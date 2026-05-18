PM મોદીને સ્વીડનના પ્રતિષ્ઠિત સન્માન 'રૉયલ ઓર્ડર ઓફ પોલર સ્ટાર'થી નવાજવામાં આવ્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 6:41 AM IST

ગોથેનબર્ગ (સ્વીડન): વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સ્વીડનના પ્રતિષ્ઠિત સન્માન 'રોયલ ઓર્ડર ઓફ પોલર સ્ટાર'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ દેશ દ્વારા કોઇ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને આપવામાં આવતો સર્વોચ્ચ સન્માન છે.

17 મે રવિવારે સ્વીડનના PM ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસન અને ક્રાઉન પ્રિન્સેસે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'રોયલ ઓર્ડર ઓફ ધ પોલર સ્ટાર'થી સન્માનિત કર્યા હતા. આ સન્માન તેમણે ભારત અને સ્વીડન વચ્ચે સંબંધોને મજબૂત કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પર ભાર મુકવાના તેમના યોગદાન માટે આપવામાં આવ્યું હતું. આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું 31મું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન છે.

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અનુસાર, 'રોયલ ઓર્ડર ઓફ પોલર સ્ટાર' સન્માનની સ્થાપના 1748માં કરવામાં આવી હતી અને તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્વીડનના હિતો માટે વ્યક્તિગત પ્રયાસો (ખાસ કરીને જાહેર પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રમાં, તેમજ જાહેર કાર્યો અને ફરજોના સફળ પ્રદર્શનમાં)ને માન્યતા આપવાનો છે.

PM મોદી રવિવારે બે દિવસના સ્વીડન પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા. ગોથેનબર્ગ એરપોર્ટ પર સ્વીડિનના વડાપ્રધાન ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસનને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.

ગ્લોબલ એવોર્ડ સાથે નવો ઇતિહાસ

આ શાહી સન્માન સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક એવો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે, જે ઇતિહાસમાં નોંધાયો છે. પીએમ મોદીના કાર્યકાળનો આ 31મો મોટો ગ્લોબલ સન્માન છે. આ કોઇ પણ ભારતીય વડાપ્રધાન માટે એક અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ છે. આ પહેલા તેમણે અમેરિકા, રશિયા, ફ્રાન્સ, યુએઇ, સાઉદી અરબ, ઇજિપ્ત અને ભૂટાન જેવા દેશો દ્વારા પોતાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજવામાં આવી ચુક્યા છે. આ તે વાતનું પ્રમાણ છે કે પીએમ મોદીની કૂટનીતિનો ડંકો આજે પુરી દુનિયામાં વાગી રહ્યો છે.

આ પહેલા વડાપ્રધાન મોદીએ રવિવારે સ્વીડનના વડાપ્રધાન ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસન સાથે વેપાર, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રો પર કેન્દ્રિત વ્યાપક ચર્ચા કરી હતી. બન્ને પક્ષોએ પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની ચર્ચા દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સંબંધોના તમામ પાસાની સમીક્ષા કરી હતી અને પારસ્પરિક વેપારને વધારવા માટે સહયોગ માટે નવા રસ્તા શોધ્યા હતા.

