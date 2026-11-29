નારાજ ફૂઆને ભૂપેન દાના ગીતો વારંવાર સાંભળવા જોઈએ, કદાચ સદ્બુદ્ધિ આવી જાય: PM મોદી
ભારત રત્ન ડૉ. ભૂપેન હજારિકાની જન્મ શતાબ્દી ઉજવણી પ્રસંગે બોલતા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિરોધ પક્ષો પર તીક્ષ્ણ અને વ્યંગપૂર્ણ રાજકીય પ્રહાર કર્યો
Published : November 29, 2026 at 10:13 PM IST
નવી દિલ્હી: રવિવારે ભારત રત્ન ડૉ. ભૂપેન હજારિકાની જન્મ શતાબ્દી ઉજવણી પ્રસંગે બોલતા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિરોધ પક્ષો પર તીક્ષ્ણ અને વ્યંગપૂર્ણ રાજકીય પ્રહાર કર્યો. દેશના વિકાસ અને સિદ્ધિઓ પર સવાલ ઉઠાવનારાઓની સરખામણી 'નારાજ ફુઆ' (એવા સંબંધી જે લગ્ન પ્રસંગે રિસાઈને બેસી રહે છે) સાથે કરતા, વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે જેઓ ભારતને વિભાજિત સ્વરૂપે જુએ છે અને સમાજમાં મતભેદો પેદા કરીને સત્તા મેળવવાનું સ્વપ્ન જુએ છે, તેમણે ભૂપેન દાના ગીતો વારંવાર સાંભળવા જોઈએ; કદાચ તેનાથી તેમને થોડી સદબુદ્ધિ મળે.
રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં દિગ્ગજ ગાયક ભૂપેન હજારિકાની 100મી જન્મજયંતિના સમાપન સમારોહને સંબોધતા, વડાપ્રધાન મોદીએ 'વિકસિત ભારત'ના નિર્માણના સંકલ્પનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "ભારતીય તરીકે, આપણે 'વિકસિત ભારત'ના નિર્માણના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણી ભાષાઓ, ખાનપાન અને જીવનશૈલી અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ આપણો સંકલ્પ એક જ છે: વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું. સ્વાભાવિક છે કે, આવો દ્રષ્ટિકોણ એવા લોકોને પસંદ નથી આવતો જેઓ વિભાજન દ્વારા સત્તા મેળવવાના સપના જુએ છે, જેઓ ભારતને ટુકડાઓનો સમૂહ માને છે અને જેઓ દેશની સફળતાઓ જોઈને - લગ્ન પ્રસંગે રિસાઈને બેઠેલા 'નારાજ ફુઆ'ની જેમ નારાજ થયા કરે છે. હું સૂચન કરીશ કે આવા 'નારાજ ફુઆઓ'એ ભૂપેન દાના ગીતો વારંવાર સાંભળવા જોઈએ; કદાચ તેનાથી તેમને સાચી સમજ આવે."
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "...I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." "All of us Indians have set out with the resolve of a Viksit Bharat. Languages, cuisine, and lifestyles may differ, but our resolve is one: building a Viksit Bharat. Yes, such things do not appeal to those who dream of power through discord, who view India in fragments, and who roam around like a sulking 'naraz fufa' over the nation's achievements. I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
ભારત મંડપમ ખાતે ડૉ. ભૂપેન હજારિકાની જન્મ શતાબ્દી ઉજવણીના સમાપન સમારોહમાં બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "ભૂપેન દા સાથેનો મારો અંગત સંબંધ એક અન્ય કારણસર પણ વિશેષ છે: તેઓ આસામના એક મહાન સપૂત હોવાની સાથે સાથે ગુજરાતના જમાઈ પણ હતા. સ્વાભાવિક છે કે, જ્યારે મને આ કાર્યક્રમોમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો, ત્યારે મને એક અનોખો આનંદ થયો. હું તે પ્રસંગ ક્યારેય ભૂલી શકતો નથી જ્યારે 11,000 કલાકારોએ એકસાથે મળીને બિહુ નૃત્ય રજૂ કર્યું હતું."
વડાપ્રધાને ઉલ્લેખ કર્યો કે ભૂપેન હજારિકા માનતા હતા કે એક સારા ભારતીય બનવા માટે, વ્યક્તિએ એક સારા આસામી હોવું પણ જરૂરી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ યાદ કર્યું કે કેવી રીતે 1962ના ભારત-ચીન યુદ્ધ દરમિયાન, આ મહાન ગાયકે દેશના યુવાનોને રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે સર્વસ્વ બલિદાન આપવા તૈયાર રહેવા આહ્વાન કર્યું હતું.
#WATCH | Delhi: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma felicitates Prime Minister Narendra Modi during the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr Bhupen Hazarika at Bharat Mandapam (Source: DD) https://t.co/vbyfHnJivS— ANI (@ANI) November 29, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "સમગ્ર વિશ્વએ આસામની સાંસ્કૃતિક શક્તિ નિહાળી. જ્યારે મારા બોડો ભાઈ-બહેનોએ 'બાગુરુમ્બા' નૃત્ય રજૂ કર્યું, ત્યારે દુનિયાએ આપણી વિવિધતાનું એક ભવ્ય પાસું જોયું. જ્યારે ચાના બગીચાઓમાંથી આવેલા હજારો કલાકારોએ 'ઝુમુર' નૃત્યના જીવંત રંગો પ્રદર્શિત કર્યા, ત્યારે આ 'ચાવાળા'ના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે જ અપાર આનંદ છવાઈ ગયો. એક સમગ્ર સમુદાયની પ્રતિભા વિશ્વ સમક્ષ ઉજાગર થઈ. અને આજે, આસામના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી આવેલા કલાકારો ફરી એકવાર એ જ જીવંતતા અને ઉત્સાહને દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં લઈ આવ્યા છે. આસામ સરકારે ભૂપેન હજારિકાજીની સ્મૃતિમાં એક નવો પુરસ્કાર શરૂ કર્યો છે, અને આ શુભ શરૂઆતના પ્રતીક રૂપે, ઉષા મંગેશકરજીને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે."
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "ઘણીવાર, જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિ વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેમના નામ અને તેમની સિદ્ધિઓ વિશે વાત કરીએ છીએ. પરંતુ કેટલાક લોકો આ બધાથી પર હોય છે. ભૂપેન-દા આવા જ એક વ્યક્તિ હતા. તેમણે સંગીતના સૂરોમાં પ્રાણ ફૂંકી દીધા. તેમણે સમાજને એક કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગીતોની રચના કરી. મારું માનવું છે કે ભૂપેન-દાએ માત્ર ગીતો જ નહોતા લખ્યા; તેમણે એક આખા યુગનું દસ્તાવેજીકરણ કર્યું હતું. ભારતની વિરાસત પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા અજોડ હતી."
તેમણે જણાવ્યું કે તાજેતરના વર્ષોમાં આસામમાં ઘણા લોકોએ હિંસાનો માર્ગ છોડીને વિકાસ અને માનવતાનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ઉત્તર-પૂર્વના આઠ રાજ્યોમાં સરકારની વિકાસલક્ષી પહેલો ભૂપેન હજારિકાના આદર્શોથી પ્રેરિત છે.
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