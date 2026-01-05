ETV Bharat / bharat

સોમનાથ મંદિર હુમલાની 1000મી વર્ષગાંઠ પર પીએમ મોદીનો બ્લોગ, હૃદય અને મનમાં જન્મે છે ગર્વની ભાવના

પીએમ મોદીએ તેમના બ્લોગમાં લખ્યું હતું કે, તત્કાલીન વડાપ્રધાન નહેરુ આ ઘટનાથી ખુશ નહોતા.

સોમનાથ મંદિર પર થયેલા હુમલાના 1000 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પીએમ મોદીનો બ્લોગ
સોમનાથ મંદિર પર થયેલા હુમલાના 1000 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પીએમ મોદીનો બ્લોગ (File Photo: PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 12:08 PM IST

નવી દિલ્હી: સોમનાથ મંદિર પર થયેલા સૌપ્રથમ હુમલાની 1,000મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સોમવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક લેખ લખ્યો. આ લેખમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ સોમનાથ મંદિરના વિનાશ અને પુનઃનિર્માણની વાર્તા વર્ણવી. તેમણે કહ્યું કે "સોમનાથ" શબ્દ સાંભળતાં જ હૃદય અને મનમાં ગર્વની ભાવના જાગે છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ એ ઘટનાને યાદ કરાવતા લખ્યું કે, આ પવિત્ર મંદિરને સૌ પ્રથમ 1,000 વર્ષ પહેલાં, 1026 ઈસ્વીશનમાં ખંડીત કરવામાં આવ્યું હતું. આ દર્શાવે છે કે સદીઓથી વારંવાર હુમલાઓ છતાં, મંદિર અજોડ ગૌરવ સાથે ઊભું છે. વડા પ્રધાન મોદીએ પોતાના બ્લોગ પોસ્ટમાં, ભારતની સભ્યતાની ભાવના પર ભાર મુક્યો અને સોમનાથ મંદિરની ધરોહર પર વાત કરતા લખ્યું કે, પ્રથમ હુમલાના હજાર વર્ષ બાદ સોમનાથની વાત વિનાશથી નહી પરંતુ ભારત માતાના કરોડો બાળકોની અતૂટ હિંમતથી કરવામાં આવે છે.

ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાની તાકાત અને સાતત્ય પર ભાર મૂકતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આપણી સભ્યતાની મજબૂત ભાવનાનું સોમનાથ કરતાં વધુ સારું ઉદાહરણ કોઈ હોઈ શકે નહીં, જે મુશ્કેલીઓ અને સંઘર્ષોને પાર કરીને ગૌરવભેર ઉભું છે. બ્લોગ અનુસાર, પીએમ મોદીએ સોમનાથ: ધ શ્રાઇન ઈટરનલ પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં ક.મા. મુનશીએ લખ્યું છે કે મહમૂદ ગઝનવીએ 18 ઓક્ટોબર 1025 ના રોજ સોમનાથ તરફ કૂચ શરૂ કરી હતી અને લગભગ 80 દિવસ પછી, 6 જાન્યુઆરી 1026ના રોજ કિલ્લેબંધીવાળા મંદિર નગર પર હુમલો કર્યો હતો.

તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 13 નવેમ્બર, 1947ના રોજ મંદિરના પુનર્નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક ભૂમિકા ભજવી હતી અને કે.એમ. મુનશી પટેલ સાથે મજબૂત રીતે ઉભા રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સોમનાથ મંદિર 1951માં ઉદ્ઘાટન માટે તૈયાર હતું; જોકે, પ્રધાનમંત્રી નહેરુએ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદના મંદિરના ઉદ્ઘાટનમાં ભાગ લેવાનો વિરોધ કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે આખરે, 11 મે, 1951ના રોજ, સોમનાથમાં એક ભવ્ય મંદિરના દરવાજા ભક્તો માટે ખુલ્યા, અને ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ત્યાં હાજર હતા. મહાન સરદાર સાહેબ આ ઐતિહાસિક દિવસ જોવા માટે જીવિત નહોતા, પરંતુ રાષ્ટ્રએ તેમના સ્વપ્નની પરિપૂર્ણતા જોઈ. તત્કાલીન વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ આ ઘટનાથી ખૂબ ખુશ નહોતા. તેઓ ઇચ્છતા ન હતા કે રાષ્ટ્રપતિ અને મંત્રીઓ આ ખાસ પ્રસંગ સાથે જોડાય. તેમણે કહ્યું કે, આ ઘટનાએ ભારતની છબીને કલંકિત કરી, પરંતુ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે અડગ રહ્યા, અને બાકીનો બધો ઇતિહાસ છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આપણા દેશમાં પણ આ જ ભાવના સ્પષ્ટ છે, જેણે સદીઓથી ચાલતા આક્રમણો અને વસાહતી લૂંટને દૂર કરી છે અને વિશ્વના સૌથી સફળ રાષ્ટ્રોમાંનો એક છે. આપણી મૂલ્ય પ્રણાલી અને આપણા લોકોના દૃઢ નિશ્ચયને કારણે આજે ભારત વૈશ્વિક ધ્યાનનું કેન્દ્ર બન્યું છે. દુનિયા ભારત તરફ આશા અને આશાવાદથી જોઈ રહી છે. તેઓ આપણા નવીન યુવાનોમાં રોકાણ કરવા માંગે છે. તે સમયના મુનશીના અહેવાલ મુજબ, મંદિરનો બચાવ કરતા આશરે 50,000 રક્ષકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. ત્યારબાદ મહમૂદે મંદિર લૂંટ્યું અને પવિત્ર સ્થળને અપવિત્ર કર્યું અને તેનાથી લિંગના ટૂકડે-ટુકડા થઈ ગયા.

