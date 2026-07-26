PM મોદીએ 'મન કી બાત'માં કારગિલના વીરોને નમન કર્યું, કહ્યું- દેશ માટે બલિદાન ક્યારેય ભૂલી ના શકાય
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાતમાં આજે કારગિલ વિજય દિવસના પ્રસંગે બહાદુર સૈનિકોના સાહસને યાદ કર્યું હતું.
Published : July 26, 2026 at 12:30 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જુલાઇના છેલ્લા રવિવારે 'મન કી બાત' કરી હતી. દેશ અને દુનિયામાં લોકપ્રિય આ રેડિયો પ્રોગ્રામનો આ 136મો એપિસોડ હતો. આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન મોદી યુવાનો વિશે પ્રેરણાદાયી વાતો કરે છે. આ અવસર પર પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'આપણા જીવનમાં કેટલીક તારીખો એવી હોય છે જેને યાદ રાખવા માટે કેલેન્ડર જોવાની જરૂર નથી.
આજે 26મી જૂન આવી જ એક તારીખ છે. આજે કારગિલ વિજય દિવસ છે. આ દિવસ આપણને ગર્વથી ભરી દે છે. આ દિવસ આપણને આપણા બહાદુર સૈનિકોની અસાધારણ હિંમતની યાદ અપાવે છે. કારગીલના ઊંચા શિખરો, ખરાબ હવામાન, દુશ્મન તરફથી પડકાર, આપણા જવાનોએ દરેક પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો. છતાં તેની હિંમત કોઈપણ પડકાર કરતાં મોટી હતી. માતૃભૂમિની રક્ષા માટે તેમણે સર્વસ્વ બલિદાન આપ્યું. આજે, કારગીલ વિજય દિવસ પર, હું તમામ બહાદુર શહીદો અને બહાદુર સૈનિકોને મારી હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું.
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "There are certain dates in our lives for which we do not need to look at a calendar to remember. Today, 26 June is one such date. Today is Kargil Vijay Diwas. This day fills us with pride. This day reminds… pic.twitter.com/SWRrbMgWJV— ANI (@ANI) July 26, 2026
PM મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, આ વર્ષે ખાસ 'શૌર્ય વિજય યાત્રા'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 14 જુલાઈએ દિલ્હીના નેશનલ વોર મેમોરિયલથી શરૂ થયેલી આ મોટરસાઈકલ યાત્રા દ્રાસમાં કારગિલ વોર મેમોરિયલ સુધી પહોંચશે. તેનો સંદેશ છે- 'વન રાઈડ, વન નેશન, વન સેલ્યુટ.' આ યાત્રા આપણને યાદ અપાવે છે કે દેશ માટે આપેલા બલિદાનને ક્યારેય ભૂલી શકાય નહીં.
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, 'થોડા દિવસો પહેલા INS મહેન્દ્રગિરીને ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. આ આધુનિક યુદ્ધ જહાજને ભારતમાં જ ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં 75 ટકાથી વધુ સ્વદેશી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ 'આત્મનિર્ભર ભારત'ની વધતી જતી તાકાતનું પ્રતીક છે. આ જ મહિનામાં DRDOએ પિનાકા લોંગ રેન્જ ગાઈડેડ રોકેટનું પણ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ સફળતા આપણા વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરોના સંયુક્ત પ્રયાસોનું પરિણામ છે. હજુ 2-3 દિવસ પહેલા DRDOએ કુશા મિસાઈલનું પણ સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે.
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this year, a special 'shaurya vijay yatra' has been organised...this motorcycle journey, which began on july 14th from the national war memorial in delhi, will reach the kargil war memorial in dras... its… pic.twitter.com/Pem4jglV8H— ANI (@ANI) July 26, 2026
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, 'આજે સંરક્ષણ ઉત્પાદન હોય, સંરક્ષણ નિકાસ હોય કે મિત્ર દેશો સાથે રાજકીય સહયોગ હોય, ભારત સતત નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી રહ્યું છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં હું ઈન્ડોનેશિયામાં હતો, જ્યાં બ્રહ્મોસ અને એસ્ટ્રા મિસાઈલ માટે એક મોટી ડીલ થઈ હતી. ભારતના સંરક્ષણ સાધનો અને ટેકનોલોજીમાં વિશ્વનો વિશ્વાસ વધી રહ્યો છે.
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " a few days ago, ins mahendragiri was commissioned into the indian navy. this modern warship was designed and built in bharat. it uses more than 75% indigenous content. it symbolises the growing strength of… pic.twitter.com/iAv9tyd6Bd— ANI (@ANI) July 26, 2026
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, 'કેચ ધ રેઈન, 4 જુલાઈથી દેશભરમાં એક વિશેષ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અભિયાન હેઠળ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ, જૂના જળસ્ત્રોતોને પુનર્જીવિત કરવા અને વૃક્ષો વાવવાને નવી ગતિ આપવામાં આવી રહી છે. હું ખૂબ જ ખુશ છું કે દરેક જગ્યાએ લોકોએ, પછી તે ગામડાં હોય કે શહેર, પંચાયત હોય કે સામાજિક સંસ્થાઓ, તેમાં પૂરા ઉત્સાહથી ભાગ લીધો છે.
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month, drdo also successfully tested the pinaka long range guided rocket. this success is the result of the collective efforts of our scientists and engineers. just 2-3 days ago, drdo also successfully… pic.twitter.com/cN4OOPa9Uh— ANI (@ANI) July 26, 2026
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