PM મોદીના જન્મદિવસ પર ભાજપનો મેગા પ્લાન: વડનગરથી વારાણસી સુધી યોજાશે બાઈક રેલી, યુવાનો માટે ખાસ તૈયારી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બરે છે. આ દિવસે 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' શરૂ થશે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ
Published : September 2, 2026 at 9:34 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ મહિનાની 17મી તારીખે (સપ્ટેમ્બર) તેમનો 76મો જન્મદિવસ ઉજવશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ પ્રસંગ માટે એક મેગા પ્લાન તૈયાર કર્યો છે.
ભાજપના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટીનું માનવું છે કે યુવાનોની આકાંક્ષાઓને સમજવી અને તેમને 'વિકસિત ભારત' (વિકસિત ભારત) ના ધ્યેય સાથે જોડવા એ આગામી ચૂંટણીઓની તૈયારીનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોવો જોઈએ. આ કારણોસર, પીએમ મોદીના જન્મદિવસ અને તેમના કાર્યકાળના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઉજવણીમાં 'યુવા સંદેશ' (યુવા સંદેશ) અને 'Gen Z કનેક્ટ' કાર્યક્રમોનો મુખ્ય સમાવેશ થશે.
પીએમ મોદીના જન્મદિવસ માટે ભાજપની તૈયારીઓ
મોદીના જન્મભૂમિ વડનગર અને તેમના લોકસભા મતવિસ્તાર વારાણસીથી દસ-દસ ટીમો એકસાથે રવાના થશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બરે આવે છે, આ જ દિવસે 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'ની શરૂઆત થશે.
યુવાનો સુધી પહોંચવાની વ્યૂહરચના
આ વર્ષે, આ કાર્યક્રમ સામાન્ય 'સેવા પખવાડા' થી આગળ વધીને એક મહિનાની પહેલમાં વિસ્તરી રહ્યો છે, કારણ કે મોદીએ ઓક્ટોબર 2001 માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. ઓક્ટોબર 2026 માં સંવૈધાનિક પદ પર તેમના કાર્યકાળના 25 વર્ષ પૂર્ણ થશે. પાર્ટી આ સીમાચિહ્નને 'મોદી@25' તરીકે ઉજવશે અને સેવા, સુશાસન, અંત્યોદય અને યુવાનોની ભાગીદારી અને યુવા કનેક્ટને ધ્યાનમાં રાખી કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે.
હાલમાં પાર્ટી યુવાનો સાથે જોડાવાની તેની વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે 'યુવા સંવાદ' (યુવા સંવાદ) ને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. તે કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ, છાત્રાલયો, કોચિંગ સંસ્થાઓ અને યુવા ક્લબોમાં સીધી ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજનાઓ પણ ઘડી રહી છે.
14-22 વય જૂથ પર ખાસ ધ્યાન
આ પહેલ હેઠળ, પાર્ટી 14-22 વય જૂથ પર ખાસ ભાર મૂકી રહી છે. નેતાઓને યુવાનો સાથે નિયમિતપણે વાતચીત કરવા, તેમની ચિંતાઓ સાંભળવા અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની યોજનાઓ તેમના હિતો સાથે કેવી રીતે સુસંગત છે તે સમજાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસ પર ભાજપનું અભિયાન
આ અભિયાનમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, પ્રધાનમંત્રી ઇન્ટર્નશિપ યોજના, મેરા યુવા ભારત, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના (NSS) અને કૌશલ્ય વિકાસ સંબંધિત કાર્યક્રમો મુખ્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવશે. પક્ષનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત પ્રચારથી આગળ વધે છે; તેનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોને રાષ્ટ્રનિર્માણ અને નવીનતામાં જોડવાનો છે.
શિક્ષક દિવસે, પ્રધાનમંત્રી દિલ્હી યુનિવર્સિટીની શ્રી રામ કોલેજ ઓફ કોમર્સમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરવાના છે, જે તેની શતાબ્દી ઉજવી રહી છે. આ પછી, 'સેવા પખવાડિયા' ઔપચારિક રીતે શરૂ કરવામાં આવશે; 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' હેઠળ, દેશભરમાં સ્વચ્છતા અભિયાન, રક્તદાન શિબિર, વૃક્ષારોપણ અભિયાન, આરોગ્ય શિબિર અને જન કલ્યાણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવશે.