13મી અને 18મી સદી વચ્ચે સોમનાથ મંદિર વારંવાર નાશ પામ્યું અને ફરીથી બનાવવામાં આવ્યું. 1299માં અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિ દ્વારા, 1394 માં મુઝફ્ફર ખાન અને 1459માં મહમૂદ બેગડા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આમ છતાં, આ એક હિન્દુ મંદિર અડગ રહ્યુંય જ્યાં સુધી ઔરંગઝેબે ઈ.સ.1669 માં તેને તોડી પાડવાનો આદેશ આપ્યો નહોતો. 1702 માં મંદિરને એટલી હદે તોડી નાખવામાં આવ્યું હતું કે, તેનું સમારકામ પણ થઈ શક્યું નહીં અને 1706 માં, તેને મસ્જિદમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું. રાણી અહલ્યાબાઈ હોલકરે, તેની પવિત્રતાને જાળવીને, 1783 માં નજીકમાં એક નવું મંદિર બનાવ્યું.

પીએમ મોદીએ પોતાના બ્લોગમાં 1890ના દાયકામાં સ્વામી વિવેકાનંદની સોમનાથ મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અને સોમનાથ જેવા મંદિરોને જ્ઞાનના જીવંત સ્ત્રોત ગણાવ્યા હતા, જે પુસ્તકો કરતાં ભારતના ઇતિહાસમાં ઊંડી સમજ આપે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે સોમનાથ શક્તિનું પ્રતીક છે, તે વર્ણવે છે કે તેણે વારંવાર વિનાશ સહન કર્યો છે, છતાં તે ફરીથી ઉભરી આવ્યો છે, દરેક વખતે નવું અને મજબૂત બન્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લખ્યું હતું કે, પહેલાના આક્રમણકારો હવે ફક્ત પવનમાં ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે, તેમના નામ વિનાશનો પર્યાય છે. તેઓ ઇતિહાસના પાનામાં ફૂટનોટ્સ છે, જ્યારે સોમનાથ હજુ પણ ચમકે છે, ક્ષિતિજથી ઘણા આગળ ફેલાયેલો છે, જે આપણને 1026ના હુમલાથી પણ અવિશ્વસનીય ભાવનાની યાદ અપાવે છે. સોમનાથ આશાનું ગીત છે જે આપણને કહે છે કે જ્યારે નફરત અને કટ્ટરતામાં એક ક્ષણ માટે નાશ કરવાની શક્તિ હોઈ શકે છે, ત્યારે શ્રેષ્ઠતાની શક્તિમાં શ્રદ્ધા અને અટલ વિશ્વાસ કાયમ માટે નિર્માણ કરવાની તાકાત ધરાવે છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જો સોમનાથ મંદિર, જેના પર હજાર વર્ષ પહેલાં હુમલો થયો હતો અને ત્યારબાદ વારંવાર હુમલો થયો છે, તે વારંવાર ઉભરી શકે છે, તો ભારત ચોક્કસપણે હજાર વર્ષ પહેલાં, હુમલાઓ પહેલાં દર્શાવેલ ગૌરવ પાછું મેળવી શકે છે. 'શ્રી સોમનાથ મહાદેવના આશીર્વાદથી, આપણે એક વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવાના નવા સંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ, જ્યાં સભ્યતાની શાણપણ આપણને સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરવા માર્ગદર્શન આપે છે.

