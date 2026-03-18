રાજ્યસભાના 37 સાંસદોને વિદાય અપાઈ, પીએમ મોદીએ તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાજ્યસભાના ઉપસભાપતિ હરિવંશ નારાયણ સિંહની ગૃહના કાર્યમાં તેમની ભૂમિકા અને યોગદાનની પ્રશંસા કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 2:10 PM IST

નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે રાજ્યસભાના એવા સાંસદોને વિદાય આપી જેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થવાના આરે છે. તેમણે સંસદીય કાર્યવાહી અને જાહેર જીવનમાં તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી.

બુધવારે ઉપલા ગૃહે એપ્રિલ અને જુલાઈ વચ્ચે મુદત પૂરી થનારા સાંસદોને વિદાય આપીને તેની કાર્યવાહી શરૂ કરી. આગામી મહિનાઓમાં 10 રાજ્યોના કુલ 37 સાંસદો રાજ્યસભામાંથી નિવૃત્ત થવાના છે.

ગૃહને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સભ્યોના સહિયારા અનુભવો વિશે વાત કરી અને કહ્યું, "આ ગૃહમાં ઘણી બાબતોની ચર્ચા થાય છે. કેટલીક કડવી-મીઠી ક્ષણો પણ હોય છે. પરંતુ જ્યારે આવો સમય આવે છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ પોતાના સાથીદારો માટે સમાન આદર અનુભવે છે. આજે નિવૃત્ત થનારા કેટલાક લોકો આ ગૃહમાં પાછા ફરશે, જ્યારે કેટલાક લોકો માટે અલગ અલગ રીતે કામ કરશે."

પીએમ મોદીએ લાંબા સંસદીય અનુભવ ધરાવતા અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓના યોગદાનને યાદ કર્યું. તેમણે કહ્યું, "એચડી દેવગૌડા, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને શરદ પવાર એવા કેટલાક વરિષ્ઠ સભ્યો છે જેમણે સંસદીય કાર્યમાં અડધાથી વધુ જીવન વિતાવ્યું છે. આટલા લાંબા અનુભવ સાથે પણ, નવા સભ્યોએ તેમની પાસેથી શીખવું જોઈએ - સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે ગૃહમાં કેવી રીતે આવવું, શક્ય તેટલું યોગદાન આપવું અને સમાજને આપવામાં આવેલી જવાબદારી પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે સમર્પિત રહેવું. આ વરિષ્ઠ સભ્યો પાસેથી આપણે બધાએ કંઈક શીખવા જેવું છે. હું તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરું છું કારણ કે આટલો લાંબો સમય નાનો નથી - તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે."

સંસદીય પરંપરાઓની સાતત્યતા પર બોલતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "દર બે વર્ષે, આ ગૃહમાં એક મોટી વિદાય થાય છે. પરંતુ સિસ્ટમ એવી છે કે જે નવા સભ્યો તરત જ આવે છે તેમને તેમના સાથીદારો પાસેથી શીખવાની તક મળે છે જેઓ લાંબા સમયથી અહીં બેઠા છે, ચાર વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. એક રીતે, અહીંનો વારસો સતત પ્રક્રિયા તરીકે ચાલુ રહે છે. આ એક મોટો ફાયદો છે."

તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે વર્તમાન સભ્યો નવા સભ્યોને માર્ગદર્શન આપશે અને ગૃહની કામગીરી સુધારવા માટે તેમના અનુભવનો ઉપયોગ કરશે. તેમણે કહ્યું, "અહીં છ વર્ષ રહેવાની તક માત્ર નીતિ નિર્માણ દ્વારા દેશના જીવનમાં યોગદાન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ તે એક ખૂબ જ મૂલ્યવાન અનુભવ પણ છે જે વ્યક્તિના પોતાના જીવનમાં સુધારો લાવે છે. જ્યારે આદરણીય સાંસદો તેમના વિચારો, સમજણ અને ક્ષમતાઓ સાથે અહીં આવે છે, ત્યારે તેઓ જતા સમયે, આ ગુણો અનુભવની શક્તિથી ગુણાકાર થાય છે."

તેમણે કહ્યું, "તેમના ગયા પછી પણ, દેશના જીવનમાં તેમનું યોગદાન ચાલુ રહે છે - ભલે તેઓ સિસ્ટમમાં રહે કે ન રહે, દેશના જીવનને આકાર આપવામાં તેમનું મૂલ્યવાન યોગદાન ચાલુ રહે છે. તેમનો અનુભવ હંમેશા ઉપયોગી છે. બધા આદરણીય સાંસદોને મારી શુભકામનાઓ, અને હું ફરી એકવાર બધા આદરણીય સાંસદોના યોગદાનનો સ્વીકાર અને પ્રશંસા કરું છું."

ગૃહમાં બોલતા, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે રાજકારણમાં, જાહેર જીવનમાં, દેશની સેવા કરવાના જુસ્સાને કારણે વ્યક્તિ ન તો થાકે છે કે ન તો નિવૃત્તિ લે છે.

ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને રાજ્યસભા સાંસદ એચડી દેવગૌડા વિશે ખડગેએ રમુજી વ્યંગમાં કહ્યું, "...હું દેવગૌડા જીને 54 વર્ષથી વધુ સમયથી ઓળખું છું અને મેં તેમની સાથે ઘણું કામ કર્યું છે. પછી, મને ખબર નથી કે શું થયું... 'તેઓ અમને પ્રેમ કરતા હતા, પણ તેમણે મોદી સાહેબ સાથે લગ્ન કર્યા'..."

સંપાદકની પસંદ

