા આવ્યો છું, જેમને હું મારો પરિવાર માનું છું. હું મારા પરિવાર સાથે સારો સમય પણ વિતાવી રહ્યો છું. આ દિવાળી મારા માટે ખરેખર ખાસ છે.

તેમણે કહ્યું કે, હું ગઈકાલથી તમારી સાથે છું. મેં દરેક ક્ષણે કંઈક નવું શીખ્યા છું. પીએમએ વધુમાં કહ્યું કે, સમુદ્રમાં ઊંડી રાત અને આજે સવારે સૂર્યોદયથી મારી દિવાળી ઘણી રીતે ખાસ બની છે. INS વિક્રાંતના ડેક પરથી, હું મારા દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે દિવાળીની શુભકામનાઓ. સૌથી અગત્યનું, હું તમારા પરિવારોને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. તેમણે કહ્યું, "તમારી નજીક રહીને, તમારા શ્વાસ, તમારા હૃદયના ધબકારા અનુભવીને અને તમારી આંખોમાં ચમક જોઈને, મને કંઈક ગહન લાગ્યું. ગઈકાલે, હું થોડો વહેલો સૂઈ ગયો, જે હું સામાન્ય રીતે કરતો નથી. હું વહેલો સૂઈ ગયો કારણ કે આખો દિવસ તમને જોયા પછી, મને જે સંતોષ થયો તે મારી પોતાની ઊંઘ નહીં, પરંતુ સંતોષની ઊંઘ હતી."

સૈનિકોને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "હું લશ્કરી સાધનોની શક્તિ જોઈ રહ્યો હતો. આ વિશાળ જહાજો, આ હવા કરતા ઝડપી વિમાનો, આ સબમરીન - તે પોતાનામાં પ્રભાવશાળી છે, પરંતુ જે તેમને ખરેખર શક્તિશાળી બનાવે છે તે તેમને ચલાવનારાઓની હિંમત છે. આ જહાજો લોખંડના બનેલા હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્યારે તમે તેમાં ચઢો છો, ત્યારે તે સશસ્ત્ર દળોના જીવંત, શ્વાસ લેતા દળો બની જાય છે. હું ગઈકાલથી તમારી સાથે છું. દરેક ક્ષણે, મેં કંઈક શીખ્યું છે."

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે મેં દિલ્હી છોડ્યું, ત્યારે મેં વિચાર્યું કે હું આ ક્ષણને મારા માટે જીવીશ." પણ તમારી મહેનત, સમર્પણ અને પ્રતિબદ્ધતા એટલી ઊંચી છે કે હું ખરેખર તેનો અનુભવ કરી શક્યો નહીં." જોકે, મને તેનો અહેસાસ થયો. હું ફક્ત કલ્પના કરી શકું છું કે આ જીવન ખરેખર જીવવું કેટલું મુશ્કેલ હશે.

