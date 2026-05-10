કોંગ્રેસ ક્યારેય સત્તામાં નહીં આવે, તેમને માત્ર વિશ્વાસઘાત કરતા જ આવડે છે: PM મોદી
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ સરકારને મહિનાઓમાં જ સત્તા વિરોધી લહેરનો સામનો કરવો પડ્યો કારણ કે પાર્ટી પાસે શાસનનો કોઈ એજન્ડા નહોતો.
Published : May 10, 2026 at 1:15 PM IST
બેંગલુરૂ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. કર્ણાટકમાં આંતરિક સત્તા સંઘર્ષોને કારણે સુશાસન પૂરું પાડવામાં નિષ્ફળ હોવાનો અને લોકો સાથે વિશ્વાસઘાતનો આરોપ લગાવ્યો છે. વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે દેશભરમાં ભાજપના વધતા રાજકીય પ્રભાવ વચ્ચે બેંગલુરૂથી ભગવો સૂરજ ઉગી રહ્યો છે.
બેંગલુરૂમાં ભાજપના કાર્યકરોની એક જનસભાને સંબોધતા, વડાપ્રધાન મોદીએ ભાજપના નેતૃત્ત્વ ધરાવતા NDAને રાજકીય સ્થિરતા અને વિકાસનું પ્રતીક ગણાવ્યું હતું. PM મોદીએ કોંગ્રેસ દ્વારા શાસિત રાજ્યોમાં "વિશ્વાસઘાતની રાજનીતિ" અને વહીવટી નિષ્ફળતા તરીકે વર્ણવી હતી.
#WATCH कर्नाटक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " ... कांग्रेस को केवल विश्वासघात करना आता है। वे खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी हैं... हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रही है..." pic.twitter.com/xsqkeJo21k— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2026
PM મોદીએ જણાવ્યું, "કર્ણાટકમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી લોકોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાને બદલે, સરકારનો મોટાભાગનો સમય આંતરિક ઝઘડાને ઉકેલવામાં પસાર થયો છે. કોંગ્રેસ સરકાર નેતૃત્ત્વ અને સત્તા-વહેંચણી વ્યવસ્થાઓ પર હંમેશા અનિશ્ચિતતા ઘેરાયેલી રહી છે. PM મોદીએ છેલ્લા છ મહિનાથી મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે.શિવકુમાર વચ્ચે ચાલી રહેલા સત્તાના સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "તેઓ નક્કી કરી શકતા નથી કે મુખ્યમંત્રી કેટલા સમય સુધી પદ પર રહેશે. તે એમ પણ નક્કી નથી કરી શકતા કે કોઇ બીજા વ્યક્તિને તક મળશે કે નહીં મળે."
PM મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ સરકારને મહિનાઓમાં જ સત્તા વિરોધી લહેરનો સમાનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે પાર્ટી પાસે શાસનનો કઇ એજન્ડા નથી. આવું એટલા માટે કારણ કે કોંગ્રેસને માત્ર લોકો સાથે વિશ્વાસઘાત કરતા આવડે છે. તે ખુદ જૂઠા છે અને તેમની ગેરંટીઓ પણ જૂઠી છે. કોંગ્રેસના સત્તાના પુસ્તકમાં શાસન અંગે કોઇ પ્રકરણ જ નથી. આ દાવો કરતા કે ભાજપ એક અનિશ્ચિત વૈશ્વિક વાતાવરણમાં સ્થિરતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. PM મોદીએ કહ્યું કે, રાજ્યમાં તાજેતરના ચૂંટણી પરિણામો રાજ્યોમાં NDAના શાસન મોડેલ માટે વધતા જાહેર સમર્થનને દર્શાવે છે.
પુડુચેરીમાં સતત બીજી વખત સત્તામાં NDAની વાપસી, આસામમાં ફરી સરકાર બનાવી રહ્યું છે, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ચૂંટણી લીડ અને ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પાર્ટીની શાનદાર જીતનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આ પરિણામો એક નિર્ણાયક રાજકીય પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.
PM મોદીએ કહ્યું, "આ ચૂંટણી પરિણામ ભારતીય રાજકારણની દિશા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તે ભારતના યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો, ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના મૂડને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "ભારતના લોકો કહી રહ્યા છે કે તેઓ ગતિ ઇચ્છે છે, કૌભાંડ નહીં; તેમણે સમાધાન જોઇએ. તે રાષ્ટ્રીય નીતિ પર આધારિત રાજકારણ ઇચ્છે છે."
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, ભાજપને મજબૂત બનાવવામાં કર્ણાટકે ઐતિહાસિક ભૂમિકા ભજવી છે,પાર્ટીના શરૂઆતના વર્ષોમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. હું જોઇ શકું છું કે આજે બેંગલુરૂની ધરતી પરથી ભગવો સૂર્ય ઉગ્યો છે. જ્યારે ભાજપ આટલી મોટી પાર્ટી નહતી ત્યારે પણ કર્ણાટકે તેને જોરદાર તાકાત આપી હતી.
