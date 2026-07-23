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Neet પેપર લીક 2026 પર PM મોદીની મોટી જાહેરાત, ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી થશે

NEET પેપર લીક 2026 કેસમાં કેન્દ્ર સરકાર બેકફૂટ પર આવી ગઇ છે. વિપક્ષ સતત મોદી સરકાર પર દબાણ બનાવી રહ્યું છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (X/ @BJP4India)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 10:06 AM IST

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નવી દિલ્હી: NEET પેપર લીક 2026 કેસમાં કેન્દ્ર સરકાર બેકફૂટ પર આવી ગઇ છે. વિપક્ષ સતત મોદી સરકાર પર દબાણ બનાવી રહ્યું છે. બીજી તરફ આ મુદ્દા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મોટી જાહેરાત કરી છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, PM મોદીએ કડક વલણ અપનાવતા જાહેરાત કરી છે કે આ કેસ હવે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં જશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તેનો અર્થ પેપર લીકના આરોપીઓને જલદી સજા અપાવવાનો છે. PM મોદીએ સંબંધિત અધિકારીઓને તરત કામ શરૂ કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો છે. આ પહેલા જ્યારે મંગળવારે NDAની 'મંગલ મિલન બેઠક' શરૂ થઇ હતી ત્યારે પણ વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે દેશના યુવાઓનું ભવિષ્ય અમારી સરકારી પ્રાથમિકતા છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે, તેના માટે જે પણ નિર્ણય લેવા પડશે તે લેવામાં આવશે અને કોઇ પણ વિદ્યાર્થીને નુકસાન નહીં થાય. પીએમ મોદીએ આ વાતની જાણકારી સોશિયલ મીડિયા X પર પોસ્ટ શેર કરીને આપી છે. PM મોદીએ પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યુ કે, અમારા યુવાનોના કલ્યાણ અને ભવિષ્ય કરતાં વધુ મહત્વનું કંઈ નથી! પેપર લીકમાં સંડોવાયેલા લોકોને ઝડપી અને કડક સજા મળે તે માટે અમે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સંબંધિત અધિકારીઓને આ સંદર્ભમાં તમામ જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ વિદ્યાર્થીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટેના અમારા પગલાંનો સિલસિલો ચાલુ રાખે છે. જે લોકો આપણા યુવાનોના ભવિષ્યને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે તેમને બક્ષવામાં નહીં આવે.

PM મોદીએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે દેશના યુવાઓનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવું સરકારની જવાબદારી છે. તે ફરજ પરથી પીછેહઠ નહીં કરે. જેમણે આ હિંમતવાન કૃત્ય કર્યું છે તેમને ચોક્કસપણે કડક સજાનો સામનો કરવો પડશે; તેમનો છોડવામાં નહીં આવે. PM મોદીએ કહ્યું કે આ મામલાને ઉકેલવા માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની રચના કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન મોદીનો નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહત સમાન છે, કારણ કે લાખો વિદ્યાર્થીઓ દર વર્ષે NEET પરીક્ષામાં સામેલ થાય છે.

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