સેવા સેતુ અભિયાન
કલ્ચરલ યોજનાઓની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા અને અત્યાર સુધી તેમાંથી વંચિત રહી ગયેલા લાભાર્થીઓને જોડવા માટે પક્ષ 'સેવા સેતુ' ઝુંબેશ પણ શરૂ કરશે. પક્ષના કાર્યકરો દેશભરના આંગણવાડી કેન્દ્રોની મુલાકાત લેશે અને ત્યાં કામ કરતા કર્મચારીઓનું સન્માન કરશે. 'માતૃ સંવાદ' અને 'આંગણવાડી સન્માન' જેવા કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. મોદીની 25 વર્ષની રાજકીય અને વહીવટી સફર દર્શાવતા ડિજિટલ અને ફોટો પ્રદર્શનો ગોઠવવામાં આવશે; આ ગુજરાતથી કેન્દ્ર સરકાર સુધીના તેમના કાર્યકાળમાં વિકાસ કાર્યો, કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને શાસન સિદ્ધિઓને પ્રકાશિત કરશે.
વડનગરથી વારાણસી સુધી બાઇક રેલી
આ ઝુંબેશનું મુખ્ય આકર્ષણ ભાજપ યુવા મોરચાની વડનગરથી વારાણસી સુધીની બાઇક રેલી હશે. તે જ સમયે, વારાણસીથી વડનગર સુધી સમાંતર મોટરસાઇકલ રેલી કાઢવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ 17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે, જેમાં દરેક સ્થાનથી દસ ટીમો રવાના થશે - મોદીનું જન્મસ્થળ, વડનગર (ગુજરાત), અને તેમના સંસદીય મતવિસ્તાર, વારાણસી.
આશરે 1,500 કિલોમીટરનું અંતર કાપતી, દરેક ટીમ દરરોજ લગભગ 100 કિલોમીટરની મુસાફરી કરશે. દરેક સ્ટોપઓવર પર ચાર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે જેથી યુવાનોને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ, યુવા રોજગાર, સ્ટાર્ટઅપ્સ, શૈક્ષણિક સુધારાઓ અને 'વિકસિત ભારત' (વિકસિત ભારત) ના વિઝન વિશે માહિતી આપવામાં આવે. આ રેલી ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાંથી પસાર થશે.
પાર્ટી આને જન્મભૂમિથી કર્મભૂમિ સુધી સંદેશ પહોંચાડવાની પહેલ તરીકે જુએ છે. આ સાથેના કાર્યક્રમોમાં સાયકલિંગ રેલી, મેરેથોન, અન્ય બાઇક રેલી, સ્ટેજ કાર્યક્રમો, 'યુવા સંકલ્પ' અભિયાન અને 'બાળકોના સપનાનું ભારત' થીમ પર કેન્દ્રિત સ્પર્ધાઓ - જેમ કે ચિત્રકામ અને ભાષણ સ્પર્ધાઓ -નો સમાવેશ થશે. મુખ્ય શહેરોમાં હેકાથોન અને નવીનતા પડકારોનું આયોજન કરવામાં આવશે, જ્યાં યુવાનો સ્થાનિક સમસ્યાઓના ઉકેલો રજૂ કરશે.
પાર્ટી પ્રમુખ નીતિન નવીનની અધ્યક્ષતામાં બેઠકોમાં યુવા સંપર્કને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. રાજ્યોના વરિષ્ઠ નેતાઓને યુવા સંવાદોમાં જોડાવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, અને દરેક રાજ્યમાં સંકલન ટીમો બનાવવામાં આવી રહી છે.
યુવા પેઢીને સંગઠન, સરકારી યોજનાઓ અને 'વિકસિત ભારત' (વિકસિત ભારત) ના ધ્યેય સાથે જોડવી
યુવા મોરચા (યુવા પાંખ) ના કાર્યકરોને કોલેજો અને યુવા જૂથો સાથે નિયમિત જોડાણ વધારવા સૂચના આપવામાં આવી છે. પાર્ટી જણાવે છે કે મોદીના જન્મદિવસ અને તેમના 25 વર્ષના જાહેર સેવા કાર્યકાળને યાદ કરતા કાર્યક્રમો ફક્ત ઔપચારિક પ્રસંગો નહીં પરંતુ સેવા અને યુવાનોના જોડાણના અવસર હશે. આ કાર્યક્રમો દ્વારા - જેમાં વડનગર-વારાણસી બાઇક રેલીનો સમાવેશ થાય છે - ભાજપ યુવા પેઢીને પક્ષના સંગઠન, સરકારી યોજનાઓ અને 'વિકસિત ભારત'ના વિઝન સાથે જોડવાનો ઉદ્દેશ્ય ધરાવે છે.
